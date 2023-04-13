هل سمعت من قبل عن الأرز الأحمر؟..فوائده ستُدهشك

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وطن– نشر موقع “ndtv“، تقريرا تحدث فيه عن الفوائد الصحية العديدة لتناول الأرز الأحمر، الذي يُزرع بشكل شائع في الدول الآسيوية، وخاصة في الهند وسريلانكا وإندونيسيا.

غني بمضادات الأكسدة

الأرز الأحمر مليء بمضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين المسؤولة عن اللون الأحمر اللامع للحبوب. تساعد مضادات الأكسدة هذه في تحييد الجذور الحرة في الجسم، وبالتالي منع أو إبطاء تلف الخلايا الذي قد يؤدي إلى أمراض مختلفة مثل السرطان وأمراض القلب والسكري.

غني بالألياف

الأرز الأحمر غني بالألياف، مما يجعله غذاءً مثاليًا لفقدان الوزن. الألياف ضرورية في عملية الهضم لأنها تساعد في تحسين حركة الأمعاء، ومنع الإمساك، وتقليل مستويات الكوليسترول في الجسم.

تساعد الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف أيضًا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم الصحية، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

غني بالفيتامينات والمعادن

الأرز الأحمر مليء بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة جيدة. إنه مصدر ممتاز لفيتامين B6، الذي يساعد الجسم على إنتاج خلايا الدم الحمراء والناقلات العصبية التي تنظم المزاج، وفيتامين E، أحد مضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على صحة الجلد وقد تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي هذا الطعام على البوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم التي تساعد في الحفاظ على صحة العظام وضغط الدم والتمثيل الغذائي.

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يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان

أظهرت الدراسات أن الأرز الأحمر قد يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان القولون وسرطان الثدي وسرطان البروستاتا. ويرجع ذلك إلى وجود مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات في الأرز. تساعد هذه المركبات في منع نمو الخلايا السرطانية وانتشارها، وتحسين الصحة العامة للجسم.

يمكن أن يؤدي دمج الأرز الأحمر في نظامك الغذائي إلى تحقيق العديد من الفوائد الصحية. هذه الحبوب اللذيذة هي مصدر غني بمضادات الأكسدة والألياف، وهي خالية من الغلوتين، ومليئة بالفيتامينات والمعادن، ومتعددة الاستخدامات في المطبخ، وقد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.