الأربعاء, أبريل 12, 2023
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حياتنا

تفاصيل المكالمة التي “غيرت كل شيء” بين شاكيرا وبيكيه!

من المقرر أن يلتحق أطفال بيكيه وشاكيرا بواحدة من أكثر المدارس تميزًا في المدينة والتي تكلف ما بين 33 ألفًا و 46 ألف دولار سنويًا

كتب رفيف عبدالله
تفاصيل المكالمة التي
شاكيرا وبيكيه
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وطن – تكشفت تفاصيل المكالمة الهاتفية الأخيرة بين شاكيرا وجيرارد بيكيه ، قبل يومين من مغادرة المغنية إسبانيا.

محتوى المكالمة الأخيرة

حيث انتقلت شاكيرا إلى منزل جديد في ميامي، لتستقر في حياتها الجديدة برفقة طفليها ميلان وساشا.

من المقرر أن يلتحق أطفال بيكيه وشاكيرا بواحدة من أكثر المدارس تميزًا في المدينة. وهي مدرسة Miami Country Day School ، والتي تكلف ما بين 33 ألفًا و 46 ألف دولار سنويًا.

سرب البرنامج التلفزيوني Fiesta محتوى المكالمة الأخيرة لبيكيه وشاكيرا في حلقة حديثة.

 

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أكدت شاكيرا خلال المكالمة أنها ستنتقل خلال يومين إلى الولايات المتحدة مع الأطفال ساشا وميلان.

صحة والد شاكيرا

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وأوضحت أيضًا لـ بيكيه أنها ذهبت قبل الموعد المقرر، بسبب تدهور حالة والدها وعدم قدرته على تلقي العلاج في برشلونة.

وفقًا لمجلة “هولا” ، فإن الخطوة التالية لوالد شاكيرا “ستكون عملية جديدة سيجريها في الربع الثاني من العام”.

المحادثة الأخيرة أخذت منعطفاً سيئاً

ومع ذلك ، يزعم البرنامج أن المكالمة كانت هي “التي غيرت كل شيء”.

وكشفوا عن بعض الكلمات التي تم تداولها والتي لم ترضي نجم برشلونة السابق

وذكر التقرير أن “بيكيه كان غاضباً، فهو لا يستمع إلى المنطق”.

 

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وأضاف البرنامج “إن شاكيرا كانت مستاءة لأن محادثتهما الأخيرة لم تكن ودية كما كانت تتأمل”.

وكانت المغنية الكولومبية قد قررت مغادرةَ برشلونة بعد انفصالها عن لاعب كرة القدم السابق جيرارد بيكيه.

جزر تركس وكايكوس

وبينما تستعدّ للانتقال إلى الولايات المتحدة، كانت شاكيرا تقضي بعض الوقت مع ولديها ميلان وساشا.

بعد أيام قليلة من الأخبار حول وجهتها، تمّ الكشف عن أنّ المغنية الكولومبية تقضي إجازة مع أبنائها في “جزر تركس وكايكوس” (إقليم ما وراء البحار للمملكة المتحدة) الجميلة، حيث يستعدون لحياتهم الجديدة في ميامي.

كان مكان وجود النجمة غامضًا منذ نهاية الأسبوع الماضي عندما غادرت برشلونة مع أبنائها.

فردوسياً

وقالت الصحافة الإسبانية، إنها اختارت مكانًا “فردوسيًا وبعيدًا” للاسترخاء بعد انفصالها العاطفي عن بيكيه، الأمر الذي دفعها إلى إطلاق أغانٍ ضد لاعب كرة القدم المتقاعد وصديقته الجديدة كلارا شيا.

ويبدو أنّ شاكيرا تخطط للانتقال إلى منطقة “إنديان كريك” التي تبلغ مساحتها 300 فدان في شمال شرق مقاطعة ميامي، حتى تتمكن هي وأطفالها من الاستمتاع بمزيد من الخصوصية.

المصدرهولا - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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