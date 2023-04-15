ظهور جريء بالشورت لابنة عمرو دياب مع عشيقها بمناسبة عيد ميلاده! (شاهد)

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وطن– احتفلت كنزي ابنة الفنان المصري عمرو دياب، بعيد ميلاد حبيبها، بظهور جريء لكليهما.

“أحبك”

ونشرت كنزي عمرو دياب صورتين عبر خاصية القصص المصورة تجمعها بحبيبها لوك بيرسون، ظهرت في إحداها وهي ترتدي هوت شورت أبيض مع تيشرت أسود وتمسك بيده.

وعلقت ابنة عمرو دياب على الصورة: “عيد ميلاد سعيد”.

وفي الصورة الأخرى، ارتدت كنزي بنطلون جينز مع توب أسود نصف بطن، وجاكيت جلد أسود.

وكانت الفتاة تحتضن حبيبها لوك، معقبة: “أحبك”.

وضع حميمي

ومؤخراً نشرت كنزي فيديو وهي في وضع حميميّ مع حبيبها.

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حيث كان يجلس حبيب كنزي في أحضانها، على ما يبدو في حديقة منزل أحدهما، وكانا يشعران بالبرد، كما يتضح من البطانية التي وضعاها عليهما.

وكانت كنزي قد كشفت هوية حبيبها، بعد مرور عام على علاقتهما.

صورة عائلية

وظهر حبيب كنزي في عدة صور نشرتها عبر حسابها على “إنستجرام”.

وفي إحدى المرات، شاركت كنزي مجموعة صور خلال حضورها أحد عروض الأزياء مع لوك، وكتبت بالإنجليزية: “صورة عائلية”.

ونشرت ابنة عمرو دياب أيضاً صوراً عبر حسابها على “انستجرام” مع لوك، وهي تحتضنه، مرفقاً بتعليق يدلّ على أنه حبيبها.

صديق آخر

كما قام حبيب كنزي بنشر صورهما التي كشفت جرأتها في حركاتها وملابسها، عبر حسابه على “انستجرام”.

ويدرس لوك بيرسون إدارة الأحداث الدولية، ويعمل عارضَ أزياء في ذات الوقت، ومن المتوقع أن يُنهي دراسته الجامعية العام المقبل.

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كما أثارت كنزي الغضب بصورة جريئة كانت ترتدي خلالها ملابس مثيرة، وتجلس في أحضان صديق آخر كان يحمل في يده مشروباً كحولياً.

جنا وصديقها الأجنبي

وسبق أن نشرت جنا عبر “انستجرام” صوراً ومقاطع مصوّرة أظهرتها وهي تقبّل صديقها الشاب، في أماكن مختلفة منها غرفة النوم.

كما ظهرت ابنة عمرو دياب رفقة صديقها الأجنبي في عدة أماكن عامة، وكانت تحتضنه وتقبّله أيضاً.

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وعرّضت هذه المشاهد جنا ووالدها لانتقاد حادّ من قبل النشطاء، مستنكرين هذه الأفعال من ابنة المطرب الكبير.