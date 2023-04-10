الإثنين, أبريل 10, 2023
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فضيحة دالاي لاما.. قبل طفلاً قاصراً بشفتيه بطريقة شاذة وطلب منه مصّ لسانه! (شاهد)

الدالاي لاما سبق وأن أثار جدلاً عندما قال في مقابلة إن خليفته قد يكون من النساء لكن يجب أن تكون جذابة

كتب سالم حنفي
دالاي لاما يقبل طفل بطريقة شاذة watanserb.com
الزعيم البوذي لـ "التبت" دالاي لاما يقبل طفلا بطريقة شاذة
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وطن– فجّر الزعيم البوذي لـ”التبت”، دالاي لاما، موجة غضب كبيرة ضده على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره وهو يمارس حركات شاذة مع طفل قاصر.

ووفقاً لصحيفة “تريبيون إنديا” الهندية، انتشر مقطع فيديو للدالاي لاما وهو يقوم بتقبيل طفل قاصر بشفتيه، ويطلب منه أن يمصّ لسانه.

في المقطع، يظهر الدالاي لاما وهو يقبّل شفتي طفل صغير، حيث وقعت الحادثة عندما اقترب الطفل البريء من المعلم الروحي ليقدّم له احترامه، وبعد ثوانٍ من القبلة، شوهد الدالاي لاما وهو يخرج لسانه ويطلب من الصبي أن يمصّ لسانه، حيث أظهر المقطع ضحك عدد من الأشخاص في الخلفية.

وبحسب الصحيفة، لم يردّ مكتب الدالاي لاما على اتصالات الصحيفة، كما لما لم يردّ موظفوه على المكالمات الهاتفية ورسائل WhatsApp للحصول على ردّ فعل على الفيديو.

غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي

ومع تداول الفيديو، توجّه مستخدمو الإنترنت إلى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للتعبير عن غضبهم، حيث قال أحد المستخدمين: “أمر مروع ومثير للاشمئزاز! بصراحة فقدت الاحترام الذي كنت أحظى به تجاهه. هذا الطفل يشعر بالحرج الشديد”.

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وقال شخص آخر: “ما هذا بحق الجحيم؟! أليست هذه جريمة؟ هذا سيتصاعد كما ينبغي. يتطلب تدقيقًا أكثر من مجرد اعتذار”.

وقال شخص ثالث: “لكن الناس هناك يبتسمون ويصفقون ولا يشعرون بالذهول من الفعل لم يجدوه مهينًا وصادمًا لأنك بدوت جالسًا في راحة لك”.

وتساءل آخر عما إذا كان له علاقة بالثقافة التبتية، مما يعطي القائد الروحي فائدة الشك، في حين كتب أحدهم: “ربما يوجد سبب ديني هنا ولكن لماذا يفعل ذلك؟”

كان الدالاي لاما قد أثار جدلاً في وقت سابق عندما قال في مقابلة، إنّ خليفته قد يكون من النساء لكن يجب أن تكون جذابة، حيث أثارت تعليقات الدالاي لاما ردود فعل قوية من الجماعات النسائية من جميع أنحاء العالم، ليجبَر لاحقاً على تقديم اعتذار على تصريحاته.

اعتراف دالاي لاما بصبي من أصل منغولي باعتباره تناسخاً للزعيم الروحي للتبت

كما سبق وأن اعترف الدالاي لاما بصبي من أصل منغولي وُلِد في الولايات المتحدة باعتباره تناسخًا للزعيم الروحي الثالث الأكثر أهمية في البوذية التبتية، خالكا جيتسون دهامبا رينبوتشي، وهو ثالث لاما رفيع المستوى في البوذية التبتية.

ووفقًا للحكومة التبتية في المنفى، تمّ احتجاز الطفل من قبل الحكومة الصينية بعد أن تمّ الاعتراف به على أنه بانشين لاما من قبل الدالاي لاما الحالي، حيث ينفّذ التبتيون حملة منذ العقدين الماضيين للبحث عن مكان وجود البانتشن لاما.

وقالت الصحيفة، إنه مع اعتراف الدالاي لاما بصبي أمريكي على أنه تجسيد للاما مهم، فقد فتح المجال أمام احتمالات أن يتجسد الآن اللاما التبتيون الذين اعتادوا التناسخ في التبت في أجزاء أخرى من العالم.

المصدرصحيفة تريبيون إنديا - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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