رئيس حكومة قطر يفضح محاولة الاحتلال تغيير وضع الأقصى التاريخي والقانوني

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وطن – أدان رئيس مجلس الوزراء القطري، وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الاعتداءات الهمجية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك والمعتكفين فيه، مشددا على أن محاولة الاحتلال تغيير الوضع التاريخي والقانوني للأقصى “أمر غير مقبول”.

الشيخ محمد آل ثاني يدين الانتهاكات الإسرائيلية

وصباح اليوم، الأحد، حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك إلى ثكنة عسكرية، لتأمين اقتحامات المستوطنين في اليوم الرابع مما يعرف بعيد “الفصح اليهودي” بحسب ما أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

واقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى، على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وقال رئيس الوزراء القطري في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر، إن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ومحاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى عبر منع الاعتكاف، والاعتداء على المصلين وتطبيع الاقتحامات وصولاً للفصل الزماني أو المكاني في المسجد هو أمر لا يمكن القبول به.

وتابع أنه “يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني”.

الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ومحاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى عبر منع الاعتكاف والاعتداء على المصلين وتطبيع الاقتحامات وصولاً للفصل الزماني أو المكاني في المسجد هو أمر لا يمكن القبول به، ويجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) April 9, 2023

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وتشهد البلدة القديمة من القدس حالة من التوتر، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، عشية المراسم الاحتفالية لليهود في ساحة البراق، لمناسبة عيد “الفصح اليهودي”.

“التعاون الخليجي” يدين اقتحام الاحتلال للأقصى

وأدان جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التصعيد الإسرائيلي في القدس واستمرار جنود الاحتلال في انتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك وعدم احترام قدسية شهر رمضان المبارك.

وقال إن استمرار الاقتحامات وإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى، انتهاك لحرمات المقدسات وعدوان على القبلة الأولى للمسلمين، من خلال التضييق على المصلِّين في هذه الأيام المباركة، والاعتداء على المعتكفين وطردهم بقوة السلاح.

بالإضافة إلى غلق الحرم الإبراهيمي، في استفزاز لمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم، واعتداء على الوضع القانوني للأماكن المقدسة، وانتهاك لترتيبات الوضع القائم المتفق عليها تاريخيًا، فضلاً عن كونها انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن.

وأكد “البديوي” أن الانتهاكات والاعتداءات الوحشية المتواصلة على المقدسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعد منعطفاً خطيراً تتحمل الحكومة الإسرائيلية كافة المسؤوليات والتبعات التي من شأنها تأجيج الوضع وإشعال نار الفتنة والكراهية.

وقال الأمين العام إن كافة البيانات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، تؤكد المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون بشأن القضية الفلسطينية وحرمة الأماكن المقدسة.

المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين وحدهم

هذا وذكرت محافظة القدس، الأحد، أن المسجد الأقصى المبارك بكل مساحاته وباطنه وسمائه حق خالص للمسلمين وحدهم، وأن جميع إجراءات الاحتلال فى المسجد باطلة ولن يقبل بها الشعب الفلسطينى المرابط والأمتان العربية والإسلامية.

وأضافت المحافظة – فى بيان صحفى – أن جرائم الاحتلال المتتالية بانتهاك حرمة المكان وقدسيته، والاعتداء على الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى لن تجدى نفعا ولن تستطيع فرض أمر واقع جديد، مهما كلف الأمر من تضحيات.

وأشارت إلى أن اتفاقية الوصاية على القدس والمقدسات هى المرجع والأساس، بما فيها الحق الخالص لدائرة الأوقاف الإسلامية بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك.

وبينت المحافظة أن دعوة وزارة خارجية دولة الاحتلال للأوقاف الأردنية إلى إفراغ المسجد الأقصى المبارك من المعتكفين هي شكل جديد من أشكال الخداع والتضليل، اللذين تمارسهما حكومة الاحتلال، وتعدٍ على كل الأعراف والقوانين والحقوق التاريخية في المسجد الأقصى.