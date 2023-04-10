وزير الدفاع العراقي في زيارة مفاجئة لثكنة عسكرية.. ما شاهده صدمه وأثار غضبه (شاهد)

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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لثكنات إقامة الجنود التابعين للجيش العراقي.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد أجرى وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي زيارة مفاجئة عبر سيارة تاكسي لمقرات الفرقة السادسة من

بغدفي العاصمة بغداد، إلا أن ما شاهده أصابه بالصدمة والغضب.

وبحسب الفيديو تفقد العباسي غرف إقامة الجنود التي كانت في حالة رثة جدا ومسقفة بأجذع النخيل، ليعبر عن غضبه متسائلا: “هل هذا الجيش العراقي؟”.

وأظهر الفيديو تقديم “العباسي” التحية للجنود الصابرين على هذه الاوضاع المأساوية، مؤكدا على انه لا يقبل أن تكون اوضاعهم هكذا.

وين المليارات

وخلال تناوله وجبة الإفطار مع الجنود والضباط عبر “العباسي” عن غضبه مما شاهده قائلا: “مو معقول هذا الكلام..إذا أنتم بتقبلون أنا ما اقبل عليكم”، ليردف متسائلا: “هالمليارات وين رايحة؟”، في إشارة لميزانية وزارة الدفاع الكبيرة التي لا أثر لها ولا انعكاس على اوضاع القوات.

• وزير الدفاع العراقي 🇮🇶 يقوم بزيارة مفاجئة بالتكسي ويتفقد قطاعات الجيش العراقى

• زيارة مفاجئة للفرقة السادسة من الجيش العراقي في العاصمة بغداد

• ظهر فيها العباسي مستاءً من رداءة مستوى أماكن الاقامة لبعض الضباط والجنود pic.twitter.com/akMB7i0H07 — الدفاع العربي Defense Arab (@defensearab) April 9, 2023

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ووفقا لموقع “عراق أوبزيرفر“، فقد جاءت زيارة “العباسي” المفاجئة وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل، خاصة وأن تلك الثكنات تسببت بمقتل عدد من الجنود، خلال الأشهر الماضية، على يد تنظيم داعش.

مصدر يكشف بروتوكول وزارة الدفاع فيما يتعلف بالثكنات العسكرية

وقال مصدر في وزارة الدفاع العراقية، إن “الوزارة لديها بروتوكول، أو سياق واضح، فيما يتعلق بالثكنات العسكرية، وطريقة إنشائها، وهناك تخصيصات مالية للأفواج والسرايا، لهذا الامر، وكانت جولة الوزير الأخيرة، تهدف للإطلاع على الأوضاع هناك، وفيما إذا وُجد تقصير من بعض القادة والآمرين”.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن “وزارة الدفاع تشترط إقامة سياج كونكريتي حول الثكنة، ومن ثم إنشاء تلك الربايا من الكرفانات، أو الحديد، بما يضمن سلامة جميع قوات وزارة الدفاع، ووضعاً مقبولاً لهم”.

ولفت المصدر إلى أن “وزارة الدفاع ستفتح تحقيقاً في الأمر، مع مراجعة جميع الثكنات العسكرية، التابعة للفرق، لتلافي أي تقصير، ورصد ومكافحة أية حالات فساد”.

يشار إلى أن منتسبي وزارة الدفاع العراقية يشكون دوما من أوضاع صعبة، بسبب ملف الإطعام، والسكن، وكذلك الظروف المعقدة أثناء الواجب والتقصير الحكومي بعملهم ما ينعكس سلباً على أدائهم.