5 أشياء لا يمكنك غسلها في الغسالة

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وطن-نشر موقع “housedigest” تقريرا، كشف فيه عن الأشياء التي يجب عدم غسلها في الغسالة.

أصبحت الغسالات الأوتوماتيك وسيلة أساسية من وسائل الراحة الحديثة التي قد يجد معظمنا صعوبة في العيش بدونها.

تتمثل إحدى المزايا العديدة لآلات الغسيل هذه في أنها توفر العديد من إعدادات الدورة ودرجة حرارة الماء المصممة لتنظيف مجموعة كبيرة من العناصر بشكل فعال.

فما هي الأشياء التي يجب عدم غسلها بالغسالة؟

الملابس الرقيقة والملابس الداخلية

وضع الملابس الرقيقة والملابس الداخلية في الغسالة ليست فكرة جيدة. هذه الأقمشة حساسة للغاية ويمكن أن تتلف بسهولة وقد تتمزق إذا تم تنظيفها في الغسالة.

إذا كان يجب عليك غسل الملابس الرقيقة في الغسالة، فاستخدم دائمًا كيس الملابس الداخلية للحفاظ على حمايتها قدر الإمكان.

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يجب عليك أيضًا غسلها في حمولة منفصلة في دورة رقيقة. ومع ذلك، فإن الخيار المثالي هو غسل هذه العناصر يدويًا وتجفيفها في الهواء، حيث سيساعد ذلك على حماية الأقمشة.

المحفظة

يمكن أن تتسخ بسهولة مع مقدار استخدامها. في حين أنه من الجيد الحفاظ على نظافة محفظتك، لا ينصح باستخدام الغسالة لتنظيفها. حتى لو كانت محفظتك مصنوعة من القماش، فإن تنظيفها في الغسالة يمثل مشكلة. تحتوي بعض المحافظ على بطانات خاصة تساعدها في الحفاظ على شكلها. يمكن أن يؤدي غسلها في الغسالة إلى تلفها.

البدلات

البدلات هي عنصر آخر لا ترغب في غسله في الغسالة. من المحتمل أنك أنفقت الكثير من المال عند شراء بدلاتك. يمكن أن تتسبب الغسالة في إتلاف هذه الأقمشة، حتى إذا اخترت دورة غسيل لطيفة.

ملابس ذات سحاب مفتوح

قبل وضع أي غسيل في الغسالة، يجب أن تتأكد من إغلاق جميع السحابات الموجودة على ملابسك حتى لا تعلق بأي قطع ثانية.

إذا كان السحاب مفتوحا، فإن الأسنان الحادة ستحتك بالأشياء الأخرى الموجودة في الحمولة. يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث عقبات أو تمزقات أو ثقوب في العناصر التي تلامس السحّاب.

الملابس المصنوعة من الدانتيل

الملابس المصنوعة من الدانتيل يجب غسلها يدويًا بدلاً من محاولة تنظيفها في الغسالة.

الدانتيل، الذي يمكن صنعه من الكتان أو القطن أو المواد التركيبية، هو نسيج رقيق للغاية ويمكن أن يتلف بسهولة.



لذا، فإن الغسل يدويا هو أفضل خيار لتنظيف أقمشة الدانتيل والملابس الأخرى.

املأ الحوض بالماء البارد والقليل من المنظفات الخفيفة. ضع القطعة في الحوض واتركها تنقع لمدة 10 إلى 15 دقيقة قبل تحريكها برفق. صفي الحوض وأعد ملئه بالماء البارد. اسحب العنصر برفق عبر الماء النظيف لشطف أي بقايا صابون. كرر هذه العملية حتى يبقى كل الماء نظيفًا. بمجرد الانتهاء من ذلك، اشطف العنصر بالماء ثم قم بوضعه مسطحًا حتى يجف.

