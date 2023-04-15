السبت, أبريل 15, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناغير مسبوق.. شاهد ما فعله رامز جلال مع أحمد حاتم وأخرجه عن...
حياتنا

غير مسبوق.. شاهد ما فعله رامز جلال مع أحمد حاتم وأخرجه عن شعوره

ظهرت العصبية الشديدة على الفنان أحمد حاتم وظل يردد الشتائم في مقلب المطعم الطائر بـ"رامز نيفر إند"

كتب خالد الأحمد
الفنان المصري أحمد حاتم watanserb.com
الفنان المصري أحمد حاتم
- Advertisement -

وطن- وقع الفنان المصري أحمد حاتم، ضحية جديدة لرامز جلال في برنامجه «رامز نيفر إند»، الذي يذاع على شاشة mbc مصر، وحققت حلقته نسبة مشاهدة عالية.

حلقة أحمد حاتم مع رامز جلال

ونشرت “الهيئة العامة للترفيه” الراعي الرسمي للبرنامج على حسابها في” تويتر” تنويها عن الحلقة وقالت:”الفنان أحمد حاتم ضيف حلقة اليوم من برنامج “رامز نيڤر إند”.

وكعادته في كل حلقة سخر رامز جلال، في مقدمته من أحمد حاتم فور وصوله البوليفارد قائلا:”أكتر حاجه ممكن تأذي الفنان إنه يبدأ من الأول.”

وتابع:”المصيبة إنه فاكر إن دمه خفيف، يبني انت مين أقنعك إنك ظريف”، واستطرد في سخريته: “دقن السينما، أرطغل الشاشة أحمد حاتم.”

كما سخر من هيئته وذقنه قائلاً :” إيه البنطلون القصير دا .. ودقنه غريبة جدا يا جماعة تحسه هربان من فجر الإسلام”.

- Advertisement -

وتابع رامز جلال: “الشعر مدهون إيه يا جماعة .. دا مدهون زيت دابر أملا ولا إيه؟!”.

وأضاف رامز متابعاً سخريته :”دقن السينما أرطغل الدراما.. هنجرّي أحمد حاتم زي الفار هو فاكر إن دمه خفيف ويقول الإيفيه بس هو يا لطيف”.

وفي فعل غير مسبوق في برنامج “رامز نيفر إند”، قام رامز جلال باستخدام ماكينة حلاقة وقص أجزاء من لحية أحمد حاتم، ما شوه منظره العام، وجعله ينفعل على رامز جلال.

رامز جلال يحلق ذقن أحمد حاتم في مقلب «رامز نيفر إند»
رامز جلال يحلق ذقن أحمد حاتم في مقلب «رامز نيفر إند»

رامز نيفر إند

وتتمحور فكرة برنامج رامز جلال، حول استقبال الضيف، وتناول وجبة الغداء في المطعم الطائر على ارتفاع 50 مترًا فوق سطح الأرض، حيث يصاب بخوف وقلق بسبب الارتفاع الشاهق وتأرجح المطعم.

وظهرت العصبية الشديدة على الفنان أحمد حاتم خاصة عند سقوط المطعم الطائر وظل يردد الشتائم، ولكن بمجرد رؤية رامز جلال ضحك وقال: «إنت عايز إيه مني».

ضفدع في شعر أحمد حاتم

وظهر رامز في المقلب المعتاد وهو يمسك بضفدع ويقول لحاتم: “بص حتخدها وتحطها على شعرك”.

ويجبره رامز على وضعها على شعره طالباً منه النظر إلى الكاميرا ويجبره تحت التهديد بعصا كهربائية أن يردد ” رامز جلال نجم التوك توك ده عقلو راح منو وهيفوك”.

وسأل رامز جلال أحمد حاتم: «أنت بتمثل كوميدي ليه؟ أنت بتقطع علينا ليه؟ يعني هنيدي يقعد في البيت؟»، ليرد أحمد حاتم قائلًا: «اَخر مرة همثل كوميدي».

وبعد انتهاء الحلقة كتب رامز جلال :”الچان اللي شاف مقلب جنان أحمد حاتم في رامز نيفر اند”.

وكان رامز جلال استضاف في الحلقات الأولى من برنامج المقالب الخاص به في رمضان 2023، محمد رمضان وأحمد السقا وياسمين عز ومحمد فؤاد ومحمود عبدالمنعم كهربا، ومحمد فراج وبسنت شوقي وإيمان العاصي وإمام عاشور ومصطفى كامل.

ثم استضاف أمينة شلباية ونهال عنبر وابنها حسام الحسيني وأحمد عبدالقادر وهنادي مهنا وأمير عيد، ووفاء عامر ورضا عبدالعال وغيرهم.

و”أحمد حاتم” ممثل مصري ولد في حي الدقي في 25 ديسمبر 1987.

درس علوم الإعلام لفترة قبل أن يلتحق بورشة د. محمد عبدالهادي لإعداد الممثل، والذي رشحه لأول بطولاته في فيلم أوقات فراغ والذي حاز على نجاح نقدي وجماهيري وقت عرضه.

ثم شارك في بطولة عدد من الأفلام البارزة، منها الكنز بجزئيه الأول والثاني، الهرم الرابع، قصة حب والغسالة.

المصدريوتيوب، تويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
حياتنا

رونالدو في برنامج رامز نيفر إند ورد فعل غير متوقع أجبر “MBC” على الرضوخ لطلبه!

حياتنا

اعتداء عنيف وغير مسبوق على رامز جلال.. أحمد فتوح أشبعه ضربا (فيديو)

حياتنا

ما حدث لرنا رئيس يؤكد عدم معرفة الضيوف بمقلب رامز جلال (فيديو)

حياتنا

بعد وصلة غزل من رامز جلال.. ميلا الزهراني تطلب عريسا وهذه شروطها

الهدهد

“عيني راحت”.. إصابة رضا عبد العال في “رامز نيفر إند” ووصلة سباب (فيديو)

حياتنا

أمير عيد “استثناء” في “رامز نيفر إند”.. أذهل الجميع وما فعله غير مسبوق

حياتنا

رامز “زود الجرعة”.. هنادي مهنا تنهار بالبكاء وكاد قلبها يتوقف من الرعب (فيديو)

حياتنا

عصبية كبيرة لنجم الأهلي أحمد عبدالقادر واعتداء عنيف على رامز جلال (فيديو)

حياتنا

نهال عنبر تنفعل بشدة بعد مقلب رامز جلال ولحظات تحبس الأنفاس (شاهد)

حياتنا

رامز جلال ينتقم للرجال من أمينة شلباية وأجبرها على فعل المستحيل (فيديو)

الهدهد

رامز نيفر إند.. مصطفى كامل حطم الرقم القياسي في “الألفاظ النابية” (فيديو)

حياتنا

نسرين أمين تتوعد رامز جلال بعد مقلبه بإعطاء رقم هاتفه لمن يريد (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الدعم السريع: جاري القبض على عبد الفتاح البرهان بعد تحديد مخبأه

حميدتي يطمئن السيسي بعد “فيديو” أسر ضباط وجنود مصريين في السودان

الـ FBI يحذّر .. لماذا يجب عليك عدم شحن هاتفك الذكي مطلقًا في فندق أو مطار؟!

عبد الفتاح البرهان يتابع الأحداث عبر “الجزيرة” من مقر قيادة الجيش (فيديو)

الجيش المصري يعلق على أسر جنوده في السودان.. وسبب تواجدهم هناك

لحظة انقطاع بث التلفزيون السوداني وقصف غرفة التحكم (فيديو)

أسسها البشير لخدمة مصالحه وكتبت نهايته.. ما هي قوات الدعم السريع؟

تحولت لكتلة لهب.. قصف طائرة سعودية في مطار الخرطوم (فيديو)

هولندا تُجيز “القتل الرحيم” بحق هذه الفئة من الأطفال.. ما القصة؟

قصف صاروخي لمقرات الدعم السريع وأبراج الاتصالات التابعة لها (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC