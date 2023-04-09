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رياضة

بعد قمة الكلاسيكو.. ريال مدريد يسقط على أرضه أمام فياريال في الدوري الإسباني (فيديو)

منافسات الجولة ال28 من الدوري الإسباني الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
خسارة ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني watanserb.com
خسارة ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني
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وطن- تلقى فريق ريال مدريد حامل اللقب السابق، الخسارة أمام منافسه الضيف فياريال، بثلاثية ثمينة مقابل هدفين، في منافسات الجولة ال28 من الدوري الإسباني الممتاز على ملعب ( سانيتاغو برنابيو).

وجاء أولى أهداف المباراة لصالح ريال مدريد بطريق الخطأ الذي ارتكبه مدافع فريق فياريال باو توريس داخل شباك مرماه في الدقيقة ال16.

وأدرك فياريال (الغواصات الصفراء) هدف التعادل عن طريق صامويل تشوكويزي في الدقيقة ال39، كما وسجل ريال مدريد الهدف الثاني في الدقيقة ال48 عن طريق البرازيلي فينيسيوس جونيور.

مباراة ريال مدريد ضد فياريال

كما وعاد لاعب فياريال تشوكويزي ليسجل هدف التعادل داخل شباك أصحاب الأرض ريال مدريد في الدقيقة ال80.

وفي الدقيقة ال70 أحرز خوسيه نوغاليس هدف الفوز الثالث لصالح الغواصات الصفراء داخل شباك الفريق الملكي الأبيض.

فياريال
فياريال
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ويمتلك فريق برشلونة المتصدر، فرصة توسيع النقاط إلى 15 نقطة، في حال تمكن من تحقيق الفوز على منافسه جيرونا داخل ملعب (الكامب نو)، الاثنين.

وشهدت المباراة الإثارة والقوة بين كلا الفريقين على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة. طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 18 تسديدة للفريق الملكي، مقابل 17 تسديدة للفريق الفائز فياريال.

كما واستحوذ ريال مدريد على الكرة بنسبة 49%، على عكس الفريق المنافس فياريال الذي استحوذ على 51% في المباراة.

ريال مدريد وفياريال
ريال مدريد وفياريال

وجاء خسارة ريال مدريد على ميدانه وأمام جماهيره، بعد فوزه في قمة الكلاسيكو. أمام غريمه التقليدي برشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا برباعية نظيفة دون مقابل، الأسبوع الماضي.

ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023

وسيلتقي فريق ريال مدريد أمام منافسه تشيلسي على ملعب (سانتياغو برنابيو)، الأربعاء، في دور الربع النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وبهذه الخسارة يحتل فريق ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 59 نقطة، بفارق 15 نقطة عن غريمه المتصدر برشلونة برصيد 71 نقطة.

كما وجاء الفريق الفائز فياريال في المركز الخامس من جدول الترتيب برصيد 47 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + ريال مدريد + فياريال + الدوري الإسباني تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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