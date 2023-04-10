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ميزة جديدة من واتساب تتيح إضافة جهات الإتصال وتعديلها دون الحاجة لمغادرة التطبيق

من خلال هذه الميزة، يمكن للمستخدمين توفير الوقت والحصول على إضافة جهات اتصال أو تحريرها في بضع ثوانٍ فقط بدلاً من التبديل إلى جهات الاتصال في الهاتف

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
ميزة جديدة من واتساب تتيح إضافة جهات الإتصال وتعديلها دون الحاجة لمغادرة التطبيق watanserb.com
تطبيق واتساب

وطن- أعلن تطبيق “واتساب”، المملوك لشركة “ميتا” مؤخرًا عن إضافة ميزة جديدة، والتي ستجعل استخدام التطبيق أسهل وتمنحك تجربة أفضل.

في الواقع، يعتبر الواتساب تطبيق المراسلة الأكثر شعبية على هذا الكوكب، حيث يضم أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم.

ميزة جديدة

وفقًا لـموقع WaBetaInfo، المتخصص في رصد مزايا واتساب الجديدة، يعمل تطبيق المراسلة الفورية على طرح ميزة جديدة تتيح لمستخدميه إضافة جهات الاتصال وتعديلها دون الحاجة لمغادرة التطبيق والذهاب لقائمة الاتصال لتسجيل الأرقام الجديد.

الميزة الجديدة – التي تسمى تعديل جهات الاتصال داخل التطبيق – متاحة لبعض مختبري الإصدارات التجريبية الذين يقومون بتثبيت أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام أندرويد.

وسيتم طرح الميزة لمزيد من المستخدمين في الأسابيع المقبلة.

يمكن للمستخدمين إضافة جهات اتصال مباشرة داخل التطبيق. وإذا كانوا يريدون معرفة ما إذا كانت هذه الميزة متوفرة في تطبيقاتهم، فعليهم فتح قائمة جهات الاتصال الخاصة بهم داخل تطبيق واتساب وتحديد الخيار “جهة اتصال جديدة”.

ميزة واتساب

في حالة عثور المستخدمين على القسم الموضح في لقطة الشاشة أعلاه، فهذا يعني أن هذه الميزة متاحة لهم. لا تقيدك هذه الميزة بإضافة جهات اتصال فحسب، بل تتيح لك أيضًا تعديل معلومات جهة الاتصال داخل التطبيق مباشرةً.

من خلال هذه الميزة، يمكن للمستخدمين توفير الوقت والحصول على إضافة جهات اتصال أو تحريرها في بضع ثوانٍ فقط بدلاً من التبديل إلى جهات الاتصال في الهاتف، وفقا لما أورده موقع موقع “geo.tv“.

المصدرموقع "geo.tv"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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