الجمعة, أبريل 14, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةتقاريرالعلاقات المصرية التركية.. لماذا مدّ أردوغان البساط الأحمر للسيسي؟
تقارير

العلاقات المصرية التركية.. لماذا مدّ أردوغان البساط الأحمر للسيسي؟

الخصمان السابقان في شرق البحر المتوسط أردوغان والسيسي ​​يسيران حاليا على طريق التقارب

كتب خالد السعدي
العلاقات المصرية التركية watanserb.com
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي
- Advertisement -

وطن – نشر موقع المونيتور، تقريرا عن مدى التقارب الذي بات ملحوظا في العلاقات المصرية التركية، وذلك في أعقاب أزمة سياسية حادة بين البلدين منذ وصول عبدالفتاح السيسي إلى سدة الحكم، بعد مظاهرات شعبية طالبت بالإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، فعزله الجيش في خطوة اعتبرتها بعض الدول، وبينها تركيا، بأنها انقلاب عسكري.

التقرير المنشور على موقع “المونيتور” قال إن كبير الدبلوماسيين المصريين (سامح شكري وزير الخارجية) وصل إلى تركيا يوم الخميس في أحدث خطوة لاستعادة العلاقات المتوترة التي شهدت خلافات بين البلدين لأكثر من عقد.

وصل شكري إلى أنقرة لإجراء محادثات مع نظيره مولود جاويش أوغلو، بعد أقل من شهر من سفر الوزير التركي إلى القاهرة ، وهي أول زيارة يقوم بها وزير خارجية تركي إلى أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان منذ 11 عامًا.

إعادة تعيين سفراء بين مصر وتركيا

وكان جاويش أوغلو قد أثار احتمالية إعادة تعيين السفراء بين البلدين خلال زيارته لمصر ، مما أثار التوقعات بإعلان هذه الخطوة خلال رحلة شكري المتبادلة.

ومع ذلك ، أكد الوزراء مجددًا أنه يجري العمل على العملية والجدول الزمني لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل. وانتهت العلاقات بين البلدين على مستوى السفراء في أواخر عام 2013.

وقال شكري في مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة: “سنحدد موعدا للإعلان عن هذه الخطوة المهمة بالإضافة إلى قمة (رئاسية) ستعقد.. سيتم الاتفاق على كل هذه التفاصيل والأوقات مع زميلي”.

- Advertisement -

وكانت القوى الواقعة في شرق البحر المتوسط ​​على خلاف منذ أن أطاح الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي في عام 2013 وسط احتجاجات حاشدة ضد حكمه المستمر منذ عام.

وحظيت جماعة الإخوان المسلمين بقيادة مرسي بدعم تركيا، حيث دعمت أنقرة الجماعات الإسلامية في أعقاب الربيع العربي عام 2011. في حين صنفت مصر الجماعة على أنها منظمة إرهابية.

وخلال زيارته للقاهرة في مارس ، اقترح جاويش أوغلو إمكانية عقد اجتماع رسمي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد الانتخابات التركية في مايو.

والتقى القادة لفترة وجيزة خلال مونديال قطر في نوفمبر وتم تصويرهما وهما يتصافحان.

لكن قبل أربع سنوات فقط ، عقب عمليات الإعدام في مصر ، قال أردوغان عن السيسي: “لن أتحدث مع شخص مثله أبدًا”، كما انتقد الدول الغربية التي “تمد البساط الأحمر” للرئيس المصري وتغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان”.

وبدلاً من الإعلان عن أي تطورات أخرى في اجتماع رئاسي، ركز وزراء الخارجية على تحسين الروابط الاقتصادية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وقال جاويش أوغلو: “نريد أن نملأ الصفحة الجديدة التي فتحناها مع مصر بمشاريع مشتركة وقصص نجاح”.

وأضاف: “هذا الزخم الذي نتمتع به في علاقاتنا الثنائية سيتم تسريعه بشكل أكبر من خلال خطوات ملموسة. نحن بحاجة إلى المزيد من الخطوات الملموسة ، ونحن نجري محادثات حول ذلك – وعلينا أن نجتمع بشكل أكثر تكرارًا.

وتابع: “بصفتنا بلدين مهمين في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​والجغرافيا الإسلامية ، فإن تعاوننا مهم بشكل خاص للشؤون الإقليمية ، لاستقرار المنطقة. لهذا السبب سنعمل بتعاون أوثق اعتبارًا من اليوم “.

وكانت سوريا وليبيا منطقتين قال الوزراء إنهما سيعملان على إحلال السلام والأمن بهما.

خلافات مصريات تركية سادت في السنوات الماضية

تخلت تركيا الآن عن نهجها النقدي تجاه السيسي ، الذي قاد كوزير للدفاع الإطاحة بمرسي. كما أصلحت أنقرة العلاقات مع السعودية والإمارات وإسرائيل في إطار سعيها لإعادة العلاقات الإقليمية وتأمين التجارة والتمويل لمساعدة اقتصادها المحاصر.

بالإضافة إلى الإطاحة بمرسي ، اشتبكت تركيا ومصر أيضًا حول ليبيا ، حيث يدعمان أطرافًا متعارضة. قبل ثلاث سنوات ، كادت التوترات أن تؤدي إلى صراع مباشر بين الاثنين خلال الهجوم على العاصمة الليبية طرابلس ، من قبل القائد العسكري المتمركز في شرق ليبيا خليفة حفتر ، المدعوم من مصر.

وغضبت القاهرة أيضًا من اتفاق 2019 بين تركيا والحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس ، والذي سعى إلى تعزيز الحقوق البحرية التركية ونفوذها في شرق البحر المتوسط. وردت مصر واليونان بتوقيع اتفاق منفصل لترسيم حدودهما البحرية ، وهو اتفاق رفضته أنقرة.

يبدو أن تسامح تركيا مع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين العاملين داخل حدودها قد تضاءل منذ أن بدأت في استمالة السيسي.

طُلب من قنوات المعارضة المصرية المتمركزة في إسطنبول تخفيف انتقاداتها لحكومة السيسي ، وغادر العديد من الصحفيين المصريين تركيا. في العام الماضي ، أغلقت قناة مكملين التلفزيونية المعارضة مكاتبها في تركيا.

في غضون ذلك ، يواصل أردوغان استخدام إيماءة ربيعة ذات الأربعة أصابع المرتبطة بمتظاهري الإخوان المسلمين ، على الرغم من أنه يقول إن لها أيضًا معنى داخليًا ، بمعنى الأمة والعلم والوطن والدولة.

وتم تسهيل مسار التقارب باتفاق 2021 لإنهاء نزاع مجلس التعاون الخليجي مع قطر ، والتي شهدت حصار مصر والسعودية والإمارات والبحرين لحليف تركيا.

في غضون ذلك ، أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تقليص الدور الأمريكي في الشرق الأوسط ، مما دفع الدول في المنطقة إلى التطلع إلى بعضها البعض للحصول على الدعم.

كما أن الدمار الناجم عن الزلازل التي ضربت جنوب تركيا في شباط (فبراير) ، والتي تقدر تكلفتها بـ 104 مليارات دولار ، والأزمة الاقتصادية في مصر ، ألقت عبئًا على إعادة العلاقات.

كما أن دبلوماسية الكوارث – زار شكري منطقة الزلزال في أواخر فبراير – أحيت الجهود لاستئناف العلاقات متبادلة المنفعة.

شراكة تجارية كبيرة

مصر هي الشريك التجاري الأكبر لتركيا في شمال إفريقيا ، حيث تجاوز حجم التجارة الثنائية 5 مليارات دولار في عام 2018 على الرغم من كراهية الدول.

وقال جاويش أوغلو، إن مستويات التجارة وصلت الآن إلى 10 مليارات دولار – مع استيراد تركيا من الغاز الطبيعي المصري أكثر من أي سوق آخر – وأعلن هدف رفعه إلى 15 مليار دولار.

المصدرالمونيتور - ترجمة وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

السيسي تملقه باستقبال أسطوري.. ماذا وراء زيارة محمد بن زايد المفاجئة لمصر؟ (فيديو)

تقارير

موعد التعويم وسعر الدولار الجديد.. بلومبيرغ: مصر تقترب جداً من خفض كبير لقيمة الجنيه

تقارير

تقرير مفصل: 5 ملاحظات تخص الشرق الأوسط في عاصفة تسريبات الاستخبارات الأمريكية

حياتنا

“بعمل كل حاجة”.. سارة نخلة تكشف لأول مرة عدد عمليات التجميل التي أجرتها (فيديو)

الهدهد

لص يسرق أموال التبرعات في المسجد ثم يتظاهر بالصلاة (فيديو)

حياتنا

بعد سلمى الشيمي.. مقاطع دينا “أم لبانة” الفاضحة تقودها للمحاكمة (شاهد)

الهدهد

“المرشحة الفاتنة”.. أصغر مرشحة للبرلمان في تاريخ تركيا تلفت الأنظار

الهدهد

أردوغان: الزواج يكون بين الرجل والمرأة فقط وسندعم قوانين لحماية الأسرة

الهدهد

عاصفة سياسية في تركيا.. حزب الشعب المعارض يخوض الانتخابات بحلفاء سابقين لأردوغان

الهدهد

مخاوف على أوضاع المصريين بالخليج بسبب مسلسل جعفر العمدة وتحركات برلمانية

تقارير

وثيقة أمريكية مسربة تكشف أن “السيسي” خطط سراً لتزويد روسيا بقذائف وصواريخ!

اقتصاد

المونيتور: رفع أسعار الفائدة في مصر سيفشل في تقليل نسبة التضخم وهذا هو الدليل!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

حارس يوفنتوس يتعرض لأزمة صحية خلال مباراة فريقه في الدوري الأوروبي (فيديو)

بيان مهم لـ عرين الأسود.. ماذا يخطط الاحتلال في مدينة نابلس؟

مفتي سلطنة عمان: آية قرآنية لو طُبقِّت لانتهت مشكلات العالم ولن يكون هناك جائع

هذا ما أوصى به عالم دين بارز ملك المغرب محمد السادس لنصرة الإسلام

ميريام فارس تستعرض مؤخرتها بـ”فيزون” مثير وصور جريئة للغاية! (شاهد)

غرفة نوم إيلون ماسك قبل الثراء الفاحش.. حقيقة صور غزت تويتر (شاهد)

يُراقص امرأتين.. حقيقة فيديو يشوه سمعة الشيخ وليد مهساس (شاهد)

مفاجأة حول هوية مُسرب “وثائق البنتاغون” وحقيقة رسالته الأخيرة

داليا عبد الغني مذيعة فلسطينية فضلت العمل في قناة إسرائيلية:”أستحقها بجدارة”

بحجم فنجان كبير.. مواصفات لا تُصدق لأصغر كلب في العالم (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC