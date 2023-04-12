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“يتعرض لإذلال كبير” .. “بلومبيرغ”: محمد بن سلمان مسؤول فضيحة فشل السعودية في اليمن

"اعتبرت Bloomberg الأمريكية أنّ صفقة السعودية مع الحوثيين هي انتصار كبير لإيران"

كتب أنس السالم
وكالة Bloomberg الأمريكية تعتبر صفقة السعودية مع الحوثيين هي انتصار كبير لإيران وفشل لولي العهد محمد بن سلمان watanserb.com
محمد بن سلمان مع قيادات عسكرية سعودية - أرشيف
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وطن – قالت وكالة Bloomberg الأمريكية، إنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو المسؤول عن فضيحة فشل السعودية في اليمن، وقد استغرق الأمر 8 سنوات، وحياة أكثر من 200 ألف شخص، وعشرات المليارات من الدولارات، لكي يلاحظ ابن سلمان؛ أن غزوته الأولى في السياسة الخارجية كانت فاشلة تماماً.

صفقة السعودية مع الحوثيين هي انتصار كبير لإيران

واعتبرت Bloomberg الأمريكية أنّ صفقة السعودية مع الحوثيين؛ هي انتصار كبير لإيران، خصوصاً وأن الرياض أبدت استعدادها الكبير للتصالح مع “عملاء طهران الآخرين”؛ مثل الديكتاتور السوري بشار الأسد.

مباحثات السعودية والحوثيين watanserb.com
وفد سعودي إلى صنعاء للقاء الحوثيين والتباحث حول تمديد الهدنة وتحقيق السلام

وقالت الوكالة في تقريرها: “يبدو أن هدف ابن سلمان المتمثل في إعادة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً؛ هو حلم شبه منسي، بدلاً من ذلك، أصبح يطالب منطقة عازلة بين البلدين، وحتى هذا لن يبعد التهديد عنه، بسبب تطور ترسانة الحوثيين من الصواريخ والطائرات بدون طيار”.

وأضافت: “صحيح أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يجعل ابن سلمان منبوذاً كما وعد، لكن الإذلال الذي يتعرض له محمد بن سلمان الآن في اليمن؛ هو مثال جيد، خصوصاً وأنه من صنع ذلك بيديه.”

وأشارت إلى أنه “بغض النظر عن الطريقة التي تروّج لها الحكومة السعودية، حول ذكاء ولي العهد محمد بن سلمان السياسي في المصالحة مع الحوثيين، لكن الحقيقة أنه يتعرض لإذلال كبير”. حسب وصفها

محمد بن سلمان watanserb.com
محمد بن سلمان

وقالت Bloomberg الأمريكية إنّه منذ صعود محمد بن سلمان إلى السلطة؛ أظهر نفسه مراراً وتكراراً على أنه قائد غير حكيم، وشريك غير موثوق به، وشخص لديه سلوك متهور.وفق قولها

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ولفتت إلى أنّه بعد الهجمات على منشآت النفط السعودية في خريف عام 2019، تسببت في توقف ما يقرب من 5٪ من إمدادات النفط العالمية وتسببت في ارتفاع الأسعار، حيث كان محمد بن سلمان على استعداد للتدخل.

لكن الحوثيين، الذين أصبحوا تحت رعاية إيران بقوة، كانت لهم اليد العليا ولم يكونوا مستعدين للتراجع. ووافقوا فقط على وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة العام الماضي.

وبوساطة عراقية، بدأ السعوديون محادثات مع الإيرانيين  بهدف اعادة العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة لمدة سبع سنوات. وفي الشهر الماضي، أعلن الجانبان عن اتفاق لتطبيع العلاقات، بحيث فاجأ التقارب الولايات المتحدة، ووفقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن إدارة بايدن صدمت بسبب اتفاق الرياض مع طهران.

 

المصدرBloomberg - وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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