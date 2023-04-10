الإثنين, أبريل 10, 2023
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ليال عبود تقبل تحدي هشام حداد وتؤدي وصلة رقص شرقي مثيرة أمامه (فيديو)

وضع هشام حداد، الفنانة ليال عبود أمام خيارين، إما ان تكشف عن ثري عربي تقدم للارتباط بها ورفضته، أو أن تقوم وتؤدي وصلة رقص شرقي في الأستوديو.

كتب أنس السالم
ليال عبود تؤدي وصلة رقص شرقي في برنامج هشام حداد المزح نصو جد watanserb.com
ليال عبود تؤدي وصلة رقص شرقي في برنامج هشام حداد "المزح نصو جد"
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وطن – قدّمت الفنانة اللبنانية ليال عبود، وصلة رقص شرقي مثيرة، خلال حلولها ضيفةً على برنامج “المزح نصو جد” الذي يقدمّه المذيع اللبناني هشام حداد على شاشة تلفزيون الآن.

ليال عبود في وصلة رقص شرقي 

ووضع هشام حداد، الفنانة ليال عبود أمام خيارين، إما ان تكشف عن ثري عربي تقدم للارتباط بها ورفضته، أو أن تقوم وتؤدي وصلة رقص شرقي في الأستوديو.

واختارت ليال عبود، أن ترقص شرقي، على أن تجيب على سؤال “حداد”، حيث أحضر “شال الرقص” وربطه على خصرها، وبدأت بالرقص على أنغام “الدربكة” .

شروط ليال عبود للزواج

وقالت الفنانة اللبنانية إن شروطها للزواج مرة أخرى -علماً أن لديها ابن من زواجها الأول عمره 18 عاماً-، أن يحبها زوجها، مشيرةً إلى أنها ترفض أن تكون “ضرة”، ورفضت ايضاً الاجابة على سؤال إن كانت ستتزوج من غير ديانتها أم لا.

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كما اكدت الفنانة اللبنانية أنها غير متزوجة بالسر حالياً، وقالت إنها حينما ستتزوج سيكون ذلك علناً، بينما تحدثت عن سر كرهها لزوجها السابق.

وتطرقت إلى أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب مع زوجها حسام حبيب، وقالت إن “غلطتها بمليون غلطة”، معتبرةً انه ليس من المنطق أن تجرّح بزوجها على السوشال ميديا، ثم تعود للإرتماء بحضنه. حسب وصفها

وعرض هشام حداد على الفنانة اللبنانية، صور 3 فنانات هنّ: ميريام فارس، سارة الزكريا، ومايا دياب، وسألها من أكثر فنانة منهنّ تحب الاستماع إلى أغانيها، لتجيبه بـ”ولا وحدة فيهن”.

سر عدم دخول ليال عبود مجال التمثيل إلى الآن

وكشفت الفنانة اللبنانية عن أنه عرض عليها التمثيل في اكثر من مناسبة، لكنّ جميع العروض كانت تشترط عليها تمثيل دور راقصة، وهو ما كانت ترفضه.

ليال عبود
ليال عبـود

في حين، قالت الفنانة اللبنانية إن البعض يشبهها بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وهذه ليست المرّة الأولى التي يضع فيها المذيع هشام حداد، ضيوفه من الفنانات، في تحدٍ من هذا النوع (الرقص الشرقي)، إذ سبق وقدّمت الممثلة السورية هبة نور وصلة رقص، خلال استضافتها في برنامج “كتير هلقد”، الذي يقدمه الإعلامي اللبناني، على شاشة تلفزيون MTV اللبنانية.

المصدروطن - "الآن" - مواقع التواصل
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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