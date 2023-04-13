الخميس, أبريل 13, 2023
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حياتنا

محمد رمضان يستعين بـ “رونالدو” بعد الحلق وديل الحصان! (فيديو)

يشارك بطولة فيلم "هارلي" إلى جانب رمضان كل من محمود حميدة ومي عمر

كتب رفيف عبدالله
محمد رمضان يستعين بـ
محمد رمضان
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وطن– استعان الفنان المصري محمد رمضان، بصاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليرد على انتقادات ارتداءه قرطاً في بوستر فيلمه المنتظر “هارلي”، والمقرر عرضه في موسم عيد الفطر.

شريحة عمرية معينة

وقال محمد رمضان في لقاء له مع راديو 9090 حول ارتداءه القرط واعتمادة تسريحة ذيل الحصان: “في السينما أنا بخاطب شريحة عمرية معينة.. وهم رواد السينما الحقيقيين هما من سن 12 سنة لسن 28 سنة.. دول جمهور السينما الحقيقي وأنا اخترت فيلم يخاطب هذه الشريحة ويمثلها”.

وتابع رمضان: ” هارلي هو شاب ينتمي لهذا الجيل اللي هو ممكن يكون بيختلف عن جيلي وعن الجيل اللي قبلي .. جيلي مكنش عنده انستجرام .. وهذا الجيل عامل فولو لكريستيانو اللي هو عامل حلق او فلان .. وكلنا بنعاني مع ولادنا ان هم بيقلدوا اللوك بتاع بعض.. وهو شيء عادي بالنسبة لجيل جديد”.

واستمر محمد رمضان بالتبرير قائلاً: “هو ده الممثل يعني الممثل الحرباء .. إن هو ازاي يبقى في كل أرض لون الأرض دي.. وهو طبعا نقلة غريبة جدا من جعفر العمدة.. وان شاء الله الناس لما تشوف الفيلم هيشوفوا النقلة اكتر كمان”.

كريستيانو رونالدو

أعلى إيراد

وتابع: “الناس حتشوف ازاي شخص بيمشي مشية مختلفة.. طريقة كلامهم مختلف.. في اكشن تقريبا في السينما.. اكشن او ورومانسي وفي كوميديا”.

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وتابع الفنان المصري:” أنا كنت عامل في السينما قلب الاسد وعبده موتة وواحد صعيدي.. بس لما رحت الدراما عملت ابن حلال، لأن أنا عارف اني داخل الدراما وأنا ضيف عندك في البيت.. فلازم أبقى حريص إن هبقى لابس ايه؟ وهتكلم ازاي؟ وهقعد ازاي؟”.

وتفاءل رمضان بفيلم “هارلي”، قائلا: “ثقة في الله بتنبأ إن هو يكون أعلى ايراد في مسيرتي السينمائية إن شاء الله”.

ويشارك بطولة فيلم “هارلي” إلى جانب رمضان، كل من محمود حميدة ومي عمر.

جعفر العمدة

الجدير بالذكر أن محمد رمضان يشارك حاليًا في مسلسل “جعفر العمدة”.

ويشاركه البطولة: مي كساب، هالة صدقي، زينة، منة فضالي، ومن إخراج وتأليف محمد سامي.

وتدور قصة المسلسل الذي ينافس في موسم دراما رمضان، في إطار اجتماعي درامي من خلال بطله محمد رمضان، الذي يجسّد شخصية جعفر العمدة، ويعيش في حي السيدة زينب، ويتزوج 4 سيدات.

ويعيش العمدة جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين. ولا يعرف ما إذا كان حيّاً أو أصابه مكروه.

وخلال الأحداث يضطر العمدة إلى الكذب على أسرته، بأنّ الابن توفي خلال مدة تتجاوز الـ20 عاماً.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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