ريال مدريد يتعاقد مع “ميسي الجديد” وصحيفة تفجر مفاجأة.. ما القصة؟

- Advertisement -

وطن- يتطلع أبطال الدوري الإسباني لكرة القدم، في الصيف القادم، للتعاقد مع وجوه جديدة وشابة لضخ دماء جديدة في الليغا، في خطوة من شأنها إعادة مجد خفت ومضيه منذ ليالي الكلاسيكو المجيدة بين الريال وبرشلونة بحضور كبار اللعبة من الطرفين “كريستيانو رونالدو” و “ليونيل ميسي”.

ريال مدريد تتعاقد مع ميسي “جديد”

خبر صادم نشرته صحيفة “سبورت“، قالت خلاله إن ريال مدريد يريد التعاقد مع كلاوديو إتشيفري، الملقب في الأرجنتين “بميسي الجديد”.

ووفقا للصحيفة، فإن كلاوديو إتشيفري لاعب ريفر بليت دخل رادار ريال مدريد.

ويبرز كلاوديو إتشيفري في الفئات الدنيا من نادي ريفر بليت، وقد أرسل العديد من الأندية الكبرى، مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، الكشافة لمتابعته بسبب تقدمه.

A los 13 minutos, el capitán Claudio Echeverri abrió el marcador para @Argentina ante #Venezuela en la CONMEBOL #Sub17. ⚽ pic.twitter.com/93twsHntLg — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) April 1, 2023

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن كلاوديو إتشيفري لاعب وسط مهاري للغاية ولديه إمكانيات كبيرة في المراوغة والهجوم.

من هو كلاوديو إتشيفري؟

- Advertisement -

كلاوديو إتشيفري وُلد في 2 يناير 2006؛ أي أنه يبلغ من العمر 17 عاما فقط.

ينتهي عقد كلاوديو إتشيفري مع ريفر بليت في ديسمبر 2025، لكن إدارة النادي تريد تمديد العقد بين الطرفين، بالنظر إلى عدد الأندية التي أبدت اهتمامًا بالحصول على خدمات اللاعب.

وتبلغ قيمة فسخ عقد إتشيفري مع ريفر بليت 25 مليون دولار، وذكرت “سبورت” أن إدارة ريفر بليت تتوقع من اللاعب تمديد بقائه مع الفريق مع رفع قيمة فسخ العقد إلى 50 مليون يورو.

وفي السنوات الأخيرة، اتجه ريال مدريد للتعاقد مع لاعبين صغار من أمريكا الجنوبية، حيث خطف فينيسيوس جونيور ورودريغو وإندريك الذي سينضم للفريق عندما يبلغ سن الرشد في 2024.