عيد الفصح.. الإطلالة الأكثر احتشاما لهيفاء وهبي ومشاهير عرب يحتفلون (شاهد)

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وطن – احتفل عدد من المشاهير العرب بعيد الفصح، اليوم الأحد 09 أبريل/نيسان، شأن باقي المسيحيين حول العالم وقد اختلفت طريقة معايدتهم لجمهورهم، وظهرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بإطلالة جديدة لفتت أنظار متابعيها.

مشاهير العرب يحتفلون بعيد الفصح

كتب عاصي الحلاني عبر توتير: “فصح مجيد كل عيد وانتم بخير اعاده الله على الجميع بالأمن والأمان والصحه وراحة البال”.

#فصح_مجيد كل عيد وانتم بخير اعاده الله على الجميع بالأمن والأمان والصحه وراحة البال 🙏❤️ — Assi El Hallani (@assihallani) April 4, 2021

وكتبت مايا دياب من جانبها “فصح مجيد للطوائف الكاثوليكية وشعنينة مباركة للطوائف الارثوذوكسية أعاده الله على الجميع بالخير والصحة .. وبشكل خاص لوطني لبنان بالسلام وراحة البال ..المسيح قام حقًا قام”.

فصح مجيد للطوائف الكاثوليكية وشعنينة مباركة للطوائف الارثوذوكسية أعاده الله على الجميع بالخير والصحة .. وبشكل خاص لوطني لبنان بالسلام وراحة البال ..

المسيح قام حقًا قام#فصح_مجيد #المسيح_قام #شعنينة_مباركة pic.twitter.com/UWd5oOQIDw — Maya Diab (@mayadiab) April 9, 2023

وفي السياق كتبت ساشا دحدوح: “علينا أن نعيش القيامة اليوم وكل يوم وكل لحظة من لحظات حياتنا وعسى ان تكون قيامة السيد المسيح خلاصاً لنا ولكم المسيح قام حقاً قام ونحن شهود على ذلك”.

علينا أن نعيش القيامة اليوم وكل يوم وكل لحظة من لحظات حياتنا وعسى ان تكون قيامة السيد المسيح خلاصاً لنا ولكم #المسيح_قام #حقاً_قام ونحن شهود على ذلك #فصح_مجيد #ساشا_دحدوح — Sacha Dahdouh (@SachaDahdouh) April 8, 2023

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هيفاء وهبي تهنئ جمهورها بعيد الفصح

أما هيفاء وهبي، فقد عايدت جمهورها من خلال مشاركة جلسة تصوير ارتدت فيها فستانا مزيّنا بنقشات الزهور، معلقة: “فصح سعيد للجميع”.

View this post on Instagram A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)

وعلى صعيد مختلف، احتلفت “يارا” الفنانة اللبنانية المشهورة بعيد الفصح عبر مشاركة سلة من البيض مع متابعيها، في تقليد منها لعادة قديمة يقوم خلالها المسيحيون بتلوين البيض احتفالا بعيد الفصح.

لماذا يعتبر البيض رمزا في الاحتفال بعيد الفصح؟

عيد الفصح هو احتفال ديني يحتفل به المسيحيون حول العالم. يصادف هذا الاحتفال يوم، الأحد الأول بعد القمر البدر، الذي يلي الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الأرضية الشمالي (09 إبريل/نيسان هذه السنة). يتم الاحتفال بعيد الفصح للتذكير بقيامة يسوع المسيح، حيث يعتبر هذا الحدث أهم أحداث الديانة المسيحية.

يشمل الاحتفال بعيد الفصح عادات وتقاليد مختلفة حول العالم، بما في ذلك الصلاة والتراتيل الدينية وتلوين البيض وتناول الحلويات الخاصة بالعيد، والاجتماع مع العائلة والأصدقاء وتبادل الهدايا.

وتختلف عادات وتقاليد الاحتفال بعيد الفصح حول العالم من دولة إلى أخرى ومنها ارتباط الاحتفال بعيد الفصح بـ “البيض”.

حيث يرتبط البيض بشكل وثيق بعيد الفصح في التقاليد المسيحية. ففي العديد من الثقافات، يتم تلوين البيض بألوان مختلفة وتزيينها بالرسومات والزخارف في عيد الفصح. ويعتبر هذا العمل رمزًا للحياة الجديدة والبداية الجديدة، حيث يرمز البيض إلى البيضة التي تحتوي على الحياة الجديدة التي تخرج منها.

وتوجد عدة تفسيرات لتقليد تلوين البيض في عيد الفصح، ومنها:

يعتبر البيض رمزًا للقيامة، حيث يخرج النبات الجديد من البذور بعد الموت، وبالمثل يخرج يسوع المسيح من القبر بعد الموت، حسب اعتقاد المسيحيين.

يرمز تلوين البيض في عيد الفصح إلى الفرح والاحتفال بالحياة الجديدة، حيث يتم تزيين البيض بألوان الربيع والزهور والأشكال الجميلة لإظهار الفرح والحياة الجديدة التي يجلبها الربيع.

يتم توزيع البيض الملون كهدايا في العديد من البلدان، ويتم تبادلها بين الأصدقاء والعائلة كرمز للمحبة والتضامن والاحتفال بعيد الفصح.