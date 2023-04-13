رونالدو في برنامج رامز نيفر إند ورد فعل غير متوقع أجبر “MBC” على الرضوخ لطلبه!

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وطن- كشفت صفحة “تشاربيليتا” على موقع التدوين المصغر “تويتر” المتخصصة بنشر فضائح الوسط الفنّي، عن معلومة تنشر لاول مرة عن مشاركة اللاعب البرتغالي ونجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو في برنامج المقالب “رامز نيفر إيند” الذي يقدمه الفنان المصري رمز جلال علة قناة “MBC“.

وأكدت الصفحة نقلا عن مصدر موثوق بأن الحلقة الأخيرة من البرنامج كانت من المقرر بثها لمشاركة كريستيانو رونالدو بها.

البرنامج يرضخ لطلب كريستيانو رونالدو

وأوضحت المصادر أنه فور علم لاعب كرة القدم العالمي بأنه وقع ضحية “المقلب” رفض رفضا قاطعا بث الحلقة ونشرها على القناة السعودية.

وأكدت المصادر الموثوقة بأنه تم الرضوخ لطلب كريستيانوا رونالدو، وكان له ما أراد بعدم بث الحلقة.

يشار إلى أن برنامج “رامز نيفر إند” هو برنامج تلفزيوني مصري من نوع المقالب الكوميدية، يتم بثه حاليا خلال شهر رمضان، كمواسم سابقة يتم بثها كل عام تحت مسميات مختلفة.

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يحظى البرنامج بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث يقوم الممثل الكوميدي المصري رامز جلال بدور بطل المقلب بمساعدة فريق من الممثلين والمخرجين والهيئة الإنتاجية.

البرنامج قائم على استضافة مشاهير الفن والإعلام والرياضة

ويقوم برنامج “رامز نيفر ايند” بتصوير المقالب الكوميدية لمشاهير ومشاهيرات الفن والإعلام والرياضة والسياسة، ويجمع المشاهدين حول الشاشات وهم يتابعون الحلقات المختلفة ويتفاعلون مع المواقف الطريفة والكوميدية التي يتعرض لها الضيوف.

ولكن يتعرض البرنامج للعديد من الانتقادات، نظراً لبعض المقالب التي يعتبرها البعض مبالغة فيها وغير أخلاقية، كما أن البرنامج قد يسبب لمشاهير تأثيرات نفسية وصحية سلبية.

أكثر البرامج مشاهدة

جدير بالذكر أنّ برنامج رامز جلال يُعتبر من أكثر البرامج مشاهدة خلال شهر رمضان، لا سيما أنَّ عرضه يأتي بُعيد أذان المغرب في الدول العربية، وهو توقيت أكثر من مناسب؛ لكون غالبية الناس يشاهدون التلفاز في تلك الفترة.