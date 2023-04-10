ليال عبود تقبل تحدي هشام حداد وتؤدي وصلة رقص شرقي مثيرة أمامه (فيديو)

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وطن – قدّمت الفنانة اللبنانية ليال عبود، وصلة رقص شرقي مثيرة، خلال حلولها ضيفةً على برنامج “المزح نصو جد” الذي يقدمّه المذيع اللبناني هشام حداد على شاشة تلفزيون الآن.

ليال عبود في وصلة رقص شرقي

ووضع هشام حداد، الفنانة ليال عبود أمام خيارين، إما ان تكشف عن ثري عربي تقدم للارتباط بها ورفضته، أو أن تقوم وتؤدي وصلة رقص شرقي في الأستوديو.

واختارت ليال عبود، أن ترقص شرقي، على أن تجيب على سؤال “حداد”، حيث أحضر “شال الرقص” وربطه على خصرها، وبدأت بالرقص على أنغام “الدربكة” .

شروط ليال عبود للزواج

وقالت الفنانة اللبنانية إن شروطها للزواج مرة أخرى -علماً أن لديها ابن من زواجها الأول عمره 18 عاماً-، أن يحبها زوجها، مشيرةً إلى أنها ترفض أن تكون “ضرة”، ورفضت ايضاً الاجابة على سؤال إن كانت ستتزوج من غير ديانتها أم لا.

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كما اكدت الفنانة اللبنانية أنها غير متزوجة بالسر حالياً، وقالت إنها حينما ستتزوج سيكون ذلك علناً، بينما تحدثت عن سر كرهها لزوجها السابق.

وتطرقت إلى أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب مع زوجها حسام حبيب، وقالت إن “غلطتها بمليون غلطة”، معتبرةً انه ليس من المنطق أن تجرّح بزوجها على السوشال ميديا، ثم تعود للإرتماء بحضنه. حسب وصفها

وعرض هشام حداد على الفنانة اللبنانية، صور 3 فنانات هنّ: ميريام فارس، سارة الزكريا، ومايا دياب، وسألها من أكثر فنانة منهنّ تحب الاستماع إلى أغانيها، لتجيبه بـ”ولا وحدة فيهن”.

سر عدم دخول ليال عبود مجال التمثيل إلى الآن

وكشفت الفنانة اللبنانية عن أنه عرض عليها التمثيل في اكثر من مناسبة، لكنّ جميع العروض كانت تشترط عليها تمثيل دور راقصة، وهو ما كانت ترفضه.

في حين، قالت الفنانة اللبنانية إن البعض يشبهها بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وهذه ليست المرّة الأولى التي يضع فيها المذيع هشام حداد، ضيوفه من الفنانات، في تحدٍ من هذا النوع (الرقص الشرقي)، إذ سبق وقدّمت الممثلة السورية هبة نور وصلة رقص، خلال استضافتها في برنامج “كتير هلقد”، الذي يقدمه الإعلامي اللبناني، على شاشة تلفزيون MTV اللبنانية.