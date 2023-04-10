حلا شيحة تعلن: “أصبحت حرة”! (شاهد)

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وطن– يبدو أن طلاق الفنانة المصرية حلا شيحة من الداعية المصري، معز مسعود أصبح أكيداً.

أصبحت حرة!

فقد لمحت حلا شيحا إلى ذلك، حين كتبت عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام“: “هل تعلم ماذا حدث عندما توقفت عن محاولة أن أصبح جيدة؟ أصبحت حرة”.

كما ظهرت حلا في السيارة وهي تستمع لأغنية “شكراً من هنا لبكرة”، الخاصة بإعلان فودافون.

ووضعت حلا مقطع عمرو دياب وهو يقول: “في حياتنا ناس هما الأساس.. ثابتين معانا مهما أيه يجرى.. حقيقي شكرا من هنا لبكرة.. دايما في ضهري ده صاحب عمري.. ده كنز ده رزق ده طوق نجاه”.

الأخطاء

وكتبت حلا: “ارتكاب الأخطاء جزءاً من نضجنا.. نخطئ ونتعلم.. الأخطاء هي منهج حياتنا.. تقبل أخطاءك ثم حولها”.

وبدت حلا شيحة سعيدةً وفي أفضل حالاتها، بعدما قامت بحذف جميع الصور وبدأت بإضافة صور جديدة فقط لها، وبلا حجاب.

View this post on Instagram A post shared by Hala Shiha (@halashihanew)

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أما الصورة الشخصية التي وضعتها حلا شيحة، فكانت بتسريحة الكيرلي، وكثير من مساحيق التجميل على وجهها.

تعليق الفنانة المصرية على الصورة لفت الأنظار أكثر، حيث كتبت: “تعلمت خلال رحلتي في الحياة أن أخطائي ومخاوفي وقراراتي الخاطئة أبعدتني عن حقيقتي. ولكني أدركت أنها منحتني القوة التي أعيشها الآن، وجعلتني أرى قدراتي الحقيقية”.

معز مسعود صامت

هذا ولا يزال معز مسعود يلتزم الصمت حول تصرفات حلا، وأنباء انفصالهما.

كما لا يزال الداعية المصري يحتفظ بصور حلا شيحة عبر حسابه على “انستغرام”.

ورجّح متابعو حلا أنها بصدد الانفصال عن معز مسعود، أو أنهما انفصلا بالفعل، رابطين ذلك بظهور الأخير مع فنانة جديدة.

خلافات

وذكرت صحيفة صدى البلد، أن ظهور معز مسعود مع الفنانة بسبب وجود عمل فني يجمعهما، وأن هناك خلافات بالفعل مع حلا شيحة.

وحذفت حلا شيحة صورها مع معز مسعود، حيث تواجدت بمفردها في كندا والعديد من السفريات، وطلبت الانفصال والطلاق منه.

وفي وقت سابق، نشرت حلا صورتها بلا حجاب، ووجّهت خلالها رسالة لجميع النساء.

رسالة للنساء

وقالت حلا: “أنا كل امرأة لا تفضل أن تتكلم الآن.. وتقول كل ما يجول بخاطرها. لكن من المؤكد أنني سأقول كل ما بخاطري وسأجعل كل امرأة تدرك أنها ليست وحدها في كل ما تشعر به أو تمر به”.

وتابعت الفنانة المصرية: “كل الصراعات والنضالات التي نتشاركها نحن النساء، تشبه بعضها”.