ما هو صافي ثروة ميلانيا ترامب؟!

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وطن – كشف موقع “celebritynetworth”، عن صافي ثروة ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهي عارضة أزياء سلوفينية والسيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة.

صافي ثروة ميلانيا ترامب

ووفق ما اطّلعت عليه وطن في الموقع، فإنّ صافي ثروة ميلانيا ترامب يبلغ 50 مليون دولار.

الحياة الشخصية لـ ميلانيا ترامب

التقت ميلانيا مع دونالد ترامب في حفل عام 1998، وتزوجته في 22 يناير 2005، مرتدية ثوب كريستيان ديور بقيمة 200 ألف دولار.

انجب الزوجان ابنهما الأول بارون في 20 مارس 2006، وتم تعميده في نفس الكنيسة التي شهدت زواج ميلانيا ودونالد.

تقيم ميلانيا ترامب بشكل دائم في الولايات المتحدة منذ عام 2001، وأصبحت مواطنة أمريكية رسميًا في عام 2006.

في فبراير 2017 رفع ترامب دعوى قضائية بقيمة 150 مليون دولار ضد صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لنشرها مقالًا اتهمها بالعمل كمرافقة خلال فترة عملها كعارضة أزياء.

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زعمت ميلانيا أن المقال جعلها تفقد “علاقات تجارية بملايين الدولارات” ، لكنها عدلت الدعوى لاحقًا للتركيز على محنتها العاطفية بدلاً من ذلك.

في أبريل 2017 ، تراجعت “ديلي ميل” عن التصريحات الواردة في المقال ، وتمت تسوية الدعوى بمبلغ 2.9 مليون دولار.

بينما أصبحت ميلانيا السيدة الأولى للولايات المتحدة في 20 يناير 2017.

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عقارات

في يناير 2016 ، دفعت ميلانيا ترامب 1.5 مليون دولار لشراء شقة بغرفة نوم واحدة في الطابق 33 من برج ترامب.

في وقت الشراء، كانت عائلة ترامب تمتلك بالفعل شقة ضخمة احتلت الطوابق 66 و 67 و 68 من المبنى ، وكانت هناك تكهنات بأن ميلانيا اشترت الشقة التي تبلغ مساحتها 1052 قدمًا مربعًا لاستخدامها كمكتبة.

كما بدأت ميلانيا في عرض الأزياء في سن الخامسة، وفي سن السادسة عشرة بدأت في الظهور بصور الأزياء والظهور في الإعلانات التجارية.

في حين وقعت مع وكالة عارضات أزياء في ميلانو عندما كانت في الثامنة عشر من عمرها، وحصلت على المركز الثاني في مسابقة “مظهر العام” لعام 1992 لمجلة Jana Magazine.

كما كشف ملف مالي صدر عام 2016 عن أن مشاريع ميلانيا ترامب التجارية حققت أرباحًا تتراوح بين 15000 و 50000 دولار في ذلك العام.