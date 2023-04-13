الخميس, أبريل 13, 2023
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“الإنجليز ما إلهم دين”.. أبو جوليا يكشف خبايا تنظيم نادي تشيلسي أول حفل إفطار في رمضان! (شاهد)

النادي تعمد الترويج للمثلية الجنسية خلال حفل الإفطار وقام بالتكسب ماديا من ورائه

كتب سالم حنفي
أبو جوليا يكشف خبايا تنظيم نادي تشيلسي watanserb.com
أبو جوليا يكشف خبايا تنظيم نادي تشيلسي
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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يفضح نادي “تشيلسي” الإنجليزي وهدفه من منشآته الرياضية لإقامة أول حفل إفطار في رمضان في تاريخ الأندية الإنجليزية.

وتداول رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للطباخ الفلسطيني المقيم في لندن “محمد السبيطة” والشهير باسم “أبو جوليا”، خلال حضوره لحفل الإفطار الذي أقيم قبل نحو أسبوعين، كشف من خلاله الهدف من إقامة حفل الإفطار.

وبحسب الفيديو، فقد أبدى “أبو جوليا” استنكاره وغضبه من قيام النادي بوضع علم المثليين على طول الممر المؤدي لملعب “ستامفورد” الخاص بنادي تشيلسي.

كما كشف “أبو جوليا” بأن النادي حاول التكسب ماديا من خلال إقامة حفل الإفطار، مؤكدا بأن النادي طلب الحصول على تذكرة مدفوعة قبل الدخول لحضور حفل الإفطار الذي أقامه.

حفل إفطار تشيلسي الاول من نوعه في التاريخ

يشار إلى انه للمرة الأولى في تاريخه، أقام نادي تشيلسي الإنجليزي إفطاراً جماعياً للمسلمين، على ملعبه “ستامفورد بريدج”، يوم 27 مارس الماضي بمناسبة حلول شهر رمضان، وحضر الإفطار مئات المسلمين، وتمّ رفع أذان المغرب في معقل “البلوز”.

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تشيلسي ينظم حفل الإفطار بالتعاون مع مشروع الخيمة الرمضانية

وأصدر نادي تشيلسي بياناً عبر موقعه الرسمي قال فيه: “تم تنظيم الإفطار المفتوح بالتعاون مع مشروع الخيمة الرمضانية للاحتفال بشهر الصيام الإسلامي من الفجر حتى غروب الشمس”.

وتابع: “أتاح الإفطار المفتوح للمسلمين الذين يحتفلون بشهر رمضان فرصة التجمع لتناول الإفطار معا، بالإضافة إلى توفير مساحة آمنة للحوار والمشاركة المتبادلة”.

وأضاف: “سيتم تكريم شهر رمضان في نادي تشيلسي ومؤسسة تشيلسي كجزء من حملة لا للكراهية، وهي عبارة عن برنامج للمساواة والتنوع والشمول على مستوى النادي يستهدف نبذ الكراهية والتمييز، ويهدف إلى تثقيف جميع أصحاب المصلحة داخل وخارج نادي تشيلسي وكرة القدم”.

تشيلسي الإنجليزي يحتفي برمضان والمسلمين
تشيلسي الإنجليزي يحتفي برمضان والمسلمين

أستون فيلا على خطى تشيلسي

وعلى خطى تشيلسي، أعلن نادي أستون فيلا، إقامة حفل إفطار جماعي داخل النادي خلال شهر رمضان المبارك، بأرض ملعب الفريق فيلا بارك.

ونشر أستون فيلا بيانًا رسميًا، جاء فيه: “الإفطار المفتوح هو المبادرة الرئيسية لمشروع الخيمة الرمضانية، ما يزيد من الانسجام المجتمعي والانتماء وتحويل الغرباء إلى أصدقاء أثناء الإفطار”.

وأقيم حفل الإفطار الجماعي يوم ا5 أبريل، تحت إشراف فيلا بارك الشريك في برمنجهام للإفطار المفتوح لمشروع الخيمة الرمضانية.

وأضاف: “أستون سيكون رابع نادٍ لكرة القدم يستضيف الحدث هذا العام، بعد تشيلسي وكوينز بارك رينجرز وبرايتون آند هوف ألبيون”.

وأوضح: “تتخذ مؤسسة أستون فيلا خطوات لدعم الموظفين والمشاركين الذين يحتفلون بشهر رمضان المبارك، وهو وقت للصيام والصلاة والتفكير للأعضاء المسلمين بمجتمعنا، الإفطار المفتوح الذي يقام في فيلا بارك هو وسيلة رائعة لفتح أبوابنا للجالية الإسلامية في برمنجهام، الإفطار سيعني الكثير بالنسبة للمسلم لأنه سيمنحه الفرصة للقاء مع أعضاء المجتمع المحلي”.

المصدرتويتر، موقع نادي تشيلسي، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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