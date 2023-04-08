“عيني راحت”.. إصابة رضا عبد العال في “رامز نيفر إند” ووصلة سباب (فيديو)

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وطن- وقع الناقد الرياضي المصري المعروف رضا عبدالعال، ضحية جديدة مع الفنان رامز جلال في حلقة الجديدة من برنامجه “رامز نيفر ايند”، السبت.

صراخ ورعب رضا عبد العال في “رامز نيفر إند”

وفور وصول رضا عبد العال بدأ رامز جلال في التعليق على وصوله بنبرته الساخرة المعهودة قائلاً: “يا فرحة موسيماني وطارق حامد”.

وتابع: “شعاره في الحياة لو الهجص ليه ناسه فاحنا أساسه.. قمة من قمم الإعلام الرياضي، هتقولولي مدحت شلبي هقولكو متوجعوش قلبي، المدربين بالنسباله كفتجية بيقول على كيروش راجل مهبوش”.

واسترسل رامز بنبرة تهكم: “لما تيجي تشوف إنجازاته تلاقيه معملش حاجة في حياته، راح يدرب فريق طنطا قالوله غور إنت راجل أوانطا.”

واستطرد رامز جلال في سخريته من رضا عبد العال: “كان عايز يدرب الأهلي لحد هنا وقولت لأ كفاية.. حمو بيكا التدريب .. خليل كوميدي البرامج الرياضية رضا عبدالعال.”

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وبدا على رضا عبد العال الخوف الشديد وأخذ في الصراخ والإمساك بملابس كارلا حداد، في مقلب المطعم الطائر حيث أصيب بنوبة هلع.

إصابة رضا عبد العال ووصلة سباب لرامز جلال

وعقب مقلب هجوم الثور على الطاولة التي يجلس عليها انتقل رضا إلى مقلب المطعم الطائر، دون أن يعلم إلى جانب الاعلامية كارلا حداد.

وبدا رامز جلال وهو يوجه سؤالًا للكابتن رضا عبد العال تحت تهديد الصاعق الكهربائي والمسدس: “إيه رأيك في موسيماني؟، ليرد عبد العال: مش هغير قناعاتي لو هتموتني.. موسيماني مش بيفهم حاجة عن التدريب.”

ثم يطلق رامز من مسدسه مادة سائلة أصابته، ويرى عبد العال وهو يضع يده على عينه ويصرخ قائلا:”والله عيني راحت هاتلي دكتور”، ثم ينهال بوصلة سباب على رامز جلال.

ويصر الضحية على موسيماني ليس مدرباً كبيراً وليس لديه فكرة، ويواصل رامز إطلاق مسدسه، ويبدو رضا عبد العال وهو يصرخ طالباً إحضار طبيب له.

وعن رأيه في فيريرا، قال الكابتن رضا عبد العال: “مش بروف ده دغوف، والزمالك ثامن الدوري برجوع فيريرا لتدريب النادي.”

ونشر رامز رابط حلقة رضا عبد العال وعلق عليها بسخرية :” رضا عبد العال بعد ما وقعت عليه حله الملوخية”.

رضا عبد العال بعد ماوقعت عليه حله الملوخية 😂😂#رامز_نيفر_إند pic.twitter.com/e3P07HlTaI — Ramez Galal (@ramezgalal) April 8, 2023

ونشر رامز صورة من كواليس الحلقة عبر حسابه الرسمي على “انستجرام” وعلق قائلاً: “رضا عبدالعال بعد المقلب التمام”.

برنامج “رامز نيفر إند”

وعلى مدار الأعوام الماضية نجح رامز جلال في حجز مكانة متميزة على المائدة الرمضانية، إذ ينتظر الجمهور برنامج المقالب الذي يقدمه، ليشاهد رد فعل النجوم الذين يتم استضافتهم، وحمل برنامج العام الماضي اسم “رامز موفي ستار”.

وبرنامجه الجديد لرمضان 2023 “رامز نيفر إند” تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثالث على التوالي، ويُشارك فيه هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام.