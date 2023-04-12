الأربعاء, أبريل 12, 2023
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هذا ما فعله أمير قطر مع بدر البوسعيدي داخل قصره في الدوحة (فيديو)

جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية بين قطر وسلطنة عمان، إضافة إلى عدد من المستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين

كتب خالد الأحمد
أمير قطر مع بدر البوسعيدي watanserb.com
أمير قطر مع بدر البوسعيدي
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وطن- في إطار المساعي العربية الممهدة لقمة الرياض التي تستضيفها المملكة العربية السعودية قريبا، استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وزير الخارجية في سلطنة عمان “بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي” والوفد المرافق له، بمناسبة زيارته البلاد، وذلك في مكتبه بقصر لوسيل.

أمير قطر يستقبل بدر البوسعيدي في قصر لوسيل

وأمس الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أن وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي سيزور العاصمة القطرية الدوحة الأربعاء، يلتقى خلالها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأشار الديوان الأميري في قطر عبر موقعه الإلكتروني إلى أن البوسعيدي نقل في بداية المقابلة “تحيات السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، إلى أخيه أمير قطر وتمنياته لسموه وافر الصحة والسعادة وللشعب القطري دوام التقدم والازدهار.”

من جانبه، حمل الشيخ تميم بن حمد، “تحياته إلى أخيه جلالة السلطان، وتمنياته لسلطان عُمان بدوام التوفيق والسداد، وللشعب العماني الشقيق المزيد من التطور والازدهار.”

وبحسب المصدر جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية بين قطر وعمان، إضافة إلى عدد من المستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الشقيقين.

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ويأتي اللقاء عقب عدة تطورات تشهدها المنطقة، أبرزها ملف اليمن، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، ودعوة مجلس التعاون الخليجي إلى اجتماع يبحث إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية، يضم وزراء خارجية دوله الست إضافة لنظرائهم من الأردن ومصر والعراق.

وفي وقت سابق، أعرب وزيرا خارجية قطر وعُمان، عن دعم بلديهما لمسيرة العمل المشترك، مؤكدين الحرص على تعاون الدوحة ومسقط في مختلف المجالات.

كما أعربا عن دعمهما لمسيرة العمل المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتبادلا وجهات النظر في العديد من القضايا والمستجدات.

وبحسب ما أوردت “وكالة الأنباء العمانية” جاء ذلك خلال لقاء في قصر مرمر بالعاصمة الدوحة التي وصلها البوسعيدي اليوم.

وأقام رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مأدبة إفطار تكريما لوزير الخارجية العماني والوفد المرافق.

أمير قطر يستقبل بدر البوسعيدي في قصر لوسيل
أمير قطر يستقبل بدر البوسعيدي في قصر لوسيل

البوسعيدي نقل تحيات السلطان هيثم للشيخ تميم بن حمد

وبدورها أشارت “وكالة الأنباء العمانية” إلى أن وزير الخارجية بدر البوسعيدي، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، أكدا خلال لقاء بينهما في الدوحة على عمق العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين وحرصهما على مواصلة التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.

وعلق الوزير العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي على الزيارة في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر.

قال فيها إنه نقل تحيات السلطان “هيثم بن طارق”إلى أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظهما الله، وتمنياته لدولة قطر والشعب القطري الشقيق دوام النماء والازدهار. والتأكيد على حرصنا على تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات”.

معالي السيد وزير الخارجية ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
معالي السيد وزير الخارجية ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

العلاقات بين قطر وسلطنة عمان

وتمثل العلاقات بين دولة قطر وشقيقتها سلطنة عمان، نموذجا لواحدة من أقوى العلاقات الاستراتيجية بين بلدين في المنطقة، وهي علاقات تستمد جذورها الأخوية العميقة من روابط التاريخ والجغرافيا.

وتميزت العلاقات الثنائية بين دولة قطر وسلطنة عمان بنوع من الاستقرار والثبات والازدهار، حيث شكل عامل الثقة والاحترام المتبادل أكبر ركائز هذه العلاقة بين البلدين اللذين تجمعهما الرؤى المشتركة وتقارب المواقف والتنسيق في كل المجالات، والتشاور المستمر فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية”.

وبعيدًا عن موجات المد والجذر التي كانت تنتاب العلاقات القطرية الخليجية خلال الأعوام الماضية، اتسمت العلاقات مع مسقط بخصوصية مغايرة، منتشية بالثبات والاستقرار.

ويعود ذلك-وفق مراقبين- لما تتبناه السلطنة من دبلوماسية حكيمة إزاء العديد من الملفات والقضايا، وتميل إلى سياسة الحياد وعدم الانخراط إلى طرفي النزاع في أي مسائل عالقة في المنطقة.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء العمانية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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