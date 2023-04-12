الأربعاء, أبريل 12, 2023
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حياتنا

رونالدو “غير مرتاح”.. إقالة مدرب النصر ومفاوضات مع آخر أرجنتيني.. ما القصة؟

أكدت صحف سعودية وأوروبية أن إقالة الفرنسي رودي غارسيا، قد تمت بالفعل وأن المشاورات الآن جارية مع خليفة له، أرجنتيني الجنسية

كتب فهمي الورغمي
كريستيانو يطلب إقالة مدربه watanserb.com
كريستيانو يطلب إقالة مدربه
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وطن- كشفت مصادر متطابقة عن طلب المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من إدارة ناديه النصر السعودي إقالة مدربه الفرنسي رودي غارسيا، وأوضحت أن اللاعب البرتغالي قد أجرى محادثات “سرية” مع مجلس “آل معمر”، حيث طالب بـ”إقالة” غارسيا، لعدم الارتياح في التعامل معه.

كريستيانو يطلب إقالة مدربه

وحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فقد قررت إدارة النصر السعودي إنهاء خدمات “غارسيا” بسب علاقته السيئة باللاعبين.

ويحتل النصر حاليا المركز الثاني في ترتيب دوري روشن للمحترفين، بفارق ثلاث نقاط عن الاتحاد. وفقد النصر نقطتين في صراع الصدارة، بعد تعادله مع الفيحاء في الجولة الـ23.

ورفع النصر رصيده إلى 53 نقطة، خلف الاتحاد المتصدر قبل 7 جولات من نهاية الدوري.

وكانت مصادر خاصة، كشفت لصحيفة “عكاظ” السعودية أن إدارة النصر قررت الاستغناء عن المدرب الفرنسي في ما تبقى من منافسات هذا الموسم، بعد النتائج السيئة الفريق النصراوي، خاصة بعد مباراة الفيحاء.

وبحسب المصادر نفسها، ينتظر إعلان الخبر رسميا خلال الساعات القادمة. لكن في المقابل، أبلغت مصادر “قناة الإخبارية” أن الإدارة ستمنح مدرب الفريق فرصة أخيرة في لقاء الديربي ضد الهلال الثلاثاء المقبل لتصحيح نتائج الفريق.

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وقالت “ماركا” إن القشة التي قصمت ظهر البعير وأدّت إلى “رَحِيله” هي “مواجهة” خاضها مع لاعبيه في غرفة تبديل الملابس.

كريستيانو يطلب إقالة مدربه
كريستيانو يطلب إقالة مدربه

من سيكون خليفة غارسيا؟

ذكرت صحيفة “إكسبريس” البريطانية أن كريستيانو، تحفظ على طريقة إدارة غارسيا للمباريات.

وفي السياق، كشفت فضائية SSC، عن هوية المدير الفني المرتقب، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم ب‍نادي النصر، خلفا للفرنسي “المُقال”.

وأعلنت الفضائية، نقلا عن صحف محلية، اتجاه مسؤولي النصر، للتعاقد مع المدير الفني الأرجنتيني “ميجيل أنخيل روسو”، لقيادة الفريق الأول مؤقتا، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

ويبلغ روسو من العمر 67 سنة، ويتولى حاليا قيادة فريق روزاريو سنترال الأرجنتيني، وفي عقد حتى ديسمبر من عام 2023، وسبق له تدريب درب نادي النصر وبالتحديد في الفترة من ديسمبر 2021 إلى يونيو 2022، حيث حقق 15 فوزا مقابل تعادلين و3 هزائم.

المصدرصحيفة "ماركا" الإسبانية، صحيفة "إكسبريس" البريطانية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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