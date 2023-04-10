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تحسس جسدها وهرب.. فيديو صادم للتحرش بعراقية في نهار رمضان وهذا مصير المتحرش

الفتاة كانت تسير في أحد الشوارع ثم اقترب منها شاب يقود دراجة نارية وقام بتحسس جسدها وسط ذهولها وصدمتها

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
فيديو صادم للتحرش بعراقية watanserb.com
فيديو صادم للتحرش بعراقية

وطن- تداول ناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم لحالة تحرش تعرضت لها فتاة عراقية وسط الشارع في نهار رمضان، مما أثار موجة من الاستياء والغضب على السوشيال ميديا.

فيديو يوثق التحرش بفتاة عراقية

وطالب النشطاء بكشف صور المتحرشين ليكونوا عبرة للآخرين، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي يشهدها المجتمع العراقي بين الفينة والأخرى.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فتاة تسير في أحد الشوارع ثم يقترب منها شاب يقود دراجة نارية ويقوم بتحسس جسدها وسط ذهولها.

وكانت قيادة شرطة البصرة، اليوم الاثنين، قد أعلنت الإطاحة بالمتحرش بفتاة في فيديو متداول بمواقع التواصل، وذكر بيان صادر عنها أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه.

وتتفاقم ظاهرة التحرش في العراق، في ظل غياب قوانين رادعة، وكشف نشطاء أن المتحرش يدعى “سجاد ابن السرايا”.

وقال “سعد معن” من قسم مكافحة إجرام البصرة في تغريدة على حسابه في تويتر، إن قوة من مكافحة إجرام البصرة تمكنت من خلال المتابعة الميدانية، من إلقاء القبض على متهم أقدم على التحرش بإحدى النساء في محافظة البصرة.

وجاءت عملية إلقاء القبض على هذا المتهم بعد استحصال الموافقات القضائية وفق أحكام المادة 400، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لإكمال أوراقه التحقيقية.

إصدار تشريعات رادعة

والتحرش يقصد به المضايقة أو إتيان أي فعل غير مرحب به، يشكل انتهاكاً للضحية ويتدرج من مرحلة الإيذاء النفسي إلى الإيذار اللفظي، أو التلميحات المسيئة ويصل لحد الإيذاء الجسدي والجنسي.

ولا يقدم قانون العقوبات العراقي تعريفاً محدداً للتحرش، لكنه يدرج أفعالاً يعرّفها بأنها مخلة بالحياء ضمن الجرائم المخلة بالآداب العامة ويعاقب على ارتكابها بالحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وشهد العراق خلال العام الماضي، عدداً من حوادث التحرّش في مختلف المحافظات، وسط مطالبات بإصدار تشريعات رادعة وقوانين قادرة على ردع المتحرشين.

وفيما بينت أرقام غير رسمية أصدرها منتدى الإعلاميات العراقيات، العام الماضي، أن 77% من النساء والفتيات في البلاد تعرضن للتحرش المباشر، قال مدير الشرطة المجتمعية العميد غالب عطية في تصريح لوسائل إعلام محلية في، مارس الماضي، إن “هناك زيادة بحالات التحرش قياساً بالسنوات الماضية”.

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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