الأربعاء, أبريل 12, 2023
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حياتنا

4 خطوات لاجتياز مقابلة العمل بنجاح

بالإضافة إلى إعداد الأسئلة الشائعة التي قد يطرحها المحاورون عليك، يجب عليك إعداد بعض الأسئلة لطرحها عليهم في نهاية المقابلة

كتب ايمان الباجي
4 خطوات لاجتياز مقابلة العمل بنجاح watanserb.com
مقابلة العمل
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وطنقد يكون التحضير لمقابلة عمل مخيفًا للغاية، خاصةً عندما تبدأ في التساؤل عمَّن سيُجري مقابلةً معك، وما الأسئلة التي ستطرح عليك.

تسبّب المقابلة الشخصية دائمًا القلقَ والتوتر، لأنّ الجميع يخاف مما يجهل. ولكن هناك مجموعة من الأشياء يمكنك القيام بها للتخلص من التوتر وإحداث انطباع رائع خلال المقابلة.

قم بإجراء بحث شامل عن الشركة

قبل الذهاب للمقابلة، دوّن ملاحظاتك وتعلّم كلّ ما تستطيع عن الشركة.

لا تنظرْ ببساطة إلى المعلومات التي تنشرها الشركة على موقعها على الويب أو على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها. انظر إلى مصادر متعددة (مثل المقالات الإخبارية)، للحصول على صورة أوسع عن الشركة، وهو ما سيساعدك بعد ذلك على التحدث عن سبب رغبتك في العمل هناك.

تسبب المقابلة دائمًا القلق والتوتر لأن الجميع يخاف مما يجهل

راجع أسئلة المقابلة الأكثر شيوعاً ونماذج الإجابات

على الرغم من أنك لن تكون قادرًا على توقّع كلّ سؤال سيتمّ طرحُه عليك في أثناء المقابلة، فإنّ هناك بعض الأسئلة الشائعة التي يمكنك التخطيط لإجاباتها بناءً على خبرتك ومهاراتك واهتماماتك.

فأحد الأسئلة التي من المحتمل أن يطرحَها أصحاب العمل هو: “أخبرني عن نفسك”، يجب أن تكونَ مستعدّاً للتحدث عن نفسك، ولماذا أنت مرشّح مثاليّ لهذا المنصب.

إتقان تقنية STAR

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لتتمكّنَ الشركة من الكشف عن الصفات التي تميّز العامل المثالي في أثناء المقابلة، يمكنها الاعتماد على طريقة تسمى STAR.

تتطلب منك هذه التقنية بشكل عام أن تصفَ تجرِبةً أو سلوكًا سابقًا لتوضيح مدى ملاءمتك للوظيفة. أفضل طريقة للإجابة على هذه الأنواع من الأسئلة هي من خلال قصة بسيطة ومختصرة تقوم أنت بسردها بترتيب منطقي حيث تشرح كيف ساهمت هذه التجربة في خلق نتيجة ناجحة.

قم بإعداد أسئلة للمحاور

بالإضافة إلى إعداد الأسئلة الشائعة التي قد يطرحها المحاورون عليك، يجب عليك أيضًا إعداد بعض الأسئلة لطرحها عليهم.

مقابلة العمل

في الواقع، يشعر معظم أصحاب العمل بالثقة تجاه المرشحين الذين يطرحون أسئلة مدروسة حول الشركة. لذا تأكّد من إعداد سؤالين أو ثلاثة أسئلة توضّح أنك أجريت بحثًا عن الشركة، وأنك على دراية جيدة بالمنصب.

المصدرموقع "openclassrooms"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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