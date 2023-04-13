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بحجم فنجان كبير.. مواصفات لا تُصدق لأصغر كلب في العالم (شاهد)

الكلبة من فصيلة "شيواوا" يمكن حملها في جيب صاحبها، حيث إنها أقصر من جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون "الريموت"

كتب خالد الأحمد
أصغر كلب في العالم watanserb.com
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وطن – دخلت “بيرل” وهي أنثى كلب من نوع “شيواوا” موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية كأصغر كلب في العالم، حيث بلغ طولها 9.14 سم فحسب.

بيرل أصغر كلب في العالم

وتزن الكلبة البالغة من العمر سنتَين، أكثر من 500 غرام ولا يتعدّى حجمها العملة من فئة 20 جنيهاً إسترلينياً.

وشِيواو أو ‘شيواو’ بالإنجليزية: Chihuahua هو أصغر أنواع الكلاب في العالم سُمي على اسم ولاية شيواوا المكسيكية، وفق موقع “lastampa“.

أصغر كلب في العالم
أصغر أنواع الكلاب في العالم

وظهرت بيرل مؤخرًا في برنامج المواهب التلفزيوني Lo Show Dei Record في ميلانو بإيطاليا حيث عرفها العالم لأول مرة.

ويبلغ عرض الكلب “بيرل” أقل من 3.6 بوصات (9.14 سم) وطوله 5 بوصات (12.7 سم)، وتم وزنه ثلاث مرات في مستشفى كريستال كريك للحيوانات في أورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية.

وتم أخذ كل قياس من قاعدة القدم الأمامية إلى أعلى الكتفين في خط عمودي مستقيم. وهو من أقارب حامل الرقم القياسي السابق (Miracle Milly) الذي توفي في عام 2020 والذي كان طوله 3.8 بوصة (9.65 سم).

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والكلبة وهي من فصيلة “شيواوا” يمكن حملها في جيب صاحبها، حيث إنها أقصر من جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون “الريموت”، كما أنها أقصر كلب في العالم على قيد الحياة حالياً، بحسب ما أورد برنامج تلفزيوني إيطالي عرضه أخيراً.

ولدت “بيرل” في أورلاندو في الأول من أيلول 2020 بوزنٍ أقلّ من أونصة (28 غراماً) ولا تزال تعيش هناك مع مالكتها فانيسا سيملر.

أصغر كلب في العالم
الكلبة من فصيلة “شيواوا” يمكن حملها في جيب صاحبها

دخلت موسوعة غينيس

وأصبحت الجروة الصغيرة أقصر بسبع مرات من “جيزتي أمجي” وهي أقصر امرأة في العالم، وأقصر بثماني مرات تقريباً من أقصر رجل على قيد الحياة ويُدعى إدوارد نينو.

وأخبرت مالكتها الأمريكية فانيسا سملر وهي محامية ومديرة عقارات تعيش في أورلاندو بولاية فلوريدا بقصتها، بعد عرضها داخل بيضة عيد الفصح ذات تصميم داخلي وردي.

وقالت لموسوعة غينيس إن الكلبة تبلغ من العمر حوالي عامين ونصف و تتغذى أربع مرات في اليوم وتحب تناول الدجاج والسلمون والأطعمة الأخرى. كما تحب ارتداء ملابس جيدة.

وبعد تناول الطعام ، تستمتع Pearl بمشاهدة التلفزيون أو الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية. يتم إخراجها كل ساعتين إلى ثلاث ساعات ، مع كون ستاربكس أحد الأماكن المفضلة لديها.

أصغر كلب في العالم
تبلغ الكلبة الأصغر في العالم عامين من العمر

وقالت فانيسا: “إن كلبتها الصغيرة تحب النباح أمام المقاهي المختلفة حتى يعطوها بعض الآيس كريم ، وختمت صاحبة الكلبة “إنها تحب الناس وكونها مركز الاهتمام”.

وبيرل حجمها يأتي مثل حجم فنجان كبير أو أقل، وهي ليست الكلب الوحيد لفانيسا فلديها كما قالت كلاب أخرى، ولكن بيرل الأصغر إنها مثل الطفلة وهادئة للغاية، تقول مالكتها.

وكانت فانيسا تتحدث للإعلامي جيري سكوتي وصديقه ماركو فريجاتي ، محكم موسوعة جينيس للأرقام القياسية خلال البرنامج على الرقم القياسي لأقصر كلب في العالم.

المصدرlastampa + موسوعة غينيس - ترجمة وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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