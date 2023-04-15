غير مسبوق.. شاهد ما فعله رامز جلال مع أحمد حاتم وأخرجه عن شعوره

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وطن- وقع الفنان المصري أحمد حاتم، ضحية جديدة لرامز جلال في برنامجه «رامز نيفر إند»، الذي يذاع على شاشة mbc مصر، وحققت حلقته نسبة مشاهدة عالية.

حلقة أحمد حاتم مع رامز جلال

ونشرت “الهيئة العامة للترفيه” الراعي الرسمي للبرنامج على حسابها في” تويتر” تنويها عن الحلقة وقالت:”الفنان أحمد حاتم ضيف حلقة اليوم من برنامج “رامز نيڤر إند”.

الفنان أحمد حاتم ضيف حلقة اليوم من برنامج “رامز نيڤر إند” 🌙✨ برعاية #هيئة_الترفيه pic.twitter.com/lZUIcAVjRk — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) April 15, 2023

وكعادته في كل حلقة سخر رامز جلال، في مقدمته من أحمد حاتم فور وصوله البوليفارد قائلا:”أكتر حاجه ممكن تأذي الفنان إنه يبدأ من الأول.”

وتابع:”المصيبة إنه فاكر إن دمه خفيف، يبني انت مين أقنعك إنك ظريف”، واستطرد في سخريته: “دقن السينما، أرطغل الشاشة أحمد حاتم.”

كما سخر من هيئته وذقنه قائلاً :” إيه البنطلون القصير دا .. ودقنه غريبة جدا يا جماعة تحسه هربان من فجر الإسلام”.

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وتابع رامز جلال: “الشعر مدهون إيه يا جماعة .. دا مدهون زيت دابر أملا ولا إيه؟!”.

وأضاف رامز متابعاً سخريته :”دقن السينما أرطغل الدراما.. هنجرّي أحمد حاتم زي الفار هو فاكر إن دمه خفيف ويقول الإيفيه بس هو يا لطيف”.

وفي فعل غير مسبوق في برنامج “رامز نيفر إند”، قام رامز جلال باستخدام ماكينة حلاقة وقص أجزاء من لحية أحمد حاتم، ما شوه منظره العام، وجعله ينفعل على رامز جلال.

رامز نيفر إند

وتتمحور فكرة برنامج رامز جلال، حول استقبال الضيف، وتناول وجبة الغداء في المطعم الطائر على ارتفاع 50 مترًا فوق سطح الأرض، حيث يصاب بخوف وقلق بسبب الارتفاع الشاهق وتأرجح المطعم.

وظهرت العصبية الشديدة على الفنان أحمد حاتم خاصة عند سقوط المطعم الطائر وظل يردد الشتائم، ولكن بمجرد رؤية رامز جلال ضحك وقال: «إنت عايز إيه مني».

ضفدع في شعر أحمد حاتم

وظهر رامز في المقلب المعتاد وهو يمسك بضفدع ويقول لحاتم: “بص حتخدها وتحطها على شعرك”.

ويجبره رامز على وضعها على شعره طالباً منه النظر إلى الكاميرا ويجبره تحت التهديد بعصا كهربائية أن يردد ” رامز جلال نجم التوك توك ده عقلو راح منو وهيفوك”.

وسأل رامز جلال أحمد حاتم: «أنت بتمثل كوميدي ليه؟ أنت بتقطع علينا ليه؟ يعني هنيدي يقعد في البيت؟»، ليرد أحمد حاتم قائلًا: «اَخر مرة همثل كوميدي».

وبعد انتهاء الحلقة كتب رامز جلال :”الچان اللي شاف مقلب جنان أحمد حاتم في رامز نيفر اند”.

الچان اللي شاف مقلب جنان 🔥😂

احمد حاتم في #رامز_نيفر_اند pic.twitter.com/MCIuy4G4bu — Ramez Galal (@ramezgalal) April 15, 2023

وكان رامز جلال استضاف في الحلقات الأولى من برنامج المقالب الخاص به في رمضان 2023، محمد رمضان وأحمد السقا وياسمين عز ومحمد فؤاد ومحمود عبدالمنعم كهربا، ومحمد فراج وبسنت شوقي وإيمان العاصي وإمام عاشور ومصطفى كامل.

ثم استضاف أمينة شلباية ونهال عنبر وابنها حسام الحسيني وأحمد عبدالقادر وهنادي مهنا وأمير عيد، ووفاء عامر ورضا عبدالعال وغيرهم.

و”أحمد حاتم” ممثل مصري ولد في حي الدقي في 25 ديسمبر 1987.

درس علوم الإعلام لفترة قبل أن يلتحق بورشة د. محمد عبدالهادي لإعداد الممثل، والذي رشحه لأول بطولاته في فيلم أوقات فراغ والذي حاز على نجاح نقدي وجماهيري وقت عرضه.

ثم شارك في بطولة عدد من الأفلام البارزة، منها الكنز بجزئيه الأول والثاني، الهرم الرابع، قصة حب والغسالة.