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رئيس حكومة قطر يفضح محاولة الاحتلال تغيير وضع الأقصى التاريخي والقانوني

الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أدان ممارسات دولة الاحتلال ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني

كتب باسل النجار
الشيخ محمد آل ثاني يدين اقتحام الأقصى watanserb.com
رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني
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وطن – أدان رئيس مجلس الوزراء القطري، وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الاعتداءات الهمجية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك والمعتكفين فيه، مشددا على أن محاولة الاحتلال تغيير الوضع التاريخي والقانوني للأقصى “أمر غير مقبول”.

الشيخ محمد آل ثاني يدين الانتهاكات الإسرائيلية

وصباح اليوم، الأحد، حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك إلى ثكنة عسكرية، لتأمين اقتحامات المستوطنين في اليوم الرابع مما يعرف بعيد “الفصح اليهودي” بحسب ما أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

واقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى، على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وقال رئيس الوزراء القطري في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر، إن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ومحاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى عبر منع الاعتكاف، والاعتداء على المصلين وتطبيع الاقتحامات وصولاً للفصل الزماني أو المكاني في المسجد هو أمر لا يمكن القبول به.

وتابع أنه “يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني”.

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وتشهد البلدة القديمة من القدس حالة من التوتر، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، عشية المراسم الاحتفالية لليهود في ساحة البراق، لمناسبة عيد “الفصح اليهودي”.

“التعاون الخليجي” يدين اقتحام الاحتلال للأقصى

وأدان جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التصعيد الإسرائيلي في القدس واستمرار جنود الاحتلال في انتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك وعدم احترام قدسية شهر رمضان المبارك.

وقال إن استمرار الاقتحامات وإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى، انتهاك لحرمات المقدسات وعدوان على القبلة الأولى للمسلمين، من خلال التضييق على المصلِّين في هذه الأيام المباركة، والاعتداء على المعتكفين وطردهم بقوة السلاح.

بالإضافة إلى غلق الحرم الإبراهيمي، في استفزاز لمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم، واعتداء على الوضع القانوني للأماكن المقدسة، وانتهاك لترتيبات الوضع القائم المتفق عليها تاريخيًا، فضلاً عن كونها انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن.

وأكد “البديوي” أن الانتهاكات والاعتداءات الوحشية المتواصلة على المقدسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعد منعطفاً خطيراً تتحمل الحكومة الإسرائيلية كافة المسؤوليات والتبعات التي من شأنها تأجيج الوضع وإشعال نار الفتنة والكراهية.

وقال الأمين العام إن كافة البيانات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، تؤكد المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون بشأن القضية الفلسطينية وحرمة الأماكن المقدسة.

المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين وحدهم

هذا وذكرت محافظة القدس، الأحد، أن المسجد الأقصى المبارك بكل مساحاته وباطنه وسمائه حق خالص للمسلمين وحدهم، وأن جميع إجراءات الاحتلال فى المسجد باطلة ولن يقبل بها الشعب الفلسطينى المرابط والأمتان العربية والإسلامية.

وأضافت المحافظة – فى بيان صحفى – أن جرائم الاحتلال المتتالية بانتهاك حرمة المكان وقدسيته، والاعتداء على الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى لن تجدى نفعا ولن تستطيع فرض أمر واقع جديد، مهما كلف الأمر من تضحيات.

وأشارت إلى أن اتفاقية الوصاية على القدس والمقدسات هى المرجع والأساس، بما فيها الحق الخالص لدائرة الأوقاف الإسلامية بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك.

وبينت المحافظة أن دعوة وزارة خارجية دولة الاحتلال للأوقاف الأردنية إلى إفراغ المسجد الأقصى المبارك من المعتكفين هي شكل جديد من أشكال الخداع والتضليل، اللذين تمارسهما حكومة الاحتلال، وتعدٍ على كل الأعراف والقوانين والحقوق التاريخية في المسجد الأقصى.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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