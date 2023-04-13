الخميس, أبريل 13, 2023
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الهدهد

الكويت.. حفل إفطار للصائمين على الهوية الشخصية يثير جدلاً كبيراً..لماذا؟! (شاهد)

تصرف المنظمين قسم المغردين بين مستنكر ومبرر لما حدث

كتب سالم حنفي
حفل إفطار للصائمين في الكويت watanserb.com
حفل إفطار للصائمين في الكويت
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وطن- تداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار حالة من الجدل لتنظيم حفل إفطار للصائمين في الكويت.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر منظمو حفل الإفطار وهم يتفقدون هوية الحاضرين لحفل الإفطار.

وأظهر الفيديو قيام المنظمين وهم يجبرون الصائمين بالوقوف في طابور طويل، فيما قام أحد المنظمين بتفقد هوياتهم الشخصية خشية من حضور غير المسلمين لحفل الإفطار للصائمين في الكويت.

مغردون يهاجمون ويستنكرون ما حدث

الفيديو المتداول أثار حالة جدل كبيرة بين رواد موقع التدوين المصغر “تويتر”، حيث رأي لبعض أن هذا التصرف غير إنساني ولا يتوافق مع الدين الإسلامي السمح، مستنكرين ما قام به المنظمون واصفين إياه بالمخجل والغير إنساني.

وفي هذا السياق، قال المغرد “فهد“:” تصنيفات مخزيه .. لا إنسانية”.

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ووصف مغرد آخر هذا التصرف بأنه ” شيء مخجل”.

واستنكر المغرد أحمد صالح ما حدث، معتبرا أنه يدخل في إطار ” الدين مقابل الطعام.”

مغردون يدافعون عن تصرف القائمين على حفل الإفطار

وعلى النقيض تماما، دافع مغردون عن منظمي حفل الإفطار وتصرفهم، مؤكدين بأن مثل هذه الإفطارات تكون من قبل متبرعين يقومون بتقديم تبرعاتهم من أجل الحصول على ثواب إفطار الصائمين فقط، ولا يحق للمفطر أن يحضر.

وفي هذا السياق، قالت المغردة “رتاج“:” افطار صاااائم يجي واحد ماهو صايم فاطر ليل ونهار يفطر عليهم ليه ؟ الاولى للمسلم الصايم”.

وقال مغرد آخر مبررا ما حدث بالقول:” عندك ٣ الاف وجبة لتغطية عدد ٣ الاف و ٥٠٠ مسلم يجي عندك ٥ الاف شخص من مسلمين وغير مسلمين راح تلقى مسلم ما أفطر ليلتها إذا عدد يغطي لا مانع .. أو تبدي الصائمين و مازاد أعطيه غير المسلم لو مافيه استنزاف”.

من جانبها، قالت المغردة “سارة“:” للتأكيد ان العمل الخيري تم بشكل صحيح لأن المتبرع نيته “إفطار صائم” أما الصدقات نعطيها لغير المسلم عادي”.

أما المغرد “فيصل” فقد أفصح ع حجته في الدفاع عن هذا التصرف بالقول:” شلون وين المشكلة!!!!! هذا إسمه افطار صائم وغصب على الكل يكون محصووور للمسلمين فقط! وجعل كل الأعمال الخيرية محصوره للمسلمين طالما البلد مسلم يفترض كل خيره لمن يشهد ان لا آله الا الله .. تعبّنا ضعفكم هذا وحنيتكم على الغير اللي والله ثم والله انهم أبغض ما يشوفون بالحياة هو المسلم”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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