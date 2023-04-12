الأربعاء, أبريل 12, 2023
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الهدهد

اعتداءات الهندوس مستمرة.. لحظة إحراق محال المسلمين وقذف مسجد بالجحارة

القصة بدأت بتجمع عدد من المتطرفين الهندوس بشكل غاضب في المدينة، بعد العثور على قطعة لحم ملصقة براية هندوسية

كتب خالد الأحمد
اعتداءات الهندوس على المسلمين watanserb.com
Men try to extinguish a burning car after demonstrators set it on fire during a protest against a new citizenship law, in New Delhi, India, December 20, 2019. REUTERS/Stringer NO ARCHIVES. NO RESALES.
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وطن – انتشرت لقطات مصورة، توثّق لحظة إقدام متطرفين هندوس على إحراق ممتلكات مسلمين بمدينة جمشيدبور بولاية جهارخاند الهندية.

القصة بدأت بتجمع عدد من المتطرفين الهندوس بشكل غاضب في المدينة، بعد العثور على قطعة لحم ملصقة براية هندوسية.

وفي أعقاب ذلك، اشتبك الهندوس مع المسلمين، وألقوا الحجارة على مسجد، وأضرموا النيران في عدد من محال المسلمين بالمنطقة.

يأتي هذا فيما أعلنت الشرطة الهندية، حظر التجوال وقطع الإنترنت في المنطقة، وألقت القبض على 50 شخصًا، واتهمتهم بارتكاب أعمال عنف، فيما اتهم ناشطون مسلمون السياسيين الهنود والشرطة بالتسبب في أعمال العنف بالمنطقة.

في سياق ذلك، شهدت مدن وولايات هندية خلال الأشهر الأخيرة حملات اضطهاد واسعة وممنهجة ضد الأقلية المسلمة، وحظرت إحدى الولايات ارتداء الطالبات المسلمات الحجاب في المدارس وسط تأييد من ساسة هنود ومطالباتهم بتطبيق الحظر في ولايات أخرى، بجانب أعمال عنف تقف وراءها مليشيات هندوسية متطرفة.

هجمات على المشتبه بذبحهم أبقارا

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وتتكرر الهجمات على من يشتبه في أنهم يذبحون أبقارا للحصول على لحومها أو جلودها، ومعظمهم من الأقلية المسلمة أو أبناء الطبقات الدنيا وفقًا للنظام الطبقي القديم في المجتمع الهندي.

وتطالب جماعات هندوسية متطرفة بحظر كامل لذبح الأبقار في عموم الهند، وبدأت مجموعات منها – نصبت نفسها حارسة للأبقار- في تطبيق القانون بنفسها منذ وصول حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومية الهندوسية إلى السلطة في عام 2014.

وقبل أسابيع، قُبض على 3 أشخاص في ولاية بيهار في شرق الهند على صلة بمقتل رجل مسلم، للاشتباه في حيازته لحم بقر، بحسب ما قال مسؤول في الشرطة الهندية.

وقُتل نسيم قرشي (56 عامًا)، بهجوم من قبل مجموعة هندية، بزعم أنه يحمل لحم بقر، وتقيّد حكومات هندية محلية بيع لحم البقر واستهلاكه في بعض أنحاء البلاد.

عدد المسلمين في الهند

ويعيش في الهند نحو 200 مليون مسلم، يمثلون نحو 14% من تعداد السكان.

وتواجه حكومة ناريندرا مودي اتهامات باضطهاد المسلمين في الهند وممارسة التمييز في حقهم بعد سلسلة من الأحداث التي استهدفتهم.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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