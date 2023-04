“الإنجليز ما إلهم دين”.. أبو جوليا يكشف خبايا تنظيم نادي تشيلسي أول حفل إفطار في رمضان! (شاهد)

- Advertisement -

وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يفضح نادي “تشيلسي” الإنجليزي وهدفه من منشآته الرياضية لإقامة أول حفل إفطار في رمضان في تاريخ الأندية الإنجليزية.

وتداول رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للطباخ الفلسطيني المقيم في لندن “محمد السبيطة” والشهير باسم “أبو جوليا”، خلال حضوره لحفل الإفطار الذي أقيم قبل نحو أسبوعين، كشف من خلاله الهدف من إقامة حفل الإفطار.

وبحسب الفيديو، فقد أبدى “أبو جوليا” استنكاره وغضبه من قيام النادي بوضع علم المثليين على طول الممر المؤدي لملعب “ستامفورد” الخاص بنادي تشيلسي.

كما كشف “أبو جوليا” بأن النادي حاول التكسب ماديا من خلال إقامة حفل الإفطار، مؤكدا بأن النادي طلب الحصول على تذكرة مدفوعة قبل الدخول لحضور حفل الإفطار الذي أقامه.

يشار إلى انه للمرة الأولى في تاريخه، أقام نادي تشيلسي الإنجليزي إفطاراً جماعياً للمسلمين، على ملعبه “ستامفورد بريدج”، يوم 27 مارس الماضي بمناسبة حلول شهر رمضان، وحضر الإفطار مئات المسلمين، وتمّ رفع أذان المغرب في معقل “البلوز”.

