السبت, أبريل 15, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناظهور جريء بالشورت لابنة عمرو دياب مع عشيقها بمناسبة عيد ميلاده! (شاهد)
حياتنا

ظهور جريء بالشورت لابنة عمرو دياب مع عشيقها بمناسبة عيد ميلاده! (شاهد)

يدرس لوك بيرسون حبيب كنزي إدارة الأحداث الدولية ويعمل عارضَ أزياء في ذات الوقت

كتب رفيف عبدالله
ظهور جريء بالشورت لابنة عمرو دياب مع عشيقها بمناسبة عيد ميلاده! (شاهد) watanserb.com
كنزي دياب وحبيبها لوك بيرسون
- Advertisement -

وطن– احتفلت كنزي ابنة الفنان المصري عمرو دياب، بعيد ميلاد حبيبها، بظهور جريء لكليهما.

“أحبك”

ونشرت كنزي عمرو دياب صورتين عبر خاصية القصص المصورة تجمعها بحبيبها لوك بيرسون، ظهرت في إحداها وهي ترتدي هوت شورت أبيض مع تيشرت أسود وتمسك بيده.

وعلقت ابنة عمرو دياب على الصورة: “عيد ميلاد سعيد”.

يدرس لوك بيرسون إدارة الأحداث الدولية، ويعمل عارضَ أزياء في ذات الوقت

وفي الصورة الأخرى، ارتدت كنزي بنطلون جينز مع توب أسود نصف بطن، وجاكيت جلد أسود.

وكانت الفتاة تحتضن حبيبها لوك، معقبة: “أحبك”.

حبيب كنزي نشر صورهما التي كشفت جرأتها في حركاتها وملابسها عبر حسابه على “انستجرام”

وضع حميمي

ومؤخراً نشرت كنزي فيديو وهي في وضع حميميّ مع حبيبها.

- Advertisement -

حيث كان يجلس حبيب كنزي في أحضانها، على ما يبدو في حديقة منزل أحدهما، وكانا يشعران بالبرد، كما يتضح من البطانية التي وضعاها عليهما.

وكانت كنزي قد كشفت هوية حبيبها، بعد مرور عام على علاقتهما.

صورة عائلية

وظهر حبيب كنزي في عدة صور نشرتها عبر حسابها على “إنستجرام”.

وفي إحدى المرات، شاركت كنزي مجموعة صور خلال حضورها أحد عروض الأزياء مع لوك، وكتبت بالإنجليزية: “صورة عائلية”.

ونشرت ابنة عمرو دياب أيضاً صوراً عبر حسابها على “انستجرام” مع لوك، وهي تحتضنه، مرفقاً بتعليق يدلّ على أنه حبيبها.

صديق آخر

كما قام حبيب كنزي بنشر صورهما التي كشفت جرأتها في حركاتها وملابسها، عبر حسابه على “انستجرام”.

ويدرس لوك بيرسون إدارة الأحداث الدولية، ويعمل عارضَ أزياء في ذات الوقت، ومن المتوقع أن يُنهي دراسته الجامعية العام المقبل.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Luke (@lukerpearson)

كما أثارت كنزي الغضب بصورة جريئة كانت ترتدي خلالها ملابس مثيرة، وتجلس في أحضان صديق آخر كان يحمل في يده مشروباً كحولياً.

جنا وصديقها الأجنبي

وسبق أن نشرت جنا عبر “انستجرام” صوراً ومقاطع مصوّرة أظهرتها وهي تقبّل صديقها الشاب، في أماكن مختلفة منها غرفة النوم.

كما ظهرت ابنة عمرو دياب رفقة صديقها الأجنبي في عدة أماكن عامة، وكانت تحتضنه وتقبّله أيضاً.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jana (@janadiab_)

وعرّضت هذه المشاهد جنا ووالدها لانتقاد حادّ من قبل النشطاء، مستنكرين هذه الأفعال من ابنة المطرب الكبير.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

جنا عمرو دياب بأقصر تنورة في رمضان والجمهور: “مبروك كسبتي افطار صائم”! (شاهد)

حياتنا

ابنة عمرو دياب تتضامن مع فلسطين على طريقتها (فيديو)

حياتنا

صورة عمرو دياب في عزاء والد دينا الشربيني تشعل مواقع التواصل وتثير الجدل!

حياتنا

ابنة عمرو دياب تمارس حركة بذيئة بشكل صريح دون اعتبارات! (شاهد)

حياتنا

ابنة عمرو دياب شبه عارية في رمضان وتثير الانتباه لما كانت تشربه! (شاهد)

حياتنا

جنا عمرو دياب تنشر مقاطع وصوراً غريبة.. هل حملت من عشيقها؟ (فيديو)

حياتنا

ابنة عمرو دياب على السرير.. هذا ما فعلته قبل النوم وحرصت على توثيقه (فيديو)

حياتنا

بنات عمرو دياب يحتفلن بوالدتهن في عيد الأم وظهور غريب لها بعد غياب (شاهد)

حياتنا

رقص ابنة عمرو دياب يكشف وشوماً جديدة في مناطق حساسة (فيديو)

حياتنا

ابنة عمرو دياب بفستان عارٍ وتعليق صادم.. مرحاض! (شاهد)

حياتنا

ابنة عمرو دياب ترفع مستوى الجرأة وتكشف ما تضعه على بطنها! (فيديو)

حياتنا

ابنة عمرو دياب تؤدي رقصة المؤخرة وملابسها الداخلية تنكشف! (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الأميرة موضي ابنة الملك خالد تكشف سبب استبعاد الشيخ عادل الكلباني من الإمامة (شاهد)

مطالب بتعليق استثمارات شركة مايكروسوفت في السعودية.. احذروا تجسس المملكة

مصادر تكشف لـ”رويترز” النقاط العالقة بين السعودية والحوثيين!

مدرب باريس سان جيرمان متهم بالإدلاء بتصريحات معادية للإسلام: ممنوع الاحتفال بشهر رمضان

قوات الأسد قصفت المناطق المتضررة من زلزال فبراير المدمر 132 مرة (مفزع)

لغز الملك المفقود.. إيكونوميست: الحياة الفاسدة لمحمد السادس تقلق بلاده والانقلاب لا يمكن تصوره!

كأنه كتبها اليوم..تغريدة لـ”خاشقجي” قبل يومين من اغتياله تتحدث عن التكالب على التطبيع مع الأسد!

انفجار مزرعة مرعب يقضي على 18 ألف بقرة حلوب بالولايات المتحدة.. ما السبب؟! (شاهد)

بعد التسبب في إقالته.. كريستيانو رونالدو يبعث برسالة غير متوقعة لـ “رودي غارسيا”.. ماذا قال؟

ابنة الفنان محمد قنوع تخطف الأنظار بجمالها الساحر مع والدها في مكة (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC