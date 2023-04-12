فيديو جديد .. لحظة اغتيال المقاوم نضال خازم في جنين ورصاصة في رأسه لتأكيد القتل!

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وطن – نشرت مشاهد جديدة، تعرض لأول مرة، للحظة اغتيال قوات اسرائيلية خاصة المقاوم نضال خازم في مدينة جنين، في 16 مارس/آذار الماضي.

لحظة اغتيال نضال خازم

وتظهر اللقطات المأخوذة من كاميرا مراقبة، لحظة مرور المقاوم نضال خازم (قائد قوة البهاء التابعة لسرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي)، وإلى جانبه المقاوم القائد في كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس يوسف شريم، في أحد الشوارع، قبل أن يهاجمهما عناصر القوات الإسرائيلية الخاصة “غدراً” من الخلف، ويطلقوا النار عليهما.

وعلى الفور أصيب “خازم” وسقط أرضاً، فيما تمكن “شريم” من الإنسحاب، لكنّ أفراد القوة الخاصة لاحقوه وقتلوه على بُعد أمتار قليلة من رفيقه.

وبعد قتل المقاوم “شريم” وأثناء عودتهم للإنسحاب، أقدم أحد عناصر القوة الاسرائيلية على إطلاق رصاصة من مسدسه من مسافة صفر، على رأس الشهيد نضال خازم، للتأكد من قتله.

وكان أربعة فلسطينيين استشهدوا، فيما أصيب أكثر من 20 آخرين، برصاص قوات الاحتلال الخاصة التي اقتحمت وسط مدينة جنين، في ساعة الذروة، واغتالت المقاومين نضال خازم ويوسف شريم .

هروب القوة التي اغتالت نضال خازم و يوسف شريم

كان مقطع فيديو، وثّق لحظة هروب عناصر القوة الإسرائيلية الخاصة التي ارتكبت مجزرة جنين، بعد احتجازهم مدنيين فلسطينيين، رهائن، داخل أحد المطاعم.

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وبحسب مقطع فيديو، متداول، فإنّ عناصر القوة الإسرائيلية، بعد تنفيذهم مهمتهم، باغتيال المقاومين نضال خازم ويوسف الشريم في شارع أبو بكر بمدينة جنين، لجؤوا للإختباء داخل “مطعم فلسطين” في نفس الشارع، بعد مطاردتهم وحصارهم من قبل الشبان، في مركباتهم المدنية التي تسللوا بها إلى المدينة.

مصادر محلية: "المقاومان اللذان اغتالتهما قوات الاحتلال في مدينة جنين القائد في كتائب القسام يوسف شريم والقائد في سرايا القدس نضال خازم" pic.twitter.com/0kzFDFysyc — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) March 16, 2023

ووفق مصادر محلية، فإنّ عناصر القوة الخاصة، احتجزوا مدنيين فلسطينيين، كرهائن، داخل المطعم، ما منع المقاومين الفلسطينيين من إطلاق النار باتجاه المطعم، وبعد 15 دقيقة، جاءت التعزيزات العسكرية لمساندة القوة الخاصة وإخراجها من المطعم.

ويبين المقطع، كيف هربت وحدة النخبة في جيش الاحتلال، من المطعم، إلى إحدى الآليات العسكرية الإسرائيلية.

Very important details from Jenin. After Israeli undercover unit extrajudicially killed 2 of Palestinian fighters, murdered civilians including a child, and opened fire indiscriminately on passbyers injuring 18 Palestinians in a crowded public marked on broad light. Israeli… pic.twitter.com/85MSFiVIMt — Younis | يونس (@ytirawi) March 16, 2023

شهيدان في نابلس خلال اشتباك مسلح

واستشهد مقاومان فلسطينيان، أمس الثلاثاء هم سعود الطيطي، ومحمد أبو ذراع، من مخيم بلاطة شرق نابلس خلال اشتباك مسلح في منطقة دير الحطب شرق نابلس.

ورفض جيش الاحتلال الاسرائيليّ، تسليم جثماني الشهيدين، وادعى جيش أن الشهيدين نفذا عملية إطلاق نار تجاه مستوطنة “ألون موريه” شرق نابلس، وأن قواته نصبت كمينًا في المكان قبل أن يتم استشهادهما.

شهداء نابلس قبل قليل هم الشهيد المقاوم سعود الطيطي و والشهيد المقاوم محمد ابو دراع. ينتمون لحركة فتح pic.twitter.com/Km8Py0i0TG — Hanzala (@Hanzpal2) April 11, 2023

وباستشهاد الشابين طيطي وأبو ذراع ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 98 شهيدا.