بحجم فنجان كبير.. مواصفات لا تُصدق لأصغر كلب في العالم (شاهد)

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وطن – دخلت “بيرل” وهي أنثى كلب من نوع “شيواوا” موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية كأصغر كلب في العالم، حيث بلغ طولها 9.14 سم فحسب.

بيرل أصغر كلب في العالم

وتزن الكلبة البالغة من العمر سنتَين، أكثر من 500 غرام ولا يتعدّى حجمها العملة من فئة 20 جنيهاً إسترلينياً.

وشِيواو أو ‘شيواو’ بالإنجليزية: Chihuahua هو أصغر أنواع الكلاب في العالم سُمي على اسم ولاية شيواوا المكسيكية، وفق موقع “lastampa“.

وظهرت بيرل مؤخرًا في برنامج المواهب التلفزيوني Lo Show Dei Record في ميلانو بإيطاليا حيث عرفها العالم لأول مرة.

ويبلغ عرض الكلب “بيرل” أقل من 3.6 بوصات (9.14 سم) وطوله 5 بوصات (12.7 سم)، وتم وزنه ثلاث مرات في مستشفى كريستال كريك للحيوانات في أورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية.

وتم أخذ كل قياس من قاعدة القدم الأمامية إلى أعلى الكتفين في خط عمودي مستقيم. وهو من أقارب حامل الرقم القياسي السابق (Miracle Milly) الذي توفي في عام 2020 والذي كان طوله 3.8 بوصة (9.65 سم).

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والكلبة وهي من فصيلة “شيواوا” يمكن حملها في جيب صاحبها، حيث إنها أقصر من جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون “الريموت”، كما أنها أقصر كلب في العالم على قيد الحياة حالياً، بحسب ما أورد برنامج تلفزيوني إيطالي عرضه أخيراً.

ولدت “بيرل” في أورلاندو في الأول من أيلول 2020 بوزنٍ أقلّ من أونصة (28 غراماً) ولا تزال تعيش هناك مع مالكتها فانيسا سيملر.

دخلت موسوعة غينيس

وأصبحت الجروة الصغيرة أقصر بسبع مرات من “جيزتي أمجي” وهي أقصر امرأة في العالم، وأقصر بثماني مرات تقريباً من أقصر رجل على قيد الحياة ويُدعى إدوارد نينو.

وأخبرت مالكتها الأمريكية فانيسا سملر وهي محامية ومديرة عقارات تعيش في أورلاندو بولاية فلوريدا بقصتها، بعد عرضها داخل بيضة عيد الفصح ذات تصميم داخلي وردي.

وقالت لموسوعة غينيس إن الكلبة تبلغ من العمر حوالي عامين ونصف و تتغذى أربع مرات في اليوم وتحب تناول الدجاج والسلمون والأطعمة الأخرى. كما تحب ارتداء ملابس جيدة.

وبعد تناول الطعام ، تستمتع Pearl بمشاهدة التلفزيون أو الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية. يتم إخراجها كل ساعتين إلى ثلاث ساعات ، مع كون ستاربكس أحد الأماكن المفضلة لديها.

وقالت فانيسا: “إن كلبتها الصغيرة تحب النباح أمام المقاهي المختلفة حتى يعطوها بعض الآيس كريم ، وختمت صاحبة الكلبة “إنها تحب الناس وكونها مركز الاهتمام”.

وبيرل حجمها يأتي مثل حجم فنجان كبير أو أقل، وهي ليست الكلب الوحيد لفانيسا فلديها كما قالت كلاب أخرى، ولكن بيرل الأصغر إنها مثل الطفلة وهادئة للغاية، تقول مالكتها.

وكانت فانيسا تتحدث للإعلامي جيري سكوتي وصديقه ماركو فريجاتي ، محكم موسوعة جينيس للأرقام القياسية خلال البرنامج على الرقم القياسي لأقصر كلب في العالم.