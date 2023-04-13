الخميس, أبريل 13, 2023
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أطباء يعثرون على ديدان تزحف تحت جلد امرأة بعدما تناولت هذه الوجبة

يمكن أن يؤدي استهلاك الطعام النيء أو غير المطبوخ جيدًا إلى التهابات وأمراض خطيرة، بما في ذلك الإصابة بالطفيليات

كتب ايمان الباجي
أطباء يعثرون على ديدان تزحف تحت جلد امرأة بعدما تناولت هذه الوجبة watanserb.com
اعتقد الطاقم الطبي أن المرأة كانت تعاني من سكتة دماغية
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وطن– أُصيبت امراة من الفيتنام بعدوى الديدان الطفيلية كان قد وجدها الأطباء مدفونة داخل دماغها وتزحف تحت جلدها مباشرة. وبحسب ما ورد حدث هذا بعد أن تناولت هذه الأخيرة وجبة معروفة في بلدها.

من الصداع حتى الإغماء

قبل إصابتها بهذه العدوى، تناولت المرأة البالغة من العمر 58 عامًا من بلدية آن بينه في ضواحي هانوي وجبة تسمى “Tiet canh” تتكون من الدم النيئ واللحوم المطبوخة.

وقالت إنها اشتكت من صداع شديد وأغمى عليها عدة مرات في منزلها بعد أن قامت بتحضير هذه الوجبة بنفسها، وفقا لما أورده موقع “news18“.

في البداية، اعتقد الطاقم الطبي أن المرأة كانت تعاني من سكتة دماغية. ولكن بعد إجراء الفحص، تم اكتشاف أنها مصابة بالديدان الطفيلية. كانت الديدان قد إستقرت في دماغها وكانت تزحف تحت جلدها بين ذراعيها وساقيها.

من جهته، أكد نائب مدير مستشفى دانغ فان نجو، الدكتور تران هوي ثو، أن المرأة أصيبت بالديدان من هذه الوجبة وأن حالتها كان من الممكن أن تكون أكثر خطورة.

قالت المرأة إنها اشتكت من صداع شديد وأغمى عليها عدة مرات في منزلها

وغادرت المرأة من المستشفى بعد أن وصفوا لها الدواء. كما تحدثت لوسائل الإعلام المحلية عن محنتها، معترفة بأنها تأكل هذه الوجبة مرة واحدة في الشهر، حيث قالت:”لقد صنعتها بنفسي، لقد أعتقدت أنها ستكون وجبة نظيفة وخالية من الأمراض.”

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في هذا السياق، حذر الدكتور ثو من أن الكثير من الناس يستهلكون طعامًا نيئًا ويعانون من إصابات مماثلة، وغالبًا ما يخطئون في الأعراض بسبب النوبات والسكتات الدماغية وحالات الصحة العقلية.

ونقلت عنه صحيفة ذا ميرور البريطانية قوله:”يعتقد الكثير من الناس أنهم يعانون من نوبات صرع وسكتات دماغية وأمراض نفسية أخرى، لذا فهم يتلقون العلاج في مستشفيات الأمراض النفسية لسنوات. بحلول الوقت الذي يذهبون فيه إلى المستشفى، تكون حالتهم قد تطورت بالفعل وأضرت الطفيليات الموجودة بالفعل بأدمغتهم، مما يجبرهم على العيش في ظروف مدى الحياة مثل ضعف البصر.”

احذر تناول الأطعمة النية

يمكن أن يؤدي استهلاك الطعام النيء أو غير المطبوخ جيدًا إلى التهابات وأمراض خطيرة، بما في ذلك الإصابة بالطفيليات، كما هو الحال مع هذه المرأة الفيتنامية. وتؤكد هذه الحادثة على أهمية سلامة الغذاء ومخاطر تناول الأطعمة النيئة أو غير المطبوخة جيدًا.

المصدرموقع news18، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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