الأربعاء, أبريل 12, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدفيديو أغرب جنازة في العراق.. فجرت الجدل وساخرون:"كان ينقصها دبابة وطائرة"
الهدهد

فيديو أغرب جنازة في العراق.. فجرت الجدل وساخرون:”كان ينقصها دبابة وطائرة”

أطلق خلال الجنازة الرصاص الحي بشكل كبير في السماء، ولمرات عديدة وبدا بعضهم وهم يركبون سيارات مكشوفة ويطلقون النار من رشاشات ثقيلة

كتب خالد الأحمد
جنازة الشيخ جفات شعلان watanserb.com
جنازة الشيخ جفات شعلان
- Advertisement -

وطن- في مشهد أعاد إلى الأذهان مظاهر الحرب في العراق، تتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمئات الأشخاص، وهم يطلقون الرصاص الحي في الهواء، ما أثار جدلا واسعا بين العراقيين عبر السوشيال ميديا.

ما حدث في تشييع جنازة الشيخ جفات شعلان فجر الجدل

ليتبين لاحقا أن هذا المشهد ما هو سوى تشييع لجنازة الشيخ “جفات شعلان أبو الجون” شيخ عشيرة الظوالم، وهو نجل شعلان أبو الجون قائد ثورة العشرين عام 1920 ضد الاحتلال الإنجليزي في العراق.

وشيع أهالي مدينة المثنى شيخ عموم عشيرة الزوالم جياد شعلان أبو الجون، الذي وافته المنية صباح، أول أمس الاثنين، عن عمر ناهز الـ 80 عاماً إثر مرض عضال في المستشفى بالرميثة شمالي السماوة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عشرات الأشخاص يطلقون الرصاص خلال التشييع بشكل كثيف في السماء ولمرات عديدة.

وبدا بعضهم وهم يركبون سيارات مكشوفة ويطلقون النار من رشاشات ثقيلة على ارتفاع منخفض من رؤوس المشيعين، مما أثار حالة من الهلع بين الأهالي والمشيعين الآخرين.

- Advertisement -

ويعد والده الشيخ شعلان بن عناد أبو الجون والذي يُكنى “شعلان الشهد” هو رئيس “عشيرة الظوالم”، إحدى عشائر مدينة الرميثة جنوب العراق، وبسببه انطلقت أول رصاصات ثورة العشرين بعد أن حاول معاون الحاكم السياسي الإنجليزي لبلدة الرميثة (هبات) الزج به في السجن عقاباً لهُ على تحريضهِ الناس على الأستقلال وإعلان الثورة ضد الانجليز.

ويبقى أنه تقلد بعض المناصب والأعمال السياسية في حكومة العراق بعد ثورة العشرين، حيث انتخب شعلان نائبًا عن لواء الديوانية عام 1930، ولغاية عام 1932، وجدد انتخابهُ في شهر شباط/ فبراير 1937.

وسخر ناشطون من هذا المشهد المبالغ فيه، وقال البعض إن الجنازة تحولت إلى ساحة حرب وكان “ينقصها دبابات وطائرات”.

تنعى عشائر الظوالم فقيدهم الشيخ جفات جياد شعلان ابوالجون رئيس قبيلة الظوالم
تنعى عشائر الظوالم فقيدهم الشيخ جفات جياد شعلان ابوالجون رئيس قبيلة الظوالم

وزارة الداخلية العراقية تدخل على الخط

وعلى إثر حادثة إطلاق النار نشرت وزارة الداخلية العراقية أن وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، كلف نائب قائد شرطة محافظة المثنى بإدارة قيادة الشرطة، وأمر بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قائد شرطة المحافظة ومدير قسم شرطة الرميثة واستدعائهما إلى مقر الوزارة.

وفي تشرين الثاني الماضي أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري تعليمات مشددة باعتقال مطلقي العيارات النارية، ومحاسبة المسؤولين الأمنيين في المناطق التي تشهد إطلاق نار في حال لم يتخذوا أية إجراءات بحق المتورطين.

وشدد على “اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والسريعة ضد مطلقي العيارات النارية بشكل عشوائي والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة”.

60 قتيلاً وعشرات الجرحى

وبحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة هذا العام 2023 ، فإن إطلاق النار العشوائي في المناسبات تسبب بوقوع ما لا يقل عن 60 قتيلاً وعشرات الجرحى في مختلف المحافظات العراقية خلال العام الماضي.

وكشف مسؤول في الوزارة لوسائل إعلام أن “مناسبات الأعراس والعزاء وما يعرف بـ(الدكة العشائرية) والمناوشات الحاصلة بين القبائل من حين إلى آخر تتصدر أسباب إطلاق النار الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا”، مبيناً أن بغداد والبصرة وذي قار تتصدر محافظات العراق بعدد الضحايا.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

لأول مرة.. عرض نسخ نادرة من القرآن تعود للقرن الأول من الهجرة (شاهد)

الهدهد

تحسس جسدها وهرب.. فيديو صادم للتحرش بعراقية في نهار رمضان وهذا مصير المتحرش

الهدهد

إعدام صدام حسين.. مهمة خاصة لـ 5 أشخاص وهذا ما فعلوه بعد التأكد من موته

الهدهد

وزير الدفاع العراقي في زيارة مفاجئة لثكنة عسكرية.. ما شاهده صدمه وأثار غضبه (شاهد)

حياتنا

صراخ هستيري لطالبة في إحدى مدارس العراق بسبب ما فعلته مُعلمتها يثير الجدل (فيديو)

الهدهد

محامي صدام حسين يكشف سر “غرفة” كان لها دور مريب وغامض أثناء محاكمته

الهدهد

عراقيات يسحلن مديرة مدرسة داخل مكتبها وموجة غضب (فيديو)

الهدهد

فيديو وثق التهام النيران لمحلات شارع الرشيد وسط بغداد وإنقاذ مواطنين

الهدهد

توفي في قطر.. قرار عاجل يعيد قصة أقدم حراس صدام حسين للواجهة

الهدهد

بعد إفطار في قصر الملك.. محادثة بين ولي العهد والقائم بالأعمال العراقي “سبب الأزمة”

الهدهد

بعد تصدره التريند.. كل ما تريد معرفته عن أزمة مسلسل الكاسر الذي أغضب عشائر العراق

الهدهد

ماذا وراء استدعاء البحرين للقائم بالأعمال العراقي بعد أيام من اتفاق السعودية وإيران؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فيديو يوثق محاولة الاعتداء على إيمانويل ماكرون في هولندا

الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي يُفاجئ جمهوره في أحدث ظهور (فيديو)

رونالدو “غير مرتاح”.. إقالة مدرب النصر ومفاوضات مع آخر أرجنتيني.. ما القصة؟

مليارديرات تحت سن الـ 30.. قائمة فوربس 2023 ومفاجأة حول طريقة جمعهم للثروة

موعد التعويم وسعر الدولار الجديد.. بلومبيرغ: مصر تقترب جداً من خفض كبير لقيمة الجنيه

رفاهية فاحشة وأنفاق تحت الأرض.. فندق أسطوري شيده محمد السادس لعائلته وأصدقائه (شاهد)

لحظة وصول وزير خارجية سوريا إلى السعودية.. “إعادة تدوير الأسد” تنطلق من الرياض

إهانة بايدن لمحمد بن سلمان.. ترامب يثير الجدل مجددا بتصريحات نارية (فيديو)

هل تساعد أقنعة العين حقًا في تحسين جودة النوم؟

كن حذرًا جدًا.. هذا هو السبب الذي يمنعك من وضع معطر جو في السيارة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC