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صورة عمرو دياب في عزاء والد دينا الشربيني تشعل مواقع التواصل وتثير الجدل!

بدأ الناشطون يتساءلون حول إمكانية عودة الهضبة ودينا الشربيني معاً بعد انتشار الصورة

كتب رفيف عبدالله
صورة عمرو دياب في عزاء والد دينا الشربيني تشعل مواقع التواصل وتثير الجدل! watanserb.com
عمرو دياب ودينا الشربيني
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وطن– أثارت صورة متداولة للفنان المصري عمرو دياب، أثناء استقباله المعزين في عزاء والد دينا الشربيني، ضجة واسعة بين الناشطين.

هل يعودا معا؟

ويظهر عمرو دياب في الصورة، وهو يقف في الصفوف الأولى من المستقبلين للعزاء الذي أقيم أمس الجمعة، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس ، ببدلة سوداء ووجه حزين.

وبدأ الناشطون يتساءلون حول إمكانية عودة الهضبة ودينا الشربيني معاً، بعد انتشار الصورة.

لكن بالبحث عن حقيقة الصورة، تبين أنها في عام 2019، أي قبل 4 أعوام، حين حضر عمرو دياب عزاء والد المنتج حمادة إسماعيل.

النجمة دينا

ولم يحضر الهضبة عزاء والد دينا الشربيني، واكتفى بتعزيتها عبر حسابه على “تويتر“.

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حيث كتب الهضبة: ” خالص العزاء للنجمة دينا الشربيني في وفاة والدها المغفور له بإذن الله تعالى السيد محمد الشربيني، تغمده الله برحمته والهم الأهل الصبر والسلوان”.

وكانت دينا الشربيني قد أعلنت عن وفاة والدها قبل أيام، بمنشور عبر “انستجرام”.

وكتبت الفنانة المصرية: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب السيد محمد الشربيني برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة.. صلاة الجنازة الأربعاء بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس”.

 

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نجوم الفن في العزاء

وحضر العديد من النجوم إلى العزاء، منهم هاني رمزي، محمود العسيلي، كريم فهمي، إنجي وجدان، أيتن عامر، ياسمين صبري، هنا شيحة، هند صبري.

كذلك حضرت هنا الزاهد، كندة علوش، إسعاد يونس، ليلى علوي، كريم محمود عبد العزيز، كريم فهمي، أحمد فهمي، كريم عبد العزيز، إسعاد يونس، كنده علوش، هنادي مهنا، وغيرهم.

وكانت دينا الشربيني قد أعادت متابعة الهضبة عبر حسابه على “إنستجرام”، لكنه لم يبادلها الأمر.

وفسّر جمهور الهضبة والشربيني الأمر، بأنه إقرار منه برفض عودة علاقتهما إلى سابقها أو حتى مجرد صداقة.

وكان جمهور دينا الشربيني يأمل بعودة علاقتها مع عمرو دياب، بعدما لاحظوا أنها قامت بمتابعته مرة أخرى، بعدما ألغت المتابعة حين انفصلا.

الجدير بالذكر، أن دينا الشربيني كانت ضمن فريق عمل فيلم عمرو دياب الجديد، والذي يدعى “الشهرة”، ولم يعرض حتى الآن.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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