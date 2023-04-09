الأحد, أبريل 9, 2023
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حياتنا

هذا هو المكان الذي ذهبت إليه شاكيرا قبل الرحيل إلى ميامي (شاهد)

تم الكشف عن أن شاكيرا تقضي إجازة مع أبنائها في "جزر تركس وكايكوس" (إقليم ما وراء البحار للمملكة المتحدة) الجميلة، حيث يستعدون لحياتهم الجديدة في ميامي.

كتب أنس السالم
شاكيرا غادرت إلى ميامي مع أطفالها watanserb.com
شاكيرا
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وطن –  قررت المغنية الكولومبية شاكيرا مغادرة برشلونة بعد انفصالها عن لاعب كرة القدم السابق جيرارد بيكيه، وبينما تستعد للانتقال إلى الولايات المتحدة، كانت تقضي بعض الوقت مع ولديها ميلان وساشا.

بعد أيام قليلة من الأخبار حول وجهتها، تم الكشف عن أن المغنية الكولومبية تقضي إجازة مع أبنائها في “جزر تركس وكايكوس” (إقليم ما وراء البحار للمملكة المتحدة) الجميلة، حيث يستعدون لحياتهم الجديدة في ميامي.

جزر تركس وكايكوس
جزر تركس وكايكوس

كان مكان وجود النجمة غامضًا منذ نهاية الأسبوع الماضي عندما غادرت برشلونة مع أبنائها.

 

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وقالت الصحافة الإسبانية إنها اختارت مكانًا “فردوسيًا وبعيدًا” للاسترخاء بعد انفصالها العاطفي عن بيكيه، الأمر الذي دفعها إلى إطلاق أغانٍ ضد لاعب كرة القدم المتقاعد وصديقته الجديدة كلارا شيا.

عطلة شاكيرا في جزر تركس وكايكوس

اتضح يوم الأحد أن شاكيرا اختارت الإقليم البريطاني لما وراء البحار لجزر تركس وكايكوس المشهورة بشواطئها الرملية الذهبية ومياهها الفيروزية.

 

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تم الكشف عن وجهة إجازتها الكاريبية بينما كانت تستعد لحزم حقائبها والانتقال للعيش في ميامي، حيث سيلتحق أطفالها في المدرسة يوم الثلاثاء.

منزل شاكيرا الجديد في ميامي

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من المتوقع أن يكون منزلها الجديد قصرًا تبلغ تكلفته 18 مليون دولار في منطقة “ساوث بيتش” الساحرة في ميامي، اشترته في عام 2001.

ويبدو أنّ شاكيرا تخطط للانتقال إلى منطقة “إنديان كريك” التي تبلغ مساحتها 300 فدان في شمال شرق مقاطعة ميامي، حتى تتمكن هي وأطفالها من الاستمتاع بمزيد من الخصوصية.

جيران شاكيرا البارزون

سيكون من جيران شاكيرا الأثرياء، المغني الإسباني خوليو إغليسياس، وعارضة الأزياء أدريانا ليما، والمستثمر الملياردير كارل إيكان، بالإضافة إلى جينيفر لوبيز. وفق ما أوردت مجلة “ماركا” الإسبانية

على الجانب الآخر، يواصل بيكيه وحبيبته كلارا شيا، إظهار أنّ علاقتهما تسير على ما يرام، وأصبحت أكثر رسوخًا، بعد عدة أشهر من إعلان انفصال شاكيرا وبيكيه رسميًا وسط شائعات عن خيانته.

ورغم ذلك، برزت تقارير تتحدث عن أنّ حبيبة بيكيه الجديدة خانته مع مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا .

المصدرماركا - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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