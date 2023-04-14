شاكيرا تقتلع شجرة من منزلها في برشلونة لنقلها إلى ميامي.. ما علاقة لبنان؟! (شاهد)

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وطن- كانت المغنية الكولومبية شاكيرا قد أمضت شهورًا لتجهيز حقائبها جاهزة لقلب الصفحة عن طليقها لاعب نادي برشلونة السابق جيرارد بيكيه وبرشلونة مرة واحدة وإلى الأبد.

لكن صحة والدها الهشة قد أجلت عدة مرات رغبتها التي طال انتظارها في النأي بنفسها، لتربط حقائبها وتسافر إلى ميامي بالولايات المتحدة حيث تعتزم أن تقيم، في وقت قالت فيه محامية المغنية ، بيلار ماني ، لزميلها رامون تامبوريرو ، محامي لاعب كرة القدم السابق ، إنها ستغادر إسبانيا إلى الأبد.

وبحسب موقع “elperiodico” الإسباني قررت المغنية الكولومبية أن تأخذ كل متعلقاتها معها إلى ميامي، بما في ذلك الشجرة التي لها معنى خاص جدًا بالنسبة لها.

وأكد الموقع على أن “شاكيرا” اقتلعت شجرة من منزلها السابق في برشلونة لنقلها إلى القارة الأمريكية.

Shakira mandando quitar un árbol de la casa de Barcelona para llevárselo a Miami, es los más random que verás hoy. Debe tener un un gran significado para ella 🤩 pic.twitter.com/XbQhXS64ks — Shakira World 🌍 (@shakiracarla) April 12, 2023

أهمية الشجرة لـ “شاكيرا

ولفت الموقع إلى أن الشجرة بالنسبة لها ، ليست مجرد شجرة كما انها بهذا الفعل لا تسعى إلى تعقيد حياة زوجها السابق أيضًا، على أي حال، حيث فعلت بالفعل ما يكفي مع أحدث أغانيها الفردية، لكن الحقيقة هي أن هذه الشجرة لها معنى بالغ الأهمية بالنسبة للمغنية.

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وكشف ان هذه الشجرة كانت قد زرعتها بنفسها في لبنان، في أرض جدتها لأبيها قبل 5 سنوات وهي أحد أغلى كنوزها ولهذا قررت أن تأخذها معها.

شاكيرا تزور بلدة تنورين اللبنانية

يشار إلى أنه من ضمن زياراتها الثلاث للبنان، افتتحت الفنانة الكولومبية الشهيرة ذت الأصول اللبنانية شاكيرا، في يوليو 2018 مهرجان الأرز الدولي الذي يقام في شمال لبنان ، حيث زارت أيضًا حينها بلدة تنورين بلد جدتها لأبيها.

شاكيرا تزرع شجرتي أرز في لبنان

وهناك تسلمت الفنانة مفاتيح تلك البلدة قبل أن تزرع شجرتي أرز من رئيس البلدية حينها بهاء حرب الذي أعلن عن تسمية ساحة صغيرة في تلك المحمية تكريما لها باسم “شاكيرا مبارك” وهو لقبها الأبوي .