الثلاثاء, أبريل 11, 2023
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الحكومة الكويتية الجديدة.. محامي يكشف عن فضيحة متعلقة بأحد الوزراء.. هل يستقيل؟!

الحكومة الكويتية الجديدة تراهن على عودة برلمان 2022

كتب فهمي الورغمي
فضيحة الحكومة الكويتية الجديدة watanserb.com
رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الصباح
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وطن – فجر المحامي الكويتي، و مؤسس الجمعية الكويتية لمتابعة الاداء البرلماني، مطلق السويط، عن فضيحة تخللت تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد النواف، متعلقة بأحد الوزراء.

وقال “السويط” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” معلقا على التشكيل الوزاري الجديد:” وزير من الوزراء اللي تم تشكيلهم واعرفه عدل ، قبل اربع شهور كان يدور واسطة عشان يصير رئيس قسم ، واليوم حطوه وزيرررر “.

سخرية المغردين مما تم كشفه

وأثارت تغريدة المحامي مطلق السويط حول الوزير الذي لم يذكر اسمه، حالة من السخرية من الطريقة التي يتم من خلالها اختيار الوزراء.

وفي هذا السياق، قال المحامي، محمد العنزي ساخرا ومستهجنا:” يا وليه هذا تدخل عليه بشغل اول شي يقولك بذراعي وانا ابن الوزارة لو تكون في آلية للإختيار آلية تفاضل لإرتقينا بالمؤسسات الحكومية ومنها نرتقي بالشعب”.

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وسخر آخر من تعيين الوزير المجهول:” ههههههههههههههههههههههههههههههه هذا شلون لو مدور واسطه يصير مراقب”.

أم الدكتورة شيماء بستكي، فعلقت مستنكرة:” لله في أمره شؤون”.

تشكيل الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ أحمد النواف

وكانت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) قد ذكرت، الأحد، أن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الصباح عيّن وزيرا جديدا للمالية في إطار تعديل وزاري ترك أدوارا رئيسية أخرى دون تغيير.

وأعاد ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الصباح في مارس / آذار تعيين الشيخ أحمد رئيسا للوزراء ، بعد أكثر من شهر من استقالة الحكومة استجابة للخلاف مع البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.

ومن بين الحقائب الوزارية الرئيسية ، عُين مناف عبد العزيز الهاجري وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمارية ، فيما بقي بدر الملا وزير النفط الحالي في منصبه، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الانباء الكويتية “كونا”.

وشغل وزير المالية الهاجري منصب الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول والمركز المالي الكويتي لمدة 16 عامًا قبل أن يستقيل في عام 2020 وهو معروف في دوائر الأعمال والمالية في الكويت.

وأعيد تعيين الشيخ طلال الخالد الصباح وزيرا للداخلية والدفاع بالوكالة والشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزيرا للخارجية.

رهان على عودة برلمان 2022

من جانبه، قال أحمد الدين عضو المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية (يسار) لوكالة “رويترز” إن “التحدي الأكبر للحكومة هو استعادة ثقة الشعب”.

وأضاف أن “تنحية عبد الوهاب الرشيد (وزير المالية السابق) ، الذي كان أحد عناصر التوتر مع برلمان 2022 ، يشير إلى أن الحكومة الحالية تراهن على عودة برلمان 2022”.

يشار إلى أن العلاقات كانت متوترة بشكل خاص بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأمة ، المنتخب في عام 2020 مرزوق الغانم، منذ أن ألغت المحكمة الدستورية في مارس / آذار نتائج انتخابات سبتمبر الماضي.

المصدروكالة الانباء الكويتية + رويترز - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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