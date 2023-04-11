“المرشحة الفاتنة”.. أصغر مرشحة للبرلمان في تاريخ تركيا تلفت الأنظار

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وطن- انضمت الشابة التركية “نيسا البتكين”، البالغة من العمر 18 عاماً كأصغر مرشحة برلمان في تاريخ تركيا ضمن الانتخابات المزمع عقدها في منتصف، أيار مايو المقبل.

الانتخابات البرلمانية في تركيا

وقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم، الاثنين، قائمة مرشحيه للانتخابات البرلمانية المقبلة المزمعة في 24 يونيو/ حزيران المقبل، إلى اللجنة العليا للانتخابات.

وكان من ضمن التعديلات الدستورية التي أجراها الدستور في الاستفتاء العام الماضي، تخفيض عمر المرشحين للبرلمان من 25-18 عاماً. وهذا ما أتاح الفرصة أمام نيسا، وبتشجيع من عائلتها لتقديم طلب الترشح.

👩البتكين أصغر مرشحة برلمان في تاريخ تركيا.. ▪️ الطالبة الجامعية "نساء البتكين"، البالغة من العمر 18 عاماً، تدرس في قسم الخدمات الاجتماعية بجامعة أتاتورك، انتسبت إلى حزب العدالة والتنمية وهي في عمر الـ18 ومن ثم ترشحت للبرلمان عن المنطقة الأولى في ولاية إزمير لتكون أصغر مرشحة… pic.twitter.com/y8Tp2VZGLs — TR2023 (@TR99media) April 11, 2023

وبلغ عدد مرشحي حزب العدالة والتنمية للانتخابات البرلمانية تحت سن 25 سنة (57 مرشحا)، و8 مرشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتم ترشيح الطالبة الجامعية التي تدرس في قسم الخدمات الاجتماعية بجامعة أتاتورك عن المنطقة الأولى في ولاية إزمير.

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وعبرت البتكين وهي ابنة نائب Akparty السابق إسماعيل ألبتكين. في مقابلة لها مع وكالة İHA عن سعادتها وفخرها بهذا الترشح.

وأضافت: “أنا أكثر تفاؤلاً بالمستقبل، منذ أن كان عمري صغيراً، كانت لدي أفكار كبيرة للشباب، خاصةً فيما يتعلق بالتكنولوجيا وأدواتها”.

شكرت الرئيس أردوغان لمنحها هذه الفرصة

وقالت “لدي 3 أشقاء ووالدي هو أحد الأعضاء المؤسسين لحزب العدالة والتنمية، ويعمل الكثير من أفراد عائلتي في السياسة.”

وأضافت نيسا ألبتكين: “قررت أن أسير على خطاهم. أعتقد أنهم قاموا بعمل جيد جدا. لقد وضعوا لي مثالا يحتذى به”.

وتابعت: “سأقدم دعماً خاصاً للمراكز الثقافية والمناسبات الوطنية، أريد أن يركز الشباب على السياسة”.

كما عبرت الشابة التركية عن امتنانها للرئيس أردوغان لمنحه هذه الفرصة “لنكون سعداء بالوقوف مع تركيا قي مئويتها”.

وعقب إعلان قائمة المرشحين عن حزب العدالة والتنمية في قاعة أنقرة الرياضية. قامت نيسا البتكين ، التي رشحها الرئيس رجب طيب أردوغان لتكون عاشر أصغر نائبة من حزب العدالة والتنمية من منطقة إزمير الأولى لتشكر الجميع على دعمهم.