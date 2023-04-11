الحكومة الكويتية الجديدة.. محامي يكشف عن فضيحة متعلقة بأحد الوزراء.. هل يستقيل؟!

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وطن – فجر المحامي الكويتي، و مؤسس الجمعية الكويتية لمتابعة الاداء البرلماني، مطلق السويط، عن فضيحة تخللت تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد النواف، متعلقة بأحد الوزراء.

وقال “السويط” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” معلقا على التشكيل الوزاري الجديد:” وزير من الوزراء اللي تم تشكيلهم واعرفه عدل ، قبل اربع شهور كان يدور واسطة عشان يصير رئيس قسم ، واليوم حطوه وزيرررر “.

جاكم العلم : وزير من الوزراء اللي تم تشكيلهم واعرفه عدل ، قبل اربع شهور كان يدور واسطة عشان يصير رئيس قسم ،

واليوم حطوه وزيرررر :)) — مطلق السويط (@Motlaq_Alsuwait) April 10, 2023

سخرية المغردين مما تم كشفه

وأثارت تغريدة المحامي مطلق السويط حول الوزير الذي لم يذكر اسمه، حالة من السخرية من الطريقة التي يتم من خلالها اختيار الوزراء.

وفي هذا السياق، قال المحامي، محمد العنزي ساخرا ومستهجنا:” يا وليه هذا تدخل عليه بشغل اول شي يقولك بذراعي وانا ابن الوزارة لو تكون في آلية للإختيار آلية تفاضل لإرتقينا بالمؤسسات الحكومية ومنها نرتقي بالشعب”.

يا وليه هذا تدخل عليه بشغل اول شي يقولك

بذراعي وانا ابن الوزارة

لو تكون في آلية للإختيار

آلية تفاضل لإرتقينا بالمؤسسات الحكومية ومنها نرتقي بالشعب — المحامي/ محمد العنزي . (@Graduate_40_Law) April 10, 2023

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وسخر آخر من تعيين الوزير المجهول:” ههههههههههههههههههههههههههههههه هذا شلون لو مدور واسطه يصير مراقب”.

ههههههههههههههههههههههههههههههه هذا شلون لو مدور واسطه يصير مراقب — ⭕️الديلر⭕️ (@aldelar_) April 10, 2023

أم الدكتورة شيماء بستكي، فعلقت مستنكرة:” لله في أمره شؤون”.

لله في أمره شؤون — Dr. shimaa Bastaki (@ShaimaaBastaki) April 10, 2023

تشكيل الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ أحمد النواف

وكانت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) قد ذكرت، الأحد، أن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الصباح عيّن وزيرا جديدا للمالية في إطار تعديل وزاري ترك أدوارا رئيسية أخرى دون تغيير.

وأعاد ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الصباح في مارس / آذار تعيين الشيخ أحمد رئيسا للوزراء ، بعد أكثر من شهر من استقالة الحكومة استجابة للخلاف مع البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.

ومن بين الحقائب الوزارية الرئيسية ، عُين مناف عبد العزيز الهاجري وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمارية ، فيما بقي بدر الملا وزير النفط الحالي في منصبه، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الانباء الكويتية “كونا”.

وشغل وزير المالية الهاجري منصب الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول والمركز المالي الكويتي لمدة 16 عامًا قبل أن يستقيل في عام 2020 وهو معروف في دوائر الأعمال والمالية في الكويت.

وأعيد تعيين الشيخ طلال الخالد الصباح وزيرا للداخلية والدفاع بالوكالة والشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزيرا للخارجية.

رهان على عودة برلمان 2022

من جانبه، قال أحمد الدين عضو المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية (يسار) لوكالة “رويترز” إن “التحدي الأكبر للحكومة هو استعادة ثقة الشعب”.

وأضاف أن “تنحية عبد الوهاب الرشيد (وزير المالية السابق) ، الذي كان أحد عناصر التوتر مع برلمان 2022 ، يشير إلى أن الحكومة الحالية تراهن على عودة برلمان 2022”.

يشار إلى أن العلاقات كانت متوترة بشكل خاص بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأمة ، المنتخب في عام 2020 مرزوق الغانم، منذ أن ألغت المحكمة الدستورية في مارس / آذار نتائج انتخابات سبتمبر الماضي.