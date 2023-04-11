الثلاثاء, أبريل 11, 2023
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الهدهد

“المرشحة الفاتنة”.. أصغر مرشحة للبرلمان في تاريخ تركيا تلفت الأنظار

تم ترشيح الطالبة الجامعية "نيسا البتكين" التي تدرس في قسم الخدمات الاجتماعية بجامعة أتاتورك عن المنطقة الأولى في ولاية إزمير

كتب خالد الأحمد
نيسا البتكين watanserb.com
نيسا البتكين
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وطن- انضمت الشابة التركية “نيسا البتكين”، البالغة من العمر 18 عاماً كأصغر مرشحة برلمان في تاريخ تركيا ضمن الانتخابات المزمع عقدها في منتصف، أيار مايو المقبل.

الانتخابات البرلمانية في تركيا

وقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم، الاثنين، قائمة مرشحيه للانتخابات البرلمانية المقبلة المزمعة في 24 يونيو/ حزيران المقبل، إلى اللجنة العليا للانتخابات.

وكان من ضمن التعديلات الدستورية التي أجراها الدستور في الاستفتاء العام الماضي، تخفيض عمر المرشحين للبرلمان من 25-18 عاماً. وهذا ما أتاح الفرصة أمام نيسا، وبتشجيع من عائلتها لتقديم طلب الترشح.

وبلغ عدد مرشحي حزب العدالة والتنمية للانتخابات البرلمانية تحت سن 25 سنة (57 مرشحا)، و8 مرشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتم ترشيح الطالبة الجامعية التي تدرس في قسم الخدمات الاجتماعية بجامعة أتاتورك عن المنطقة الأولى في ولاية إزمير.

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وعبرت البتكين وهي ابنة نائب Akparty السابق إسماعيل ألبتكين. في مقابلة لها مع وكالة İHA عن سعادتها وفخرها بهذا الترشح.

وأضافت: “أنا أكثر تفاؤلاً بالمستقبل، منذ أن كان عمري صغيراً، كانت لدي أفكار كبيرة للشباب، خاصةً فيما يتعلق بالتكنولوجيا وأدواتها”.

نيسا البتكين أصغر مرشحة للبرلمان في تاريخ تركيا
نيسا البتكين أصغر مرشحة للبرلمان في تاريخ تركيا
نيسا البتكين أصغر مرشحة للبرلمان في تاريخ تركيا
نيسا البتكين أصغر مرشحة للبرلمان في تاريخ تركيا

شكرت الرئيس أردوغان لمنحها هذه الفرصة

وقالت “لدي 3 أشقاء ووالدي هو أحد الأعضاء المؤسسين لحزب العدالة والتنمية، ويعمل الكثير من أفراد عائلتي في السياسة.”

وأضافت نيسا ألبتكين: “قررت أن أسير على خطاهم. أعتقد أنهم قاموا بعمل جيد جدا. لقد وضعوا لي مثالا يحتذى به”.

نيسا البتكين أصغر مرشحة للبرلمان في تاريخ تركيا
نيسا البتكين أصغر مرشحة للبرلمان في تاريخ تركيا

وتابعت: “سأقدم دعماً خاصاً للمراكز الثقافية والمناسبات الوطنية، أريد أن يركز الشباب على السياسة”.

كما عبرت الشابة التركية عن امتنانها للرئيس أردوغان لمنحه هذه الفرصة “لنكون سعداء بالوقوف مع تركيا قي مئويتها”.

وعقب إعلان قائمة المرشحين عن حزب العدالة والتنمية في قاعة أنقرة الرياضية. قامت نيسا البتكين ، التي رشحها الرئيس رجب طيب أردوغان لتكون عاشر أصغر نائبة من حزب العدالة والتنمية من منطقة إزمير الأولى لتشكر الجميع على دعمهم.

نيسا البتكين أصغر مرشحة للبرلمان في تاريخ تركيا
نيسا البتكين أصغر مرشحة للبرلمان في تاريخ تركيا
المصدرتويتر، وكالة İHA، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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