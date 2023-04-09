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رسميا.. “تحسين باشا” يعلن خوضه سباق الانتخابات في تركيا.. ما القصة؟

أعلن الممثل التركي الشهير بهادير يني شيرلي أوغلو، ترشحه للانتخابات البرلمانية المقبلة ضمن لائحة حزب العدالة والتنمية

كتب خالد الأحمد
watanserb.com
الممثل التركي بهادير يني شهيرلي أوغلو
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وطن – أفادت وسائل إعلام تركية أن الممثل “بهادير يني شهيرلي أوغلو”، سيترشح للانتخابات البرلمانية ضمن لائحة حزب العدالة والتنمية ضمن الانتخابات المقبلة، في خطوة أثارت دهشة معجبي النجم التركي الشهير وصاحب شخصية “تحسين باشا” في مسلسل “السلطان عبدالحميد”.

وتم الإعلان عن مرشحي حزب العدالة والتنمية للانتخابات البرلمانية الثامنة والعشرين المقرر إجراؤها في 14 مايو، وتم إدراج أسماء مشهورة في القائمة إضافة إلى “بهادير أوغلو“.

ووفق موقع “tgrthaber” التركي فإن الممثل الشهير بهادير يني شيرلي أوغلو كان أول مرشح برلماني عادي في مانيسا.

ومع بدء العد التنازلي للانتخابات ، تم إدراج بعض المرشحين المشهورين في القوائم الانتخابية من قبل أحزابهم. وتم الإعلان عن القائمة المرتقبة لنواب حزب العدالة والتنمية.

وبسبب حكم الثلاث فترات في حزب العدالة والتنمية ، كان هناك تغيير في قائمة المرشحين البرلمانية. وكان بهادير بهادير يني شيرلي الذي اشتهر بشخصية “تحسين باشا” لمدة 5 مواسم في مسلسل السلطان عبد الحميد، أول مرشح في القائمة تم الإعلان عنه.

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و”بهادير يني شيرلي أوغلو” كاتب وممثل سينمائي وتلفزيوني، ولد في 26 مايو 1962 في مانيسا أخيسار. وبعد تخرجه من ثانوية أخيسار عام 1979 ، التحق بكلية الحقوق بجامعة دوكوز إيلول وتخرج منها عام 1985.

وفي وقت لاحق ، بدأ العمل كمحامي مستقل في مانيسا أخيسار.

اكتسب شهرة مع شخصية “تحسين باشا” لمدة 5 مواسم في مسلسل “عاصمة عبد الحميد” الذي تم بثه على قناة TRT 1 بين 2017-2021.

ولعب دور Derviş في المسلسل التلفزيوني Barbaroslar: Sword of the Mediterranean والذي يتم بثه حالياً على قناة TRT 1.

وعرف بهادير يني شهيرلي أوغلو بحبه للعرب وقربه منهم، إذ إنه في الحقيقة قريب من الشخصية التي جسدها في مسلسل “عاصمة عبد الحميد”، وصاحب مبدأ مناصر للحق وللقضايا الإسلامية العادلة، بحسب شهادات الآلاف من متابعيه.

وقال في أحدى مقابلاته التلفزيونية، إن “الروابط التي تربط العرب بالأتراك ليست روابط إنسانية فقط ، إنما هي روابط دينية وتاريخية وجغرافية”، مضيفا أن “التاريخ مشترك والقضية مشتركة والقدر مشترك”.

كما عُرف عن “أوغلو” وقوفه الواضح والصريح ودعمه لحق الفلسطينيين في القدس وعموم فلسطين، فضلا عن كونه يرفض الاعتراف بـ”الاحتلال الإسرائيلي”، ونشط كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في دعمه للقدس والفلسطينيين.

المصدرtgrthaber + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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