رسميا.. “تحسين باشا” يعلن خوضه سباق الانتخابات في تركيا.. ما القصة؟

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وطن – أفادت وسائل إعلام تركية أن الممثل “بهادير يني شهيرلي أوغلو”، سيترشح للانتخابات البرلمانية ضمن لائحة حزب العدالة والتنمية ضمن الانتخابات المقبلة، في خطوة أثارت دهشة معجبي النجم التركي الشهير وصاحب شخصية “تحسين باشا” في مسلسل “السلطان عبدالحميد”.

وتم الإعلان عن مرشحي حزب العدالة والتنمية للانتخابات البرلمانية الثامنة والعشرين المقرر إجراؤها في 14 مايو، وتم إدراج أسماء مشهورة في القائمة إضافة إلى “بهادير أوغلو“.

ووفق موقع “tgrthaber” التركي فإن الممثل الشهير بهادير يني شيرلي أوغلو كان أول مرشح برلماني عادي في مانيسا.

ومع بدء العد التنازلي للانتخابات ، تم إدراج بعض المرشحين المشهورين في القوائم الانتخابية من قبل أحزابهم. وتم الإعلان عن القائمة المرتقبة لنواب حزب العدالة والتنمية.

وبسبب حكم الثلاث فترات في حزب العدالة والتنمية ، كان هناك تغيير في قائمة المرشحين البرلمانية. وكان بهادير بهادير يني شيرلي الذي اشتهر بشخصية “تحسين باشا” لمدة 5 مواسم في مسلسل السلطان عبد الحميد، أول مرشح في القائمة تم الإعلان عنه.

🎥 الممثل التركي باهادر يني شهيرلي أوغلو المعروف عربياً بـ "تحسين باشا" يترشح رسمياً للبرلمان عن حزب العدالة والتنمية لولاية مانيسا.👇#تركيا #الانتخابات_التركية #شاهد pic.twitter.com/YxCapKlpje — TR2023 (@TR99media) April 9, 2023

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و”بهادير يني شيرلي أوغلو” كاتب وممثل سينمائي وتلفزيوني، ولد في 26 مايو 1962 في مانيسا أخيسار. وبعد تخرجه من ثانوية أخيسار عام 1979 ، التحق بكلية الحقوق بجامعة دوكوز إيلول وتخرج منها عام 1985.

وفي وقت لاحق ، بدأ العمل كمحامي مستقل في مانيسا أخيسار.

اكتسب شهرة مع شخصية “تحسين باشا” لمدة 5 مواسم في مسلسل “عاصمة عبد الحميد” الذي تم بثه على قناة TRT 1 بين 2017-2021.

ولعب دور Derviş في المسلسل التلفزيوني Barbaroslar: Sword of the Mediterranean والذي يتم بثه حالياً على قناة TRT 1.

وعرف بهادير يني شهيرلي أوغلو بحبه للعرب وقربه منهم، إذ إنه في الحقيقة قريب من الشخصية التي جسدها في مسلسل “عاصمة عبد الحميد”، وصاحب مبدأ مناصر للحق وللقضايا الإسلامية العادلة، بحسب شهادات الآلاف من متابعيه.

الممثل المعروف Bahadır yenişehirlioğlu

الذي اشتهر بدور "تحسين باشا" في مسلسل السلطان عبدالحميد

ترشح على قوائم حزب العدالة والتنمية (رأس قائمة) في الانتخابات البرلمانية المقبلة. pic.twitter.com/0cvWsHsASV — سعيدالحاج said elhaj (@saidelhaj) April 9, 2023

وقال في أحدى مقابلاته التلفزيونية، إن “الروابط التي تربط العرب بالأتراك ليست روابط إنسانية فقط ، إنما هي روابط دينية وتاريخية وجغرافية”، مضيفا أن “التاريخ مشترك والقضية مشتركة والقدر مشترك”.

كما عُرف عن “أوغلو” وقوفه الواضح والصريح ودعمه لحق الفلسطينيين في القدس وعموم فلسطين، فضلا عن كونه يرفض الاعتراف بـ”الاحتلال الإسرائيلي”، ونشط كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في دعمه للقدس والفلسطينيين.