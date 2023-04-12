الأربعاء, أبريل 12, 2023
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حياتنا

رانيا يوسف تفضح طليقها: “مراتك كانت بتتباس وتقلع في الأفلام”! (شاهد)

المخرج المصري محمد مختار وجّه لوماً لطليقته رانيا يوسف؛ بسبب سماحها لابنتهما بارتداء فستان "البطانة" المثير للجدل في مهرجان القاهرة السينمائي.

كتب أنس السالم
رانيا يوسف تهاجم طليقها محمد مختار watanserb.com
رانيا يوسف هاجمت طليقها محمد مختار بعد تصريحاته في برنامج "حبر سري"
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وطن – شنّت الفنانة المصرية رانيا يوسف هجوماً غير مسبوق على طليقها المخرج المصري محمد مختار بعد تصريحاته التي وجّه فيها لوماً لها؛ بسبب سماحها لابنتهما بارتداء فستان “البطانة” المثير للجدل في مهرجان القاهرة السينمائي.

ولفت محمد مختار، الذي حلَّ ضيفًا في برنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم، أنه شعر بالحزن لدى رؤية ابنته مرتديةً فستان “البطانة“.

واشار إلى أن الأب دوره الحالي هو الإنفاق على عائلته فقط، ولا يجدر به التدخل في شؤونهن، خاصَّة أن القوانين أصبحت تصب في صالح المرأة.

ووجّه محمد مختار رسالة قوية لطليقته رانيا يوسف على الهواء، إنّه لا يريد أن يعرف عنها أي أمر .

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وكشف محمد مختار أسرارا صادمة عن طليق رانيا يوسف وقال إنّه مسجل خطر وعليه احكام، واغمي عليها حينما اكتشفت كذبه.

وقال محمد مختار: “أعتقد لما رانيا ارتبطت بي اتعرفت في السوق بشكل كبير، ورانيا محدش كان يعرفها قبل ارتباطنا، ولا أنا كنت عارفها، وإتجوزنا لإني لقيتها لطيفة وحصل توافق في الكاريزما”.

رانيا يوسف تفضح طليقها محمد مختار 

وشاركت أسما إبراهيم تصريح محمد مختار عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام“، وعلى الفور، اتجهت رانيا يوسف لخانة التعليقات ساخرةً من تصريحاته، وكتبت واصفةً إياه بـ”الممثل الفاشل”.

رانيا يوسف في حبر سري
رانيا يوسف في حبر سري

وقالت: “الحقيقة أنا مقامي أكبر من أن الواحد يرد على واحد زيك، لطيف أن الواحد يكذب ويصدق نفسه، طول عمرك ممثل فاشل، واللي بعتاك تقول الكلام ده أفشل منك”.

 

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ولفتت الفنانة إلى أنه لم يتواجد في حياة بناته منذ 13 عامًا.

وكتبت رانيا يوسف: “وأنت كنت فين طول الـ13 سنة اللي فاتوا في حياة بناتك، كنت برضه زعلان ونعم الأب”.

رانيا يوسف لطليقها: “مراتك كانت بتتباس وتقلع في الأفلام”

ولم تتوقف رانيا يوسف عند هذا الحد، بل أقحمت الفنانة المصرية نادية الجندي في تعليقها، مستذكرةً المشاهد الجريئة التي كانت تقدمها والإطلالات المكشوفة التي كانت ترتديها في أعمالها السينمائية.

وكتبت: “ولما المدام مراتك كانت بتتباس وتقلع في الأفلام وعلى طول بالبيبي دول ماكنتش بتزعل مش دي برضه المفروض أنها شرفك وعرضك ولا علشان كنت تستفيد”.

 

المصدروطن - رصد مواقع التواصل
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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