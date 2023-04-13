الكويت.. حفل إفطار للصائمين على الهوية الشخصية يثير جدلاً كبيراً..لماذا؟! (شاهد)

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وطن- تداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار حالة من الجدل لتنظيم حفل إفطار للصائمين في الكويت.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر منظمو حفل الإفطار وهم يتفقدون هوية الحاضرين لحفل الإفطار.

وأظهر الفيديو قيام المنظمين وهم يجبرون الصائمين بالوقوف في طابور طويل، فيما قام أحد المنظمين بتفقد هوياتهم الشخصية خشية من حضور غير المسلمين لحفل الإفطار للصائمين في الكويت.

وين المشكلة لو كان غير مسلم؟pic.twitter.com/9HrYUYyaIT — Seraj (@SerajToon) April 12, 2023

مغردون يهاجمون ويستنكرون ما حدث

الفيديو المتداول أثار حالة جدل كبيرة بين رواد موقع التدوين المصغر “تويتر”، حيث رأي لبعض أن هذا التصرف غير إنساني ولا يتوافق مع الدين الإسلامي السمح، مستنكرين ما قام به المنظمون واصفين إياه بالمخجل والغير إنساني.

وفي هذا السياق، قال المغرد “فهد“:” تصنيفات مخزيه .. لا إنسانية”.

تصنيفات مخزيه .. لا إنسانية👌 — فهد (@Fahd333777) April 12, 2023

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ووصف مغرد آخر هذا التصرف بأنه ” شيء مخجل”.

شيء مخجل. — مسلمون سابقاً – Ex-Muslim Arabs (@arabs_exmus) April 12, 2023

واستنكر المغرد أحمد صالح ما حدث، معتبرا أنه يدخل في إطار ” الدين مقابل الطعام.”

الدين مقابل الطعام. — أحمد (@Mr_Ahmad_saleh) April 12, 2023

مغردون يدافعون عن تصرف القائمين على حفل الإفطار

وعلى النقيض تماما، دافع مغردون عن منظمي حفل الإفطار وتصرفهم، مؤكدين بأن مثل هذه الإفطارات تكون من قبل متبرعين يقومون بتقديم تبرعاتهم من أجل الحصول على ثواب إفطار الصائمين فقط، ولا يحق للمفطر أن يحضر.

وفي هذا السياق، قالت المغردة “رتاج“:” افطار صاااائم يجي واحد ماهو صايم فاطر ليل ونهار يفطر عليهم ليه ؟ الاولى للمسلم الصايم”.

افطار صاااائم يجي واحد ماهو صايم فاطر ليل ونهار يفطر عليهم ليه ؟ الاولى للمسم الصايم — رِتـاج (@rytjj_) April 12, 2023

وقال مغرد آخر مبررا ما حدث بالقول:” عندك ٣ الاف وجبة لتغطية عدد ٣ الاف و ٥٠٠ مسلم يجي عندك ٥ الاف شخص من مسلمين وغير مسلمين راح تلقى مسلم ما أفطر ليلتها إذا عدد يغطي لا مانع .. أو تبدي الصائمين و مازاد أعطيه غير المسلم لو مافيه استنزاف”.

عندك ٣ الاف وجبة لتغطية عدد ٣ الاف و ٥٠٠ مسلم

يجي عندك ٥ الاف شخص من مسلمين وغير مسلمين

راح تلقى مسلم ما أفطر ليلتها إذا عدد يغطي لا مانع .. أو تبدي الصائمين و مازاد أعطيه غير المسلم لو مافيه استنزاف — xx 3b xx (@3bd0o0l) April 12, 2023

من جانبها، قالت المغردة “سارة“:” للتأكيد ان العمل الخيري تم بشكل صحيح لأن المتبرع نيته “إفطار صائم” أما الصدقات نعطيها لغير المسلم عادي”.

للتأكيد ان العمل الخيري تم بشكل صحيح لأن المتبرع نيته "إفطار صائم"

أما الصدقات نعطيها لغير المسلم عادي — 🖤 Sarah (@it_is___me____) April 12, 2023

أما المغرد “فيصل” فقد أفصح ع حجته في الدفاع عن هذا التصرف بالقول:” شلون وين المشكلة!!!!! هذا إسمه افطار صائم وغصب على الكل يكون محصووور للمسلمين فقط! وجعل كل الأعمال الخيرية محصوره للمسلمين طالما البلد مسلم يفترض كل خيره لمن يشهد ان لا آله الا الله .. تعبّنا ضعفكم هذا وحنيتكم على الغير اللي والله ثم والله انهم أبغض ما يشوفون بالحياة هو المسلم”.