هيا مرعشلي عارية تحت عباءتها الرمضانية والجمهور غاضب! (شاهد)

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وطن– لم تتخل الفنانة السورية هيا مرعشلي، عن الإغراء أثناء خضوعها لجلسة تصوير بعباءة رمضانية.

إغراء

وظهرت هيا مرعشلي بالصور التي نشرتها على “انستجرام”، وهي ترتدي عباءة فضفاضة باللونين الأبيض والبيج.

لكن الفنانة الشابة المعروفة بجرأتها، قامت بإظهار جزء من كتفها وظهرها في إحدى الصور، وكأنها توحي للمشاهد بأنها لا ترتدي شيئاً تحت العباءة.

وأثارت الصور غضباً بين متابعيها الذين استنكروا قيامها بهذه الحركة التي وصفوها بـ”الإغراء”.

تسحيل وشخلعة

وجاء في التعليقات:” يعني لازم لازم حركة التسحيل والشخلعة.. خلص يا عمي كملي معروفك وخليكي مسترة شوي ليش عروض لحوم سوق الجمعة”.

وكتب آخر: ” من الأفضل تفادي العري على الأقل في رمضان! الله يهدينا”.

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وعقب متابع: ” يا اخي انتو حالفين ما تشلحوا الا في رمضان !”.

خطيب هيا مرعشلي

وفي سياق آخر، حسمت الفنانة السورية ناهد حلبي، حقيقة ارتباط حفيدتها الشابة هيا مرعشلي بمواطنها الفنان ناصيف زيتون، بعدما أعلنت خطبتها رسمياً من شاب خارج الوسط الفني.

وسبق أن نفت إدارة أعمال هيا مرعشلي شائعات حول وجود علاقة عاطفية تجمعها بالنجم السوري ناصيف زيتون.

وكانت البداية حين نشر الإعلامي ماجد العجلاني مقطعاً من لقائه مع ناهد حلبي، وسألها عن هوية الحبيب السري لهيا مرعشلي بعد حالة الجدل التي استمرت على مدى الأشهر الماضية، تكهن خلالها رواد التواصل الاجتماعي بوجود قصة حب بينها وبين ناصيف زيتون.

ورفضت ناهد حلبي في البداية الإجابة بحجة أنها لا تملك تصريحاً للحديث عن حياة حفيدتها الخاصة، حتى وإن كانت جدتها، ولكن حين قال العجلاني مصطلح (حبيب سري)، اعترضت قائلة: (هو ليس حبيب، هو حبيب وخطيب وزوج إلى حد ما).

وأشارت الفنانة السورية إلى أنها شعرت تجاه خطيب حفيدها بارتياح، مضيفة: (له غلاوة كبيرة مثل ابني طارق، وتعرفت هيا عليه في سوريا وحدث بينهما قصة حب، ومن هنا تمت مباركة الأمر الذي حدث بشكل مفاجئ).

أفضل فنانة صاعدة

الجدير بالذكر أن هيا مرعشلي (24 عاماً)، ولدت في دمشق لأسرة فنية، والدها الممثل طارق مرعشلي، ووالدتها الممثلة رندة مرعشلي، جدتها من طرف الأب هي الممثلة السورية ناهد الحلبي وجدها الفنان إبراهيم مرعشلي.

قدّمت هيا مرعشلي أول أدوارها التلفزيونية بعمر الست السنوات، في مسلسل “أبو المفهومية” عام 2003.

إلا أن الدور الذي قدمها للجمهور كان في العام 2011، حينما شاركت بمسلسل “جلسات نسائية” تحت إدارة المخرج المثنى صبح.

كما قدمت عدة أعمال بينها شخصية (صبا) في مسلسل (مسافة أمان) للمخرج الليث حجو وإنتاج إيمار الشام. و(خنساء) في مسلسل (دقيقة صمت) إخراج شوقي الماجري وإنتاج الصبّاح وإيبلا. و(سندس) في مسلسل (عندما تشيخ الذئاب) إخراج عامر فهد.

وحصلت هيا مرعشلي على جائزة أفضل فنانة سورية صاعدة عام 2011.