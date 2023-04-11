السيتي يضرب البايرن بالثلاثة والإنتر يفوز على بنفيكا بثنائية نظيفة (فيديو)

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وطن- نجح فريق مانشستر سيتي من تحقيق الفوز على بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة دون مقابل، وسقوط بنفيكا البرتغالي أمام إنتر ميلان بالثنائية، في مواجهات ذهاب دور ربع نهائي منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وافتتح السيتي أولى أهداف المباراة على ملعب (الاتحاد) في العاصمة البريطانية (لندن)، داخل شباك مرمى بايرن ميونخ عند الدقيقة ال27، عن طريق اللاعب رودريغو كاسكانتي.

مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

كما وعزز الأزرق السماوي نتيجة التقدم في المباراة بهدف ثاني، في الدقيقة ال70. جاء من توقيع اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا.

وأحرز الفتي الذهبي إرلينغ هالاند الهدف الثالث لصالح مانشستر سيتي، في الدقيقة ال76.

"حطها أندرتيكر.. حطها أندرتيكر" هدف #هالاند الثالث لصالح مانشستر سيتي على بايرن ميونخ بطريقة الشوالي. #UCL pic.twitter.com/RjFtDEgsVZ — دوري أبطال أوروبا (@UCL_ARAB) April 11, 2023

كما وتفوق مانشستر سيتي على المنافس الضيف بايرن ميونخ على صعيد التسديدات، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 17 تسديدة، مقابل 12 تسديدة باتجاه المرمى للفريق البافاري الألماني.

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واستحوذ فريق بايرن ميونخ على الكرة طيلة مجريات المباراة. بنسبة 56%، على عكس صاحب الأرض مانشستر سيتي الذي استحوذ على 44% في المباراة.

مباراة إنتر ميلان وبنفكيا

كما وحقق فريق إنتر ميلان الإيطالي الفوز النظيف على نظيره بنفيكا، بهدفين نظيفين دون رد، في منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وأحرز هدفي الإنتر داخل شباك منافسه البرتغالي بنفيكا، اللاعب نيكولو باريلا. عند الدقيقة ال51، وروميلو لوكاكو في الدقيقة ال82 من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق الإيطالي في المباراة.

ورغم خسارة المستضيف بنفيكا على أرضه أمام الضيف إنتر ميلان، إلا أنه كان متفوقاً على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة، فقد وصلت عدد التسديدات إلى 12 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 58%.

كما ووصل عدد تسديدات فريق إنتر ميلان إلى 9 تسديدات، كما واستحوذ على الكرة بنسبة 42%.

ومن المقرر أن تجدد المواجهات في مباراة العودة من منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، في ال19 من شهر إبريل/ نيسان القادم.