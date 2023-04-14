العلاقات المصرية التركية.. لماذا مدّ أردوغان البساط الأحمر للسيسي؟

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وطن – نشر موقع المونيتور، تقريرا عن مدى التقارب الذي بات ملحوظا في العلاقات المصرية التركية، وذلك في أعقاب أزمة سياسية حادة بين البلدين منذ وصول عبدالفتاح السيسي إلى سدة الحكم، بعد مظاهرات شعبية طالبت بالإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، فعزله الجيش في خطوة اعتبرتها بعض الدول، وبينها تركيا، بأنها انقلاب عسكري.

التقرير المنشور على موقع “المونيتور” قال إن كبير الدبلوماسيين المصريين (سامح شكري وزير الخارجية) وصل إلى تركيا يوم الخميس في أحدث خطوة لاستعادة العلاقات المتوترة التي شهدت خلافات بين البلدين لأكثر من عقد.

وصل شكري إلى أنقرة لإجراء محادثات مع نظيره مولود جاويش أوغلو، بعد أقل من شهر من سفر الوزير التركي إلى القاهرة ، وهي أول زيارة يقوم بها وزير خارجية تركي إلى أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان منذ 11 عامًا.

إعادة تعيين سفراء بين مصر وتركيا

وكان جاويش أوغلو قد أثار احتمالية إعادة تعيين السفراء بين البلدين خلال زيارته لمصر ، مما أثار التوقعات بإعلان هذه الخطوة خلال رحلة شكري المتبادلة.

ومع ذلك ، أكد الوزراء مجددًا أنه يجري العمل على العملية والجدول الزمني لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل. وانتهت العلاقات بين البلدين على مستوى السفراء في أواخر عام 2013.

وقال شكري في مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة: “سنحدد موعدا للإعلان عن هذه الخطوة المهمة بالإضافة إلى قمة (رئاسية) ستعقد.. سيتم الاتفاق على كل هذه التفاصيل والأوقات مع زميلي”.

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وكانت القوى الواقعة في شرق البحر المتوسط ​​على خلاف منذ أن أطاح الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي في عام 2013 وسط احتجاجات حاشدة ضد حكمه المستمر منذ عام.

وحظيت جماعة الإخوان المسلمين بقيادة مرسي بدعم تركيا، حيث دعمت أنقرة الجماعات الإسلامية في أعقاب الربيع العربي عام 2011. في حين صنفت مصر الجماعة على أنها منظمة إرهابية.

وخلال زيارته للقاهرة في مارس ، اقترح جاويش أوغلو إمكانية عقد اجتماع رسمي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد الانتخابات التركية في مايو.

والتقى القادة لفترة وجيزة خلال مونديال قطر في نوفمبر وتم تصويرهما وهما يتصافحان.

لكن قبل أربع سنوات فقط ، عقب عمليات الإعدام في مصر ، قال أردوغان عن السيسي: “لن أتحدث مع شخص مثله أبدًا”، كما انتقد الدول الغربية التي “تمد البساط الأحمر” للرئيس المصري وتغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان”.

وبدلاً من الإعلان عن أي تطورات أخرى في اجتماع رئاسي، ركز وزراء الخارجية على تحسين الروابط الاقتصادية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وقال جاويش أوغلو: “نريد أن نملأ الصفحة الجديدة التي فتحناها مع مصر بمشاريع مشتركة وقصص نجاح”.

وأضاف: “هذا الزخم الذي نتمتع به في علاقاتنا الثنائية سيتم تسريعه بشكل أكبر من خلال خطوات ملموسة. نحن بحاجة إلى المزيد من الخطوات الملموسة ، ونحن نجري محادثات حول ذلك – وعلينا أن نجتمع بشكل أكثر تكرارًا.

وتابع: “بصفتنا بلدين مهمين في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​والجغرافيا الإسلامية ، فإن تعاوننا مهم بشكل خاص للشؤون الإقليمية ، لاستقرار المنطقة. لهذا السبب سنعمل بتعاون أوثق اعتبارًا من اليوم “.

وكانت سوريا وليبيا منطقتين قال الوزراء إنهما سيعملان على إحلال السلام والأمن بهما.

خلافات مصريات تركية سادت في السنوات الماضية

تخلت تركيا الآن عن نهجها النقدي تجاه السيسي ، الذي قاد كوزير للدفاع الإطاحة بمرسي. كما أصلحت أنقرة العلاقات مع السعودية والإمارات وإسرائيل في إطار سعيها لإعادة العلاقات الإقليمية وتأمين التجارة والتمويل لمساعدة اقتصادها المحاصر.

بالإضافة إلى الإطاحة بمرسي ، اشتبكت تركيا ومصر أيضًا حول ليبيا ، حيث يدعمان أطرافًا متعارضة. قبل ثلاث سنوات ، كادت التوترات أن تؤدي إلى صراع مباشر بين الاثنين خلال الهجوم على العاصمة الليبية طرابلس ، من قبل القائد العسكري المتمركز في شرق ليبيا خليفة حفتر ، المدعوم من مصر.

وغضبت القاهرة أيضًا من اتفاق 2019 بين تركيا والحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس ، والذي سعى إلى تعزيز الحقوق البحرية التركية ونفوذها في شرق البحر المتوسط. وردت مصر واليونان بتوقيع اتفاق منفصل لترسيم حدودهما البحرية ، وهو اتفاق رفضته أنقرة.

يبدو أن تسامح تركيا مع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين العاملين داخل حدودها قد تضاءل منذ أن بدأت في استمالة السيسي.

طُلب من قنوات المعارضة المصرية المتمركزة في إسطنبول تخفيف انتقاداتها لحكومة السيسي ، وغادر العديد من الصحفيين المصريين تركيا. في العام الماضي ، أغلقت قناة مكملين التلفزيونية المعارضة مكاتبها في تركيا.

في غضون ذلك ، يواصل أردوغان استخدام إيماءة ربيعة ذات الأربعة أصابع المرتبطة بمتظاهري الإخوان المسلمين ، على الرغم من أنه يقول إن لها أيضًا معنى داخليًا ، بمعنى الأمة والعلم والوطن والدولة.

وتم تسهيل مسار التقارب باتفاق 2021 لإنهاء نزاع مجلس التعاون الخليجي مع قطر ، والتي شهدت حصار مصر والسعودية والإمارات والبحرين لحليف تركيا.

في غضون ذلك ، أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تقليص الدور الأمريكي في الشرق الأوسط ، مما دفع الدول في المنطقة إلى التطلع إلى بعضها البعض للحصول على الدعم.

كما أن الدمار الناجم عن الزلازل التي ضربت جنوب تركيا في شباط (فبراير) ، والتي تقدر تكلفتها بـ 104 مليارات دولار ، والأزمة الاقتصادية في مصر ، ألقت عبئًا على إعادة العلاقات.

كما أن دبلوماسية الكوارث – زار شكري منطقة الزلزال في أواخر فبراير – أحيت الجهود لاستئناف العلاقات متبادلة المنفعة.

شراكة تجارية كبيرة

مصر هي الشريك التجاري الأكبر لتركيا في شمال إفريقيا ، حيث تجاوز حجم التجارة الثنائية 5 مليارات دولار في عام 2018 على الرغم من كراهية الدول.

وقال جاويش أوغلو، إن مستويات التجارة وصلت الآن إلى 10 مليارات دولار – مع استيراد تركيا من الغاز الطبيعي المصري أكثر من أي سوق آخر – وأعلن هدف رفعه إلى 15 مليار دولار.