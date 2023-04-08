السبت, أبريل 8, 2023
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حياتنا

صورة نادين نجيم تثير جدلاً “بعد ألف عملية تجميل وفيلر وتكبير شفايف”!

رغم إبداء قسم من المتابعين إعجابهم بإطلالة الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، إلا أنّ قسماً آخر منهم جاءت تعليقاتهم ساخرة، على اعتبار أنّ هذه النتيجة وصلتها بعد عدد كبير من عمليات التجميل. حسب قولهم

كتب أنس السالم
نادين نجيم بدون مكياج watanserb.com
نادين نجيم
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وطن – خطفت الممثلة اللبنانية نادين نجيم، الأنظار، بصورةٍ جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وظهرت فيها على طبيعتها، بدون مكياج .

نادين نجيم بدون مكياج

ورغم إبداء قسم من المتابعين إعجابهم بإطلالة الفنانة اللبنانية، إلا أنّ قسماً آخر منهم جاءت تعليقاتهم ساخرة، على اعتبار أنّ هذه النتيجة وصلتها بعد عدد كبير من عمليات التجميل. حسب قولهم

وكتب أحدهم قائلاً: “قول بعد ألف عملية تجميل وفيلر وتكبير شفايف”. بينما كتب آخر: “عشرات عمليات التجميل بعدها ما تحتاج مكياج”.

وهذه ليست المرّة الأولى التي تنشر فيها نادين نجيم، صوراً لها بدون مكياج، إذ سبق وشاركت جمهورها إطلالة على طبيعتها بدون أي مساحيق تجميل، وعلقت عليها بالقول إنّ سر حياتها اليومية بعدم استخدام المكياج، لكنها تستخدم منتج خاص بها للحصول على لمسة ناعمة متوهجة. كما قالت

نادين نجيم وأخيراً

قبل يومين، ودع نجوم مسلسل وأخيراً قصي خولي ونادين نجيم المتابعين وشخصيتي ياقوت وخيالK بعد عرض الحلقة الأخيرة منه اليوم.

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قصي خولي شارك صورة له برفقة نادين من المشاهد الأخيرة للحلقة، وشكر كل من ساهم في إنجاز العمل.. والمتابعين على ثقتهم.

وقال: “وأخيرا حان موعد الوداع، واخيرا تجربة كان فيها الكثير الكثير ليحكى ويحكى بدأت منذ ٩ شهور، اهم ما يحكى انه بفضل الله اولا وبفضل متابعتكم ومحبتكم وأيمانكم بأننا نقدم شيء يحترم ذائقتكم تصدر العمل من الحلقة 1 حتى اليوم الحلقة 15 والاخيرة وكان الرقم 1 في دول عربية واجنبية وهذا موثق”.

وأضاف: “عمل احبه واحترم فيه كل الشركاء الذين ساهموا في إنجاز هذا العمل من اصغر عامل إلى رأس الهرم”.

وتابع: “شكرا الشريك الكاتب والمخرج والشركاء والأخوة مؤسسة الصباح وكل النجوم والممثلين الكرام والفنين والعاملين بكل مجالات هذه المهنة العظيمة”.

وفي النهاية قدم الشكر للجمهور المحب، ولأهل الصحافة والمهتمين.

نادين نجيم وحبيبها

في فبراير 2023، أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، خطوبتها رسمياً تزامناً مع عيد ميلادها الـ38، من ناريغ ناربيكان.

ووثقت نادين نجيم لحظة مفاجأة حبيبها لها بتقديم خاتم الزواج في أثناء احتفالها بعيد ميلادها، وسط أصدقائها وعائلتها.

وكانت نادين ترتدي فستاناً فضياً مكشوفاً من الخلف، وتركت شعرها منسدلاً على طريقة الكيرلي.

وما إن قبلت نادين بالخاتم، حتى تبادلت الأحضان الحميمية والقبلات مع خطيبها، وسط تصفيق وهتاف الحضور.

المصدررصد وطن - مواقع التواصل
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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