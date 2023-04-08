السبت, أبريل 8, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدمقطع فيديو لأخطر سجن في المغرب يقلب المواقع وهذه حقيقته (شاهد)
الهدهد

مقطع فيديو لأخطر سجن في المغرب يقلب المواقع وهذه حقيقته (شاهد)

يظهر في الفيديو المزعوم مشاهد من زنزانات انفرادية بداخلها من يبدو أنهم مساجين، وعلّق الناشرون بالقول: "نموذج عن أخطر سجن في المغرب"

كتب خالد الأحمد
صورة تعبيرية عن السجن watanserb.com
صورة تعبيرية عن السجن
- Advertisement -

وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مقطعَ فيديو قالوا إنه يُظهر ما سُمي بـ”أخطر سجن في المغرب”، ليتبيّنَ لاحقاً أنّ الفيديو لا علاقة له بالمغرب من الأساس، وأنه مصوّر في متحف بتركيا أقيم على أنقاض سجن قديم للمعتقلين السياسيين.

ويظهر في الفيديو المزعوم مشاهد من زنزانات انفرادية بداخلها من يبدو أنهم مساجين، وعلّق متداولوه بالقول: “نموذج عن أخطر سجن في المغرب“.

“فرانس برس” تكشف حقيقة فيديو أخطر سجن في المغرب

وحصد الفيديو الذي نشرته صفحة باسم “سيمو سيمو” أكثر من أربعة ملايين مشاهدة، فيما تساءل مستخدمون في التعليقات عن مكان تواجده في المغرب.

وقالت “خدمة تقصّي صحّة الأخبار باللغة العربيّة” في وكالة الأنباء الفرنسية “في ميزان فرانس برس“، إنّ هذا الفيديو ليس من سجن حقيقيّ ولم يُصوّر في المغرب.

وبحسب المصدر، فإنّ العناصر الموجودة في الفيديو تثير الشكّ لدى التركيز في المشهد.

فالسجناء المزعومون أشبه بالدمى. إضافة على ذلك، يظهر فتًى في آخر الفيديو، ما يستبعد أن يكون هذا سجناً خطيراً.

- Advertisement -

ويرجّح في المقابل، أن يكون المكان عبارة عن متحف مفتوح للعموم.

ولفت المصدر إلى أنّ التفتيش بواسطة كلمات مفتاحية مثل: “متحف سجن دمى”، أرشد إلى تقرير مصوّر على يوتيوب يظهر فيه نفس المكان الذي ظهر في الفيديو المتداول.

ويصوّر التقرير الذي بثَّه “تلفزيون العربي“، سجن أولوجنلار التركي الذي تحوّل إلى متحف تاريخي في العاصمة أنقرة.

ويعتبر متحف سجن أولوجنلار في العاصمة التركية أنقرة، شاهداً على حقب سياسية مريرة منذ بداية تأسيس الجمهورية التركية، حيث شهد إعدامات واعتقالات لسياسيين ومثقفين ومفكرين.

فرانس برس تكشف حقيقة فيديو أخطر سجن في المغرب
فرانس برس تكشف حقيقة فيديو أخطر سجن في المغرب

سجن قارا.. أكثر السجون غموضاً في العالم

أما سجن “قارا” الغامض، فهو أشدّ السجون غموضاً في العالم وأحد السجون المرعبة، وواحد من أهم المعالم التاريخية في المغرب.

فهو السجن الوحيد الذي لا يملك باباً للخروج، حيث دخل إليه المئات ولم يستطع أحد الهروب منه. ويوجد سجن قارا تحت باطن الأرض في مكناس إحدى المدن المغربية، ويقال إنّ مساحته مجهولة والذي يدخله لا يخرج منه.

ووفق تقرير لشبكة “سي إن إن عربية“، فقد بُني السجن في القرن الـ18 ميلادي، وسط القصبة الإسماعيلية في مدينة مكناس. وذلك بالمستوى السفلي للأرض، على مساحة كبيرة.

وصُمّم على شكل شبه مستطيل، وقُسم إلى ثلاث قاعات واسعة جدًا، حظيت كل واحدة منها بمجموعة من الأقواس والدعامات الضخمة.

وسُمي السجن “بحبس قارا” نسبةً إلى سجين برتغالي خبير في الهندسة المعمارية، حيث اقترح على السلطان مولاي إسماعيل، وهو ثالث ملوك العلويين بالمغرب، أن يُعيد بناء حبس الأسرى والمعتقلين بتصميم يصعب الهروب منه.

المصدريوتيوب، شبكة سي إن إن عربية، فرانس برس، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

مشهد مريح للأبصار.. طمأنينة طفل مغربي في حضن إمام شاب خلال صلاة التهجد تأسر قلوب المغاربة (شاهد)

تقارير

المتهم الرئيسي في قضية رشوة البرلمان الأوروبي يبرّئ قطر ويدين المغرب.. هذا ما كشفه!

الهدهد

الدبلوماسية الدينية.. كيف حوّل محمد السادس إرث المملكة الديني إلى وسيلة لإرضاء أوروبا؟

الهدهد

رئيس الغابون يبكي الحضور بحديثه عن محمد السادس وما فعله من أجله(شاهد)

الهدهد

بوعزيزي جديد في المغرب.. وفاة أحمد جواد بعدما أحرق نفسه.. ما علاقة أخنوش؟

الهدهد

غضب في المغرب بعد اغتصاب فتاتين بطريقة بشعة

الهدهد

مأساة الطفل ريان تتكرر في كوباني.. صالح خرج من البئر جثة بعد ساعات من الرعب (فيديو)

حياتنا

إفطار سفيان أمرابط على “موز وماء” داخل الملعب واستغل هذا الأمر (فيديو)

الهدهد

احتجاجات المغاربة أمام القصر الملكي.. حقيقة فيديو أثار ضجة

تقارير

“محمد السادس.. الملك ذو الوجهين”.. دويتشه فيله تتجاوز الضغوط وتنشر الفيلم الوثائقي المحرج!

الهدهد

شقيقة محمد السادس.. ظهور صادم بحالة مرضية يرثى لها.. هل الحشيش هو السبب؟! (شاهد)

تقارير

الجزائر تحضر إستراتيجية ضغط جديدة داخل البرلمان الأوروبي لصالح البوليساريو.. ما القصة؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ستورمي دانيلز تفاجئ ميلانيا ترامب برسالة عن علاقتها الجنسية مع زوجها

صورة نادين نجيم تثير جدلاً “بعد ألف عملية تجميل وفيلر وتكبير شفايف”!

فضائح الإمارات.. ديفيد هيرست يكشف عن “المخطط الأخبث” لمحمد بن زايد

تفاصيل وفاة الفنان السوري معد الحسان وزوجته وطفله في تركيا وما حدث مأساوي

صالح المغامسي “والدين الجديد”.. هل تكون مرجعيته رؤية ابن سلمان وهيئة الترفيه؟

محمد صبحي: الديانة الإبراهيمية “خطة جهنمية منحطة” وتمهيد لهذا الأمر (فيديو)

سبب وفاة الدكتور إبراهيم الخولي.. علم من أعلام الأزهر وأحد أساطين اللغة

هل هناك خطر على حياتك عند تناول القشرة البنية لـ اللوز؟

برشلونة يستعد لبيع 3 من نجومه في سوق الميركاتو الصيفي

مفاجأة مدوية عن مآدب محمد بن سلمان في إفطار رمضان

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC