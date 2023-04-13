ميريام فارس تستعرض مؤخرتها بـ”فيزون” مثير وصور جريئة للغاية! (شاهد)

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وطن – احتفلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بانتهاء فصل الشتاء، عبر نشر ألبوم صور جديد، على حسابها في انستغرام.

ميريام فارس تستعرض مؤخرتها

وأطلّت ميريام فارس، بصورٍ مثيرة، إذ ظهرت وهي ترتدي “فيزون”، يكشف مفاتنها، فيما تعمّدت استعراض مؤخرتها بطريقةٍ جريئة .

وكالعادة، أغلقت “ميريام” خاصية التعليق على صورها التي نشرتها في حسابها بانستغرام؛ خوفاً من الانتقادات.

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ميريام فارس عارية بدون بنطال!

وقبل عدة أيام، نشرت الفنانة اللبنانية صوراً مثيرة، على حسابها الشخصي والرسمي بموقع “انستغرام”، ظهرت فيها عارية من أسفل بدون بنطال.

وأيضا، منعت “ميريام” التعليق على الصور، كونَها تدرك أنّ هذا النوع من الصور الجريئة، يعرّضها لهجوم الجمهور وانتقاداتهم اللاذعة.

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وتنشر الفنانة اللبنانية، عادةً إطلالات جريئة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصةً في موقع انستغرام، وفي الصور التي تتوقع أن تكون التعليقات عليها من الجمهور حادّة تقوم بإغلاق خاصية التعليق.

صور أكثر اللحظات حميمية في حياة ميريام فارس الشخصية

نشرت الفنانة اللبنانية، للمرة الأولى، صوراً تكشف عن أكثر اللحظات عاطفيةً وحميميةً من حياتها الشخصية من خلال وثائقيّ على Netflix، لتكونَ الفنانة العربية الأولى والوحيدة التي يُعرَض لها وثائقيّ خاص عن حياتها الشخصية على منصة عالمية.

وصدر فيلم ميريام فارس الوثائقي “Myriam Fares The Journey” في شهر حزيران/يونيو عام ٢٠٢١ على منصة “نتفليكس” العالمية، واليوم تحتفل بمرور عامين على إصداره.

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وتضمّنت الصور التي نشرتها الفنانة اللبنانية على حسابها في انستغرام، لحظة ولادة طفلها الثاني عام 2020، وأخرى من مرحلة الحمل حتّى في أثناء تسجيلها لبعض أعمالها الفنية داخل الأستوديو.

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وكانت الفنانة اللبنانية أخفت خبر حملها عن الجميع، وابتعدت قليلاً عن منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، كما استفادت من إجراءات العزل الصحي المنزلي لمنع تفشّي فيروس كورونا في إخفاء خبر حملها.

كما أنه في الثامن والعشرين من أكتوبر 2020، نشرت عبر حسابها في تويتر مقطع فيديو تكشف فيه عن ولادتها، وعلّقت: “صحيح انك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم ، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني”.