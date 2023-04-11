الثلاثاء, أبريل 11, 2023
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رياضة

ريال مدريد يتعاقد مع “ميسي الجديد” وصحيفة تفجر مفاجأة.. ما القصة؟

من المنتظر أن يتعاقد نادي ريال مدريد مع نجوم كبار من الصف الأول، للمحافظة على تاريخه في الدوري الإسباني

كتب فهمي الورغمي
watanserb.com
ريال مدريد تتعاقد مع ميسي جديد
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وطن- يتطلع أبطال الدوري الإسباني لكرة القدم، في الصيف القادم، للتعاقد مع وجوه جديدة وشابة لضخ دماء جديدة في الليغا، في خطوة من شأنها إعادة مجد خفت ومضيه منذ ليالي الكلاسيكو المجيدة بين الريال وبرشلونة بحضور كبار اللعبة من الطرفين “كريستيانو رونالدو” و “ليونيل ميسي”.

ريال مدريد تتعاقد مع ميسي “جديد”

خبر صادم نشرته صحيفة “سبورت“، قالت خلاله إن ريال مدريد يريد التعاقد مع كلاوديو إتشيفري، الملقب في الأرجنتين “بميسي الجديد”.

ووفقا للصحيفة، فإن كلاوديو إتشيفري لاعب ريفر بليت دخل رادار ريال مدريد.

ويبرز كلاوديو إتشيفري في الفئات الدنيا من نادي ريفر بليت، وقد أرسل العديد من الأندية الكبرى، مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، الكشافة لمتابعته بسبب تقدمه.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن كلاوديو إتشيفري لاعب وسط مهاري للغاية ولديه إمكانيات كبيرة في المراوغة والهجوم.

كلاوديو إتشيفري
كلاوديو إتشيفري

من هو كلاوديو إتشيفري؟

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كلاوديو إتشيفري وُلد في 2 يناير 2006؛ أي أنه يبلغ من العمر 17 عاما فقط.

ينتهي عقد كلاوديو إتشيفري مع ريفر بليت في ديسمبر 2025، لكن إدارة النادي تريد تمديد العقد بين الطرفين، بالنظر إلى عدد الأندية التي أبدت اهتمامًا بالحصول على خدمات اللاعب.

وتبلغ قيمة فسخ عقد إتشيفري مع ريفر بليت 25 مليون دولار، وذكرت “سبورت” أن إدارة ريفر بليت تتوقع من اللاعب تمديد بقائه مع الفريق مع رفع قيمة فسخ العقد إلى 50 مليون يورو.

وفي السنوات الأخيرة، اتجه ريال مدريد للتعاقد مع لاعبين صغار من أمريكا الجنوبية، حيث خطف فينيسيوس جونيور ورودريغو وإندريك الذي سينضم للفريق عندما يبلغ سن الرشد في 2024.

المصدرتويتر، صحيفة سبورت، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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