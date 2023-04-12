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فيديو جديد .. لحظة اغتيال المقاوم نضال خازم في جنين ورصاصة في رأسه لتأكيد القتل!

"على الفور أصيب نضال خازم وسقط أرضاً فيما تمكن رفيقه يوسف شريم من الإنسحاب، لكنّ أفراد القوة الخاصة لاحقوه وقتلوه على بُعد أمتار قليلة"

كتب أنس السالم
watanserb.com
لحظة اغتيال نضال خازم في جنين
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وطن – نشرت مشاهد جديدة، تعرض لأول مرة، للحظة اغتيال قوات اسرائيلية خاصة المقاوم نضال خازم في مدينة جنين، في 16 مارس/آذار الماضي.

لحظة اغتيال نضال خازم

وتظهر اللقطات المأخوذة من كاميرا مراقبة، لحظة مرور المقاوم نضال خازم (قائد قوة البهاء التابعة لسرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي)، وإلى جانبه المقاوم القائد في كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس يوسف شريم، في أحد الشوارع، قبل أن يهاجمهما عناصر القوات الإسرائيلية الخاصة “غدراً” من الخلف، ويطلقوا النار عليهما.

وعلى الفور أصيب “خازم” وسقط أرضاً، فيما تمكن “شريم” من الإنسحاب، لكنّ أفراد القوة الخاصة لاحقوه وقتلوه على بُعد أمتار قليلة من رفيقه.

وبعد قتل المقاوم “شريم” وأثناء عودتهم للإنسحاب، أقدم أحد عناصر القوة الاسرائيلية على إطلاق رصاصة من مسدسه من مسافة صفر، على رأس الشهيد نضال خازم، للتأكد من قتله.

الشهيد نضال خازم
الشهيد نضال خازم

وكان أربعة فلسطينيين استشهدوا، فيما أصيب أكثر من 20 آخرين، برصاص قوات الاحتلال الخاصة التي اقتحمت وسط مدينة جنين، في ساعة الذروة، واغتالت المقاومين نضال خازم ويوسف شريم .

الشهيد يوسف شريم
الشهيد يوسف شريم

هروب القوة التي اغتالت نضال خازم و يوسف شريم 

كان مقطع فيديو، وثّق لحظة هروب عناصر القوة الإسرائيلية الخاصة التي ارتكبت مجزرة جنين، بعد احتجازهم مدنيين فلسطينيين، رهائن، داخل أحد المطاعم.

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وبحسب مقطع فيديو، متداول، فإنّ عناصر القوة الإسرائيلية، بعد تنفيذهم مهمتهم، باغتيال المقاومين نضال خازم ويوسف الشريم في شارع أبو بكر بمدينة جنين، لجؤوا للإختباء داخل “مطعم فلسطين” في نفس الشارع، بعد مطاردتهم وحصارهم من قبل الشبان، في مركباتهم المدنية التي تسللوا بها إلى المدينة.

ووفق مصادر محلية، فإنّ عناصر القوة الخاصة، احتجزوا مدنيين فلسطينيين، كرهائن، داخل المطعم، ما منع المقاومين الفلسطينيين من إطلاق النار باتجاه المطعم، وبعد 15 دقيقة، جاءت التعزيزات العسكرية لمساندة القوة الخاصة وإخراجها من المطعم.

ويبين المقطع، كيف هربت وحدة النخبة في جيش الاحتلال، من المطعم، إلى إحدى الآليات العسكرية الإسرائيلية.

شهيدان في نابلس خلال اشتباك مسلح

واستشهد مقاومان فلسطينيان، أمس الثلاثاء هم سعود الطيطي، ومحمد أبو ذراع، من مخيم بلاطة شرق نابلس خلال اشتباك مسلح في منطقة دير الحطب شرق نابلس.

ورفض جيش الاحتلال الاسرائيليّ، تسليم جثماني الشهيدين، وادعى جيش أن الشهيدين نفذا عملية إطلاق نار تجاه مستوطنة “ألون موريه” شرق نابلس، وأن قواته نصبت كمينًا في المكان قبل أن يتم استشهادهما.

وباستشهاد الشابين طيطي وأبو ذراع ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 98 شهيدا.

المصدروطن - متابعات - تويتر
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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