الجمعة, أبريل 14, 2023
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شاكيرا تقتلع شجرة من منزلها في برشلونة لنقلها إلى ميامي.. ما علاقة لبنان؟! (شاهد)

الشجرة كانت قد زرعتها شاكيرا بنفسها في لبنان في أرض جدتها لأبيها قبل 5 سنوات

كتب سالم حنفي
شاكيرا تقتلع شجرة من منزلها watanserb.com
شاكيرا تقتلع شجرة من منزلها لتنقلها الى ميامي
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وطن- كانت المغنية الكولومبية شاكيرا قد أمضت شهورًا لتجهيز حقائبها جاهزة لقلب الصفحة عن طليقها لاعب نادي برشلونة السابق جيرارد بيكيه وبرشلونة مرة واحدة وإلى الأبد.

لكن صحة والدها الهشة قد أجلت عدة مرات رغبتها التي طال انتظارها في النأي بنفسها، لتربط حقائبها وتسافر إلى ميامي بالولايات المتحدة حيث تعتزم أن تقيم، في وقت قالت فيه محامية المغنية ، بيلار ماني ، لزميلها رامون تامبوريرو ، محامي لاعب كرة القدم السابق ، إنها ستغادر إسبانيا إلى الأبد.

وبحسب موقع “elperiodico” الإسباني قررت المغنية الكولومبية أن تأخذ كل متعلقاتها معها إلى ميامي، بما في ذلك الشجرة التي لها معنى خاص جدًا بالنسبة لها.

وأكد الموقع على أن “شاكيرا” اقتلعت شجرة من منزلها السابق في برشلونة لنقلها إلى القارة الأمريكية.

أهمية الشجرة لـ “شاكيرا

ولفت الموقع إلى أن الشجرة بالنسبة لها ، ليست مجرد شجرة كما انها بهذا الفعل لا تسعى إلى تعقيد حياة زوجها السابق أيضًا، على أي حال، حيث فعلت بالفعل ما يكفي مع أحدث أغانيها الفردية، لكن الحقيقة هي أن هذه الشجرة لها معنى بالغ الأهمية بالنسبة للمغنية.

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وكشف ان هذه الشجرة كانت قد زرعتها بنفسها في لبنان، في أرض جدتها لأبيها قبل 5 سنوات وهي أحد أغلى كنوزها ولهذا قررت أن تأخذها معها.

شاكيرا تزور بلدة تنورين اللبنانية

يشار إلى أنه من ضمن زياراتها الثلاث للبنان، افتتحت الفنانة الكولومبية الشهيرة ذت الأصول اللبنانية شاكيرا، في يوليو 2018 مهرجان الأرز الدولي الذي يقام في شمال لبنان ، حيث زارت أيضًا حينها بلدة تنورين بلد جدتها لأبيها.

شاكيرا تزرع شجرتي أرز في لبنان

وهناك تسلمت الفنانة مفاتيح تلك البلدة قبل أن تزرع شجرتي أرز من رئيس البلدية حينها بهاء حرب الذي أعلن عن تسمية ساحة صغيرة في تلك المحمية تكريما لها باسم “شاكيرا مبارك” وهو لقبها الأبوي .

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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