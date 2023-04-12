الأربعاء, أبريل 12, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنا5 أشياء لا يمكنك غسلها في الغسالة
حياتنا

5 أشياء لا يمكنك غسلها في الغسالة

منها الملابس المصنوعة من الدانتيل

كتب ايمان الباجي
5 أشياء لا يمكنك غسلها في الغسالة watanserb.com
الغسالة
- Advertisement -

وطن-نشر موقع “housedigest” تقريرا، كشف فيه عن الأشياء التي يجب عدم غسلها في الغسالة.

أصبحت الغسالات الأوتوماتيك وسيلة أساسية من وسائل الراحة الحديثة التي قد يجد معظمنا صعوبة في العيش بدونها.

تتمثل إحدى المزايا العديدة لآلات الغسيل هذه في أنها توفر العديد من إعدادات الدورة ودرجة حرارة الماء المصممة لتنظيف مجموعة كبيرة من العناصر بشكل فعال.

فما هي الأشياء التي يجب عدم غسلها بالغسالة؟

الملابس الرقيقة والملابس الداخلية

وضع الملابس الرقيقة والملابس الداخلية في الغسالة ليست فكرة جيدة. هذه الأقمشة حساسة للغاية ويمكن أن تتلف بسهولة وقد تتمزق إذا تم تنظيفها في الغسالة.

إذا كان يجب عليك غسل الملابس الرقيقة في الغسالة، فاستخدم دائمًا كيس الملابس الداخلية للحفاظ على حمايتها قدر الإمكان.

- Advertisement -

يجب عليك أيضًا غسلها في حمولة منفصلة في دورة رقيقة. ومع ذلك، فإن الخيار المثالي هو غسل هذه العناصر يدويًا وتجفيفها في الهواء، حيث سيساعد ذلك على حماية الأقمشة.

المحفظة

يمكن أن تتسخ بسهولة مع مقدار استخدامها. في حين أنه من الجيد الحفاظ على نظافة محفظتك، لا ينصح باستخدام الغسالة لتنظيفها. حتى لو كانت محفظتك مصنوعة من القماش، فإن تنظيفها في الغسالة يمثل مشكلة. تحتوي بعض المحافظ على بطانات خاصة تساعدها في الحفاظ على شكلها. يمكن أن يؤدي غسلها في الغسالة إلى تلفها.

لا يُنصح باستخدام الغسالة لتنظيف المحفظة

البدلات

البدلات هي عنصر آخر لا ترغب في غسله في الغسالة. من المحتمل أنك أنفقت الكثير من المال عند شراء بدلاتك. يمكن أن تتسبب الغسالة في إتلاف هذه الأقمشة، حتى إذا اخترت دورة غسيل لطيفة. 

ملابس ذات سحاب مفتوح

قبل وضع أي غسيل في الغسالة، يجب أن تتأكد من إغلاق جميع السحابات الموجودة على ملابسك حتى لا تعلق بأي قطع ثانية.

إذا كان السحاب مفتوحا، فإن الأسنان الحادة ستحتك بالأشياء الأخرى الموجودة في الحمولة. يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث عقبات أو تمزقات أو ثقوب في العناصر التي تلامس السحّاب. 

الملابس المصنوعة من الدانتيل

الملابس المصنوعة من الدانتيل يجب غسلها يدويًا بدلاً من محاولة تنظيفها في الغسالة.

الدانتيل، الذي يمكن صنعه من الكتان أو القطن أو المواد التركيبية، هو نسيج رقيق للغاية ويمكن أن يتلف بسهولة.

قماش الدانتيل

لذا، فإن الغسل يدويا هو أفضل خيار لتنظيف أقمشة الدانتيل والملابس الأخرى.

املأ الحوض بالماء البارد والقليل من المنظفات الخفيفة. ضع القطعة في الحوض واتركها تنقع لمدة 10 إلى 15 دقيقة قبل تحريكها برفق. صفي الحوض وأعد ملئه بالماء البارد. اسحب العنصر برفق عبر الماء النظيف لشطف أي بقايا صابون. كرر هذه العملية حتى يبقى كل الماء نظيفًا. بمجرد الانتهاء من ذلك، اشطف العنصر بالماء ثم قم بوضعه مسطحًا حتى يجف.

المصدرموقع "housedigest"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
اقرأ أيضاً
حياتنا

رائحة الغسالة الكريهة…طريقة فعالة للتخلص منها

حياتنا

هل تبقى متّسخة.. فيما يلي كيف تُخرج أنظف الملابس من الغسالة في 5 خطوات سهلة

حياتنا

5 أشياء عليك القيام بها لجعل غسالتك تدوم لفترة أطول

حياتنا

خبراء السفر يحذرون.. 5 أشياء تجنبوا ارتداءها في المطار

حياتنا

لماذا ينصح الخبراء باختيار الماء البارد لغسل الملابس؟

حياتنا

كيف تزيل الروائح القوية من ملابسك؟

حياتنا

لماذا ينبغي ألا تنام بملابس الشارع… فيما يلي التفسير العلمي

حياتنا

تستخدم العلامة التجارية زارا رموزًا سرية على الملابس.. هل تعرف معانيها؟

حياتنا

لتقليص تكاليف فواتير الكهرباء المرتفعة ضع ملعقة واحدة من هذا المنتج في الغسالة

حياتنا

ما الغرض من الزر الأزرق الموجود في درج وضْع موادّ التنظيف في الغسالة؟

حياتنا

4 نصائح أساسية لارتداء الملابس في درجات حرارة عالية

حياتنا

مضيفة طيران تكشف ما يجب وما لا يجب ارتداؤه على متن الطائرة (صور)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

صورة تغزو السوشال ميديا لتمثال السيدة العذراء مريم في أعماق المحيط الهندي

تفاصيل المكالمة التي “غيرت كل شيء” بين شاكيرا وبيكيه!

وثائقي خطير: الملكة إليزابيث أرادت إرسال حفيديها ويليام وهاري للحرب في أفغانستان

مسؤول بشرطة نيويورك يجبر عاملة على ممارسة الجنس في السيارة (شاهد)

هبة عبوك بإطلالة جريئة جداً في “الجيم” ووضعية غريبة مع مدربها! (شاهد)

فيديو جديد .. لحظة اغتيال المقاوم نضال خازم في جنين ورصاصة في رأسه لتأكيد القتل!

ضجة في السعودية بسبب فيديو صادم لضبط مخدرات بحوزة معتمرين لبنانيين

دنيا بطمة تستعرض نتيجة عملية تجميل جديدة في عينيها.. شاهد كيف أصبحت!

رعب إسرائيلي من توحيد جبهة حزب الله وحماس وإيران.. نتنياهو الضعيف تبدَّد حلمه

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد إشبيلية في الدوري الأوروبي 2023

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC