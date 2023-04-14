كلارا شيا في صدام جديد مع شاكيرا.. هذا ما تنوي فعله المغنية الكولومبية وكلفت به محاميها!

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وطن- كشف موقع ” okdiario ” الإسباني، أن كلارا شيا مارتي وشاكيرا مبارك تواصلان نزاعهما الخاص في فصل جديد بعيدًا عن القتال من أجل حب لاعب برشلونة السابق جيرارد بيكيه.

وبحسب الموقع فإن شاكيرا لا تستسلم وكان قرارها الأخير هو إرسال محاميها للبحث عن المفتاح الذي يسمح لها يسمح لها بالكشف عن مخالفه قانونية لاتفاق الطلاق الذي توصلت إليه منذ أشهر مع بيكيه والذي ، بطريقة ما سمح لكلارا شيا بالحصول على مزيد من الحرية عندما يتعلق الأمر بنشر علاقتها العاطفية مع أحد أكثر الرجال المطلوبين في إسبانيا.

ولفت الموقع إلى أن المنشور الذي نشرته شاكيرا في 2 أبريل كان بمثابة وداع المغنية لبرشلونة الذي عاشت فيه لأكثر من عقد من الزمان، حيث كانت المغنية الكولومبية عاطفية في منشور تظهر فيه حبها لبرشلونة ، التي تركتها لتجنب رؤية بيكيه مع صديقته ، كلارا شيا التي تلومها شاكيرا على أخذ والد أطفالها .

شاكيرا تودع برشلونة

وقالت شاكيرا في بوست لها عبر انستغرام:”لقد استقريت في برشلونة لأمنح أطفالي الاستقرار ، وهو نفس ما نبحث عنه الآن في ركن آخر من العالم بجوار العائلة والأصدقاء والبحر. نبدأ اليوم فصلاً جديدًا في البحث عن سعادتنا. شكراً لكل من ركب الأمواج معي هناك في برشلونة ، المدينة التي تعلمت فيها أن الصداقة بلا شك أطول من الحب. شكراً لكل من شجعني هناك وجفف دموعي وألهمني وجعلني أنمو. شكرًا لجمهوري الإسباني الذين لطالما غطوني بحبهم وولائهم”.

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“معركة قانونية” بين شاكيرا وبيكيه

وقال الموقع أنه ومع ذلك ، بمجرد اكتمال انتقال عائلة مبارك، بما في ذلك والدي المغنية، أصبح لدى شاكيرا هدف آخر ، تحتاج من أجله إلى أفضل عمل من محاميها.

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وقال الموقع أنه تم وصول طفلي الفنانة ميلان وساشا بالفعل في ميامي ، وسيحصلان على زيارة من والدهما ، جيرارد بيكيه ، مرة واحدة في الشهر ، كما هو محدد في اتفاقية الطلاق .

منع كلاراشيا من السفر للولايات المتحدة

وعلى الرغم من شاكيرا تعلم أن عليها أن تنسى بيكيه في حياتها الجديدة ، إلا أنها لا تريد حتى أن ترى كلارا شيا مارتي في مدينتها الجديدة التي تقيم فيها.

لذلك ، في الاجتماع المقبل الذي سيعقد بين محامي الطرفين ، والذي كشفت عنه الصحفية لورينا فازكيز، ستتم مناقشة قضية سيحاول فيها “فريق” شاكيرا منع كلارا من السفر إلى الولايات المتحدة وعدم قدرتها على ذلك.

وأشار الموقع أن هذا الشرط سيتم العمل عليه من اجل السماح لبيكيه بالاستمتاع بوقته مع أطفاله ميلان وساشا.