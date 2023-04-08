السبت, أبريل 8, 2023
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“عيني راحت”.. إصابة رضا عبد العال في “رامز نيفر إند” ووصلة سباب (فيديو)

ظهر رضا عبد العال في مقلب المطعم الطائر في "رامز نيفر إند" وهو يحتمي بالإعلامية كارلا حداد ويصرخ من الخوف

كتب خالد الأحمد
رضا عبد العال watanserb.com
رضا عبد العال
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وطن- وقع الناقد الرياضي المصري المعروف رضا عبدالعال، ضحية جديدة مع الفنان رامز جلال في حلقة الجديدة من برنامجه “رامز نيفر ايند”، السبت.

صراخ ورعب رضا عبد العال في “رامز نيفر إند”

وفور وصول رضا عبد العال بدأ رامز جلال في التعليق على وصوله بنبرته الساخرة المعهودة قائلاً: “يا فرحة موسيماني وطارق حامد”.

وتابع: “شعاره في الحياة لو الهجص ليه ناسه فاحنا أساسه.. قمة من قمم الإعلام الرياضي، هتقولولي مدحت شلبي هقولكو متوجعوش قلبي، المدربين بالنسباله كفتجية بيقول على كيروش راجل مهبوش”.

واسترسل رامز بنبرة تهكم: “لما تيجي تشوف إنجازاته تلاقيه معملش حاجة في حياته، راح يدرب فريق طنطا قالوله غور إنت راجل أوانطا.”

واستطرد رامز جلال في سخريته من رضا عبد العال: “كان عايز يدرب الأهلي لحد هنا وقولت لأ كفاية.. حمو بيكا التدريب .. خليل كوميدي البرامج الرياضية رضا عبدالعال.”

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وبدا على رضا عبد العال الخوف الشديد وأخذ في الصراخ والإمساك بملابس كارلا حداد، في مقلب المطعم الطائر حيث أصيب بنوبة هلع.

صراخ رضا عبد العال مع رامز جلال.. ويكشف مفاجأة عن المقلب
صراخ رضا عبد العال مع رامز جلال.. ويكشف مفاجأة عن المقلب

إصابة رضا عبد العال ووصلة سباب لرامز جلال

وعقب مقلب هجوم الثور على الطاولة التي يجلس عليها انتقل رضا إلى مقلب المطعم الطائر، دون أن يعلم إلى جانب الاعلامية كارلا حداد.

وبدا رامز جلال وهو يوجه سؤالًا للكابتن رضا عبد العال تحت تهديد الصاعق الكهربائي والمسدس: “إيه رأيك في موسيماني؟، ليرد عبد العال: مش هغير قناعاتي لو هتموتني.. موسيماني مش بيفهم حاجة عن التدريب.”

ثم يطلق رامز من مسدسه مادة سائلة أصابته، ويرى عبد العال وهو يضع يده على عينه ويصرخ قائلا:”والله عيني راحت هاتلي دكتور”، ثم ينهال بوصلة سباب على رامز جلال.

ويصر الضحية على موسيماني ليس مدرباً كبيراً وليس لديه فكرة، ويواصل رامز إطلاق مسدسه، ويبدو رضا عبد العال وهو يصرخ طالباً إحضار طبيب له.

وعن رأيه في فيريرا، قال الكابتن رضا عبد العال: “مش بروف ده دغوف، والزمالك ثامن الدوري برجوع فيريرا لتدريب النادي.”

ونشر رامز رابط حلقة رضا عبد العال وعلق عليها بسخرية :” رضا عبد العال بعد ما وقعت عليه حله الملوخية”.

ونشر رامز صورة من كواليس الحلقة عبر حسابه الرسمي على “انستجرام” وعلق قائلاً: “رضا عبدالعال بعد المقلب التمام”.

كاد يسقط.. رضا عبد العال يصرخ في مقالب رامز جلال
كاد يسقط.. رضا عبد العال يصرخ في مقالب رامز جلال

برنامج “رامز نيفر إند”

وعلى مدار الأعوام الماضية نجح رامز جلال في حجز مكانة متميزة على المائدة الرمضانية، إذ ينتظر الجمهور برنامج المقالب الذي يقدمه، ليشاهد رد فعل النجوم الذين يتم استضافتهم، وحمل برنامج العام الماضي اسم “رامز موفي ستار”.

وبرنامجه الجديد لرمضان 2023 “رامز نيفر إند” تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثالث على التوالي، ويُشارك فيه هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام.

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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