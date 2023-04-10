الإثنين, أبريل 10, 2023
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حياتنا

مفيد لصحة القلب..أهم 7 فوائد صحية للبروكلي

مضادات الأكسدة الموجودة في البروكلي، وخاصة السلفورافين، قد ثبت أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

كتب ايمان الباجي
مفيد لصحة القلب..أهم 7 فوائد صحية للبروكلي watanserb.com
البروكلي
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وطن– مثل معظم الخضروات الخضراء، يعتبر البروكلي من الخضروات المغذية والمفيدة، فهو غنيّ بالفيتامينات والمعادن وبمضادات الأكسدة. كما يمكن إضافته بسهولة للعديد من الأطباق.

وفي هذا التقرير الذي نشره موقع “ndtv“، سنتعرف معََا عن 7 فوائد لتناول البروكلي.

غني بالفيتامينات وبالعناصر الغذائية

يعتبر البروكلي واحداً من الخضراوات الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات “أ” و”سي”.

البروكلي

بالإضافة إلى ذلك، فهو غني بالمعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والحديد. كما أنه غني بالألياف، مما يجعله مناسباً جدًا لأيّ نظام غذائي.

يقلّل من الالتهابات

البروكلي غنيّ بمضادات الأكسدة، بما في ذلك مركبات الفلافونويد والكاروتينات والمركبات الفينولية. تساعد مضادات الأكسدة هذه على تقليل الالتهاب في الجسم من خلال محاربة الجذور الحرة.

يرتبط الالتهاب بالعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان والتهاب المفاصل. يمكن أن يساعد تناول البروكلي بانتظام في تقليل مخاطر هذه الأمراض وتعزيز الصحة العامة والرفاهية.

يدعم صحة الهضم

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يعتبر البروكلي مصدرًا ممتازًا للألياف الضرورية لعملية الهضم الصحية. تساعد الألياف على تعزيز نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء، والتي يمكن أن تحسّن عملية الهضم وتعزز الانتظام.

يدعم تناول البروكلي أيضًا وظيفة الأمعاء الصحية عن طريق منع الإمساك وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

مضادات الأكسدة الموجودة في البروكلي، وخاصة السلفورافين، قد ثبت أنها تقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يساعد السلفورافان على تقليل الالتهاب في الجسم، مما يساعد على منع تراكم الترسبات في الشرايين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد تناول البروكلي بانتظام في خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول وتحسين صحة القلب بشكل عام.

يقوّي المناعة

يحتوي البروكلي على نسبة عالية من فيتامين ج، وهو ضروري لنظام المناعة الصحي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد تناوله بانتظام في تقليل مخاطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا والتهابات أخرى.

يعتبر البروكلي مصدرًا ممتازًا لفيتامين أ الضروري لصحة الجلد

يعزّز صحة الجلد

يعتبر البروكلي مصدرًا ممتازًا لفيتامين أ الضروري لصحة الجلد.

يساعد فيتامين أ على تعزيز إنتاج الكولاجين، مما يساعد على الحفاظ على الجلد متماسكًا وصحيًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد فيتامين أ في تقليل مخاطر الشيخوخة المبكرة عن طريق تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان

ثبت أن مضادات الأكسدة الموجودة في البروكلي، وخاصة السلفورافان، تقلّل من خطر الإصابة بالسرطان.

من المعروف أنّ السلفورافين يساعد في محاربة الخلايا السرطانية عن طريق تعزيز موت الخلايا وتثبيط نمو الخلايا السرطانية. وبالتالي، يمكن أن يساعد تناوله بانتظام في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي والبروستاتا والرئة والقولون.

المصدرموقع ndtv، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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