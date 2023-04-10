تحسس جسدها وهرب.. فيديو صادم للتحرش بعراقية في نهار رمضان وهذا مصير المتحرش

وطن- تداول ناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم لحالة تحرش تعرضت لها فتاة عراقية وسط الشارع في نهار رمضان، مما أثار موجة من الاستياء والغضب على السوشيال ميديا.

فيديو يوثق التحرش بفتاة عراقية

وطالب النشطاء بكشف صور المتحرشين ليكونوا عبرة للآخرين، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي يشهدها المجتمع العراقي بين الفينة والأخرى.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فتاة تسير في أحد الشوارع ثم يقترب منها شاب يقود دراجة نارية ويقوم بتحسس جسدها وسط ذهولها.

وكانت قيادة شرطة البصرة، اليوم الاثنين، قد أعلنت الإطاحة بالمتحرش بفتاة في فيديو متداول بمواقع التواصل، وذكر بيان صادر عنها أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه.

وتتفاقم ظاهرة التحرش في العراق، في ظل غياب قوانين رادعة، وكشف نشطاء أن المتحرش يدعى “سجاد ابن السرايا”.

#المتحرش_سجاد ابو البصرة اليوم ضحية الكبت والحرمان والفقر والعشوائيات والاستغلال عطال لا شهادة ولا تعليم جان ضحية لناس يشتغلون بي مرة يدزو يحرك مقرات ومرة ايدزو يطلع تظاهرات وبالاخير ياكلون حقه و يطونه الفتات يادوب تكفيه جگاير وبانزين الدراجتة الي تحرش بيها سجاد#زوجو_امثال_سجاد pic.twitter.com/4nRJV92QXl — Mostafa Jamal (@MustafaJm90) April 10, 2023

وقال “سعد معن” من قسم مكافحة إجرام البصرة في تغريدة على حسابه في تويتر، إن قوة من مكافحة إجرام البصرة تمكنت من خلال المتابعة الميدانية، من إلقاء القبض على متهم أقدم على التحرش بإحدى النساء في محافظة البصرة.

وجاءت عملية إلقاء القبض على هذا المتهم بعد استحصال الموافقات القضائية وفق أحكام المادة 400، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لإكمال أوراقه التحقيقية.

مكافحة اجرام البصرة تلقي القبض على متحرش

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من خلال المتابعة الميدانية، تمكنت قوة من مكافحة إجرام البصرة من القاء القبض على متهم اقدم على التحرش بإحدى النساء في محافظة البصرة.

وجاءت عملية إلقاء القبض على هذا المتهم بعد استحصال الموافقات القضائية وفق احكام المادة… pic.twitter.com/JkCVOhGIXA — سعد معن – Saad Maan (@saadmaanoficial) April 10, 2023

إصدار تشريعات رادعة

والتحرش يقصد به المضايقة أو إتيان أي فعل غير مرحب به، يشكل انتهاكاً للضحية ويتدرج من مرحلة الإيذاء النفسي إلى الإيذار اللفظي، أو التلميحات المسيئة ويصل لحد الإيذاء الجسدي والجنسي.

ولا يقدم قانون العقوبات العراقي تعريفاً محدداً للتحرش، لكنه يدرج أفعالاً يعرّفها بأنها مخلة بالحياء ضمن الجرائم المخلة بالآداب العامة ويعاقب على ارتكابها بالحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وشهد العراق خلال العام الماضي، عدداً من حوادث التحرّش في مختلف المحافظات، وسط مطالبات بإصدار تشريعات رادعة وقوانين قادرة على ردع المتحرشين.

وفيما بينت أرقام غير رسمية أصدرها منتدى الإعلاميات العراقيات، العام الماضي، أن 77% من النساء والفتيات في البلاد تعرضن للتحرش المباشر، قال مدير الشرطة المجتمعية العميد غالب عطية في تصريح لوسائل إعلام محلية في، مارس الماضي، إن “هناك زيادة بحالات التحرش قياساً بالسنوات الماضية”.