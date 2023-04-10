داعية سعودي يثير الجدل بتصريحات حول الكرة الأرضية والصين (فيديو)

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وطن- استعاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم للداعية السعودي “بندر الخيبري”، كان يحاول فيه إثبات أن الأرض ثابتة لا تدور، ولو كانت تدور لما استطعنا أن نصل للصين بالطائرة بخلاف ما عليه أهل العلم والاختصاص في علم الفلك.

بندر الخيبري: الأرض ثابتة لا تتحرك

ووفق الفيديو الذي يعود إلى العام 2015 وأعيد تداوله من جديد وسط موجة جدل، قال الداعية وهو يمسك بعلبة ماء صغيرة إن الأرض ثابتة لا تتحرك، وذكر عددا من نصوص القرآن والسنة التي رأى فيها دليلاً على ثبات الأرض.

قبل أن يسرد الأدلة العقلية التي تدعم رأيه، قائلا إنه لو كانت الأرض متحركة كما يقول العقلانيون، فإننا لو أردنا السفر من مطار الشارقة إلى الصين مثلا، وفي حال كانت الأرض تدور باتجاه الغرب، فإنه لو وقفت الطائرة في السماء فإن الصين ستأتي إلى حيث تقف الطائرة، ما دامت الأرض تتحرك!

الأرض ثابته لا تدور . pic.twitter.com/c39KEvGXLb — ابو يمان (@bwymn748057372) March 28, 2023

وتابع : البيت المعمور في السماء السابعة بمحاذاة الكعبة، لو سقط لسقط على الكعبة فإذا كانت الأرض تدور لن يسقط على الكعبة بل سيسقط في البحر.

وهو الأمر الذي أثار حالة من السخرية بين متابعي المقطع ومستخدمي “تويتر”.

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وعبر “فراس” عن اعتقاده بأن الشيخ الخيبري يبحث من خلال هذا الكلام عن الشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق “بدر كردي” أن جميع الاقمار الاصطناعية لا تخرج من نطاق الكرة الارضية و جاذبيتها لذى ترى فيها نهار و ليل و تقريبا شبه ثابتة تدور مع دوران الارض ”

جميع الاقمار الاصطناعية لا تخرج من نطاق الكرة الارضية و جاذبيتها لذي ترى فيها نهار و ليل و تقريبا شبه ثابتة تدور مع دوران الارض

و الله اعلم — Ibrahim Alshair (@IAlshair) April 10, 2023

وعقب “ابراهيم عمر” أن الأرض كروية ولا يعارض هذا ابدا الآيات المذكورة في كتاب الله”.

نشطاء يردون على الخيبري

وأضاف أن الكرة الكبيرة الحجم جدا يراها ساكنها أنها مسطحة وهنا الإعجاز بأن تكون كروية وغير ثابتة ورغم ذلك-كما قال- نعيش عليها بأمان لان الله بسطها ومدها ومهدها.

وتابع :”اذا كانت مسطحة لانتهي المد مع نهايتها لكن الكروية يستمر المد بلا نهاية”.

الأرض كروية

ولا يعارض هذا ابدا الآيات المذكورة في كتاب الله

حيث أن الكرة الكبيرة الحجم جدا يراها ساكنها انها مسطحة

وهنا الإعجاز بأن تكون كروية وغير ثابتة ورغم ذلك تعيش عليها بأمان لان الله بسطها ومدها ومهدها

واذا كانت مسطحة لانتهي المد مع نهايتها لكن الكروية يستمر المد بلا نهاية — Ibrahim Omar (@TETOZABADY) April 10, 2023

وسخر الكاتب “منصور عبد الحكيم” من نظرية الخيبري واصفاً إياها بمشهد من مسرحية كوميدية ل فؤاد المهندس اسمها السكرتير الفني “.

واستدرك أن”الهدف من المشهد إثبات جهل من يؤمن بأن الأرض ثابته،، وأن كروية الأرض هى الاصح لأنها نتاج العلم.”

واضاف:”يسخرون من عامة الناس بحجة أنهم جهلاء مثل تاجر الأسماك فى المشهد ده”.

ده مشهد من مسرحية كوميدية ل فؤاد المهندس اسمها السكرتير الفني على ما أذكر..

الهدف من المشهد إثبات جهل من يؤمن بأن الأرض ثابته،، وأن كروية الأرض هى الاصح لأنها نتاج العلم

ويسخرون من عامة الناس بحجة أنهم جهلاء مثل تاجر الأسماك فى المشهد ده — الكاتب/منصور عبد الحكيم (@mansoor2455) April 10, 2023

وقال “محمد حسين آل هويدي” إن الشمس ثابتة في مكانها بالنسبة للأرض. والأرض هي التي تدور حول نفسها” وأردف:” لو توقفت الشمس فجأة لساخت الأرض وطار البشر بسبب ظاهرة القصور الذاتي”.