الثلاثاء, أبريل 11, 2023
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رياضة

السيتي يضرب البايرن بالثلاثة والإنتر يفوز على بنفيكا بثنائية نظيفة (فيديو)

منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

كتب فارس أبو شيحة
فوز مانشستر سيتي على بايرن ميونخ watanserb.com
فوز مانشستر سيتي على بايرن ميونخ
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وطن- نجح فريق مانشستر سيتي من تحقيق الفوز على بايرن ميونخ  بثلاثية نظيفة دون مقابل، وسقوط  بنفيكا البرتغالي أمام إنتر ميلان بالثنائية، في مواجهات ذهاب دور ربع نهائي منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وافتتح السيتي أولى أهداف المباراة على ملعب (الاتحاد) في العاصمة البريطانية (لندن)، داخل شباك مرمى بايرن ميونخ عند الدقيقة ال27، عن طريق اللاعب رودريغو كاسكانتي.

مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

كما وعزز الأزرق السماوي نتيجة التقدم في المباراة بهدف ثاني، في الدقيقة ال70. جاء من توقيع اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا.

وأحرز الفتي الذهبي إرلينغ هالاند الهدف الثالث لصالح مانشستر سيتي، في الدقيقة ال76.

كما وتفوق مانشستر سيتي على المنافس الضيف بايرن ميونخ على صعيد التسديدات، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 17 تسديدة، مقابل 12 تسديدة باتجاه المرمى للفريق البافاري الألماني.

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واستحوذ فريق بايرن ميونخ على الكرة طيلة مجريات المباراة. بنسبة 56%، على عكس صاحب الأرض مانشستر سيتي الذي استحوذ على 44% في المباراة.

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

مباراة إنتر ميلان وبنفكيا

كما وحقق فريق إنتر ميلان الإيطالي الفوز النظيف على نظيره بنفيكا، بهدفين نظيفين دون رد، في منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وأحرز هدفي الإنتر داخل شباك منافسه البرتغالي بنفيكا، اللاعب نيكولو باريلا. عند الدقيقة  ال51، وروميلو لوكاكو في الدقيقة ال82 من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق الإيطالي في المباراة.

ورغم خسارة المستضيف بنفيكا على أرضه أمام الضيف إنتر ميلان، إلا أنه كان متفوقاً على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة، فقد وصلت عدد التسديدات إلى 12 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 58%.

كما ووصل عدد تسديدات فريق إنتر ميلان إلى 9 تسديدات، كما واستحوذ على الكرة بنسبة 42%.

ومن المقرر أن تجدد المواجهات في مباراة العودة من منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، في ال19 من شهر إبريل/ نيسان القادم.

فوز إنتر ميلان على بنفيكا
فوز إنتر ميلان على بنفيكا
المصدروطن + بين سبورت + مانشستر سيتي + بايرن ميونخ
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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