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داعية سعودي يثير الجدل بتصريحات حول الكرة الأرضية والصين (فيديو)

زعم الشيخ بندر الخيبري أن الأرض ثابتة لا تدور ولو كانت تدور لما استطعنا أن نصل للصين بالطائرة

كتب خالد الأحمد
داعية سعودي يثير الجدل بتصريحات حول الكرة الأرضية watanserb.com
داعية سعودي يثير الجدل بتصريحات حول الكرة الأرضية
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وطن- استعاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم للداعية السعودي “بندر الخيبري”، كان يحاول فيه إثبات أن الأرض ثابتة لا تدور، ولو كانت تدور لما استطعنا أن نصل للصين بالطائرة بخلاف ما عليه أهل العلم والاختصاص في علم الفلك.

بندر الخيبري: الأرض ثابتة لا تتحرك

ووفق الفيديو الذي يعود إلى العام 2015 وأعيد تداوله من جديد وسط موجة جدل، قال الداعية وهو يمسك بعلبة ماء صغيرة إن الأرض ثابتة لا تتحرك، وذكر عددا من نصوص القرآن والسنة التي رأى فيها دليلاً على ثبات الأرض.

قبل أن يسرد الأدلة العقلية التي تدعم رأيه، قائلا إنه لو كانت الأرض متحركة كما يقول العقلانيون، فإننا لو أردنا السفر من مطار الشارقة إلى الصين مثلا، وفي حال كانت الأرض تدور باتجاه الغرب، فإنه لو وقفت الطائرة في السماء فإن الصين ستأتي إلى حيث تقف الطائرة، ما دامت الأرض تتحرك!

وتابع : البيت المعمور في السماء السابعة بمحاذاة الكعبة، لو سقط لسقط على الكعبة فإذا كانت الأرض تدور لن يسقط على الكعبة بل سيسقط في البحر.

وهو الأمر الذي أثار حالة من السخرية بين متابعي المقطع ومستخدمي “تويتر”.

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وعبر “فراس” عن اعتقاده بأن الشيخ الخيبري يبحث من خلال هذا الكلام عن الشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق “بدر كردي” أن جميع الاقمار الاصطناعية لا تخرج من نطاق الكرة الارضية و جاذبيتها لذى ترى فيها نهار و ليل و تقريبا شبه ثابتة تدور مع دوران الارض ”

وعقب “ابراهيم عمر” أن الأرض كروية ولا يعارض هذا ابدا الآيات المذكورة في كتاب الله”.

هل الأرض تدور؟ - الشيخ بندر الخيبري
هل الأرض تدور؟ – الشيخ بندر الخيبري

نشطاء يردون على الخيبري

وأضاف أن الكرة الكبيرة الحجم جدا يراها ساكنها أنها مسطحة وهنا الإعجاز بأن تكون كروية وغير ثابتة ورغم ذلك-كما قال- نعيش عليها بأمان لان الله بسطها ومدها ومهدها.

وتابع :”اذا كانت مسطحة لانتهي المد مع نهايتها لكن الكروية يستمر المد بلا نهاية”.

وسخر الكاتب “منصور عبد الحكيم” من نظرية الخيبري واصفاً إياها بمشهد من مسرحية كوميدية ل فؤاد المهندس اسمها السكرتير الفني “.

واستدرك أن”الهدف من المشهد إثبات جهل من يؤمن بأن الأرض ثابته،، وأن كروية الأرض هى الاصح لأنها نتاج العلم.”

واضاف:”يسخرون من عامة الناس بحجة أنهم جهلاء مثل تاجر الأسماك فى المشهد ده”.

وقال “محمد حسين آل هويدي” إن الشمس ثابتة في مكانها بالنسبة للأرض. والأرض هي التي تدور حول نفسها” وأردف:” لو توقفت الشمس فجأة لساخت الأرض وطار البشر بسبب ظاهرة القصور الذاتي”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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