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رياضة

ريال مدريد يُطارد غريمه برشلونة بفوزٍ نظيف على قادش في الدوري الإسباني (فيديو)

منافسات الجولة ال29 من الدوري الإسباني الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
فوز ريال مدريد على قادش watanserb.com
فوز ريال مدريد على قادش
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وطن- نجح فريق ريال مدريد بتحقيق الفوز النظيف على منافسه قادش بهدفين نظيفين دون مقابل، في منافسات الجولة ال29 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وأحرز ريال مدريد هدف المباراة الأول عن طريق المدافع الإسباني ناتشو في الدقيقة ال72، ليسجل بعدها مواطنه ماركو أسينسيو هدف التقدم الثاني عند الدقيقة ال76.

مباراة ريال مدريد ضد قادش

وتفوق صاحب الأرض ريال مدريد على منافسه الضيف قادش، على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة. فقد وصلت عدد التسديدات إلى 35 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 70%.

كما ووصلت عدد تسديدات الفريق المنافس قادش إلى 12 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 30%.

وخاض فريق ريال مدريد 29 مباراة في منافسات الدوري الإسباني (الليغا). لهذا الموسم، حقق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 5 مباريات. كما وتلقى الخسارة في 5 مباريات أخرى.

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دوري أبطال أوروبا

ويستعد فريق ريال مدريد بعد هذا الفوز النظيف. لمواجهة نظيره تشيلسي، في منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

فوز ريال مدريد على قادش
فوز ريال مدريد على قادش

وكان ريال مدريد قد حقق الفوز على منافسه تشيلسي (البلوز)، في مباراة الذهاب من هذا الدور، بهدفين نظيفين دون مقابل، الأسبوع الماضي. ليضع قدماً له في نصف نهائي البطولة الأوروبية.

ورفع الفريق الملكي حامل اللقب السابق رصيده من النقاط إلى 62 نقطة في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني، كما وبفارق 10 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة المتصدر ب72 نقطة حتى الآن.

ريال مدريد
ريال مدريد
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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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