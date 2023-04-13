الخميس, أبريل 13, 2023
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أغلى 7 فواكه في العالم .. لن تصدّقوا كم تباع! (صور)

يحظى مانجو ميازاكي بتقدير كبير لمحتوى السكر فيه ويتراوح سعر هذه المانجو بين 50 دولارًا و 3600 دولارًا لكل منها لذا تصنف من أغلى 7 فواكه في العالم

كتب أنس السالم
الكمثرى على شكل بوذا watanserb.com
الكمثرى على شكل بوذا من أغلى 7 فواكه في العالم
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وطن – عندما يفكر معظم الناس في شراء منتجات فاخرة، لا تتبادر إلى الذهن الفواكه عادةً.

بينما يحب بعض الناس إعطاء الأولوية لأشياء أخرى كالساعات على سبيل المثال، يفضل البعض الآخر إنفاق أموالهم على أفضل الأطعمة.

يمكن أن تكلف هذه الفواكه الغريبة والنادرة آلاف الدولارات، ولكن بالنسبة لعشاق الفاكهة، فإن السعر الباهظ يستحق ذلك جيدًا عندما تفكر في أن تناول واحدة هو تجربة لا تتكرر في العمر.

لذلك إذا كنت تريد أن تدلل نفسك حقًا، فجرّب إحدى أغلى 7 فواكه في العالم:

1.الفراولة ذات الجوهرة البيضاء: تعتبر الفراولة واحدة من أكثر الفواكه شعبية في اليابان. لكن الفراولة ذات الجوهرة البيضاء في البلاد تعتبر فاخرة بشكل خاص.

يمكنك أن تتوقع دفع ما يصل إلى 10 دولارات مقابل حبة واحدة الفراولة ذات الجوهرة البيضاء.

الفراولة البيضاء
الفراولة البيضاء

2.تفاح “سيكا إيتشي”: يعتبر تفاح “Sekai-Ichi” الياباني من أكبر الأنواع في العالم وله نكهة خفيفة جدًا.

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تبدأ أسعار إحدى هذه التفاحات من 20 دولارًا.

تفاح سيكا إيتشي
تفاح سيكا إيتشي

3.الكمثرى على شكل بوذا: بعد عدة سنوات قضاها في محاولة إتقان هذه العملية، تمكن مزارع صيني من إنشاء كمثرى على شكل بوذا بنجاح باستخدام قالب مخصص.

يبلغ سعر كل زوج تم انتاجه بعناية 8 دولارات تقريبًا.

الكمثرى على شكل بوذا
الكمثرى على شكل بوذا

4.شمام يوباري اليابان: من أفخر الفاكهة اليابانية، يباع شمام يوباري اليابان بحوالي 200 دولار لكل منهما.

يُزرع هذا النوه من الفاكهة حصريًا في بلدة يوباري الصغيرة في مقاطعة هوكايدو اليابانية.

شمام يوباري اليابان
شمام يوباري اليابان

5.البطيخ المربّع: تم تصميم البطيخ المربع ليتناسب بسهولة أكبر مع الثلاجات اليابانية الصغيرة، حيث تكلف كل قطعة حوالي 100 دولار. كما أن شكلها يجعلها أسهل في الشحن.

البطيخ المربّع
البطيخ المربّع

6.مانجو ميازاكي: يحظى مانجو ميازاكي بتقدير كبير لمحتوى السكر الرائع. ويتراوح سعر هذه المانجو بين 50 دولارًا و 3600 دولارًا لكل منها.بحسب ما ذكر موقع “delish

ميازاكي مانجو
ميازاكي مانجو

7.عنب روبي روماني: تكلف حفنة واحدة من هذا العنب ما بين 90 دولارًا و 450 دولارًا. كل عام، يتم إنتاج 24000 حفنة فقط، مما يجعلها نادرة بشكل لا يصدق.

عنب روبي روماني
عنب روبي روماني
المصدرdelish - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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