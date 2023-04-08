السبت, أبريل 8, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدتفاصيل مهرجان إسرائيلي في سيناء أغضب المصريين وحملة مقاطعة واسعة
الهدهد

تفاصيل مهرجان إسرائيلي في سيناء أغضب المصريين وحملة مقاطعة واسعة

الإعلان عن المهرجان تزامن مع انتهاكات متزايدة ترتكبها قوات الاحتلال

كتب خالد السعدي
مهرجان إسرائيلي في سيناء watanserb.com
مهرجان Indigo festival الإسرائيلي في سيناء
- Advertisement -

وطن– أطلقت حركة مقاطعة إسرائيل في مصر “حرك”، حملةً للمطالبة بإلغاء مهرجان إسرائيلي سيقام على أرض سيناء. وذلك على وقع الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، وتحديداً بعد الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى والاعتداء على المرابطين.

وقالت الحركة في بيان: “بعد نجاحنا السنة الماضية في محاربة وإلغاء المهرجانات الصهيونية في سيناء، يزحف العدوّ الإسرائيليّ اليوم بكل وقاحة إلى أرضنا وهو على بعد أمتار قليلة يقتل بنات وأبناء الشعب الفلسطيني الصامد، حيث يرتفع عدد الشهداء كل يوم، وترتفع وتيرة الهدم والتهجير”.

وأضافت: “يدنس هذا العدوّ المقدسات الإسلامية والمسيحية بشكل يوميّ. فما الذي تحاول هذه المهرجانات والفعاليات تطبيعه والتغطية عليه سوى العنصرية ضد العرب والجرائم الوحشية بحق الشعب الفلسطيني؟”

وذكرت الحركة أيضاً: “حاولنا نتابع خلال الأسابيع الي فاتت لو فيه أخبار عن أي مهرجانات وحفلات صهيونية في سيناء، ولكننا مرصدناش أي دعاية خلال الفترة دي”.

وتابعت: “فوجئنا بالإعلان عن تنظيم مهرجان Indigo festival في الفترة من 7 – 11 أبريل الجاري في منتجع Time Coral resort وهو نفس المنتجع اللي له سوابق في استضافة مهرجانات بتنظيم صهيوني في السنوات الماضية”.

- Advertisement -

وذكرت الحركة: “كان من الواضح أن الصهاينة بدءوا الإعلان عن المهرجان متأخرا جدا و بدون دعاية مماثلة للسنة اللي فاتت لتفويت الفرصة علينا في الدعوة لمقاطعته. وبمجرد نشر الأخبار علي منصاتنا أمبارح، قام المنظمون بمسح كافة البوستات الترويجية للمهرجان علي صفحاتهم، وعمل deactivation لصفحة المهرجان و صفحة المنتجع المستضيف للمهرجان و كمان عملوا بلوك لـ BDS Egypt ودا اللي بيأكد تخوف المنظمين من تكرار حملة العام الماضي ضد المهرجان”.

ودعت الحركة لمشاركةٍ فعّالة في الحملة، قائلة: “شاركونا في التعبير عن رفض المصريين للنوع ده من المهرجانات اللي بتحاول تستغل عناوين زي الموسيقي و التعايش لغسل صورة الاحتلال الدموية قدام العالم في وقت بيتعرض فيه الشعب الفلسطينى الصامد لأبشع جرائم التهجير والقتل والاعتقال”.

وذكرت الحركة: “الاحتلال بيقصف فيه الصهاينة مدينة غزة وبيتهجم على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى في القدس المحتلة و المخيمات، وبيمارس جرائمة ضد الشعب الفلسطيني في كل قري و مدن ومخيمات فلسطين. ملحوظة أصلا المصريين ممنوعين من دخول المهرجان”.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة المنظمة للمهرجان، تفاصيل الفعالية في سيناء، وعنونت قائلة: “عيد فصح وعيد استقلال سعيد لجميع الأولاد والفتيات النيليين الأحباء”، وروّجت للفعاليات التي سيتمّ تنظيمها.


وطبقًا للدعوة التي نشرتها إحدى شركات تنظيم الحفلات في إسرائيل، فإن المهرجان سيستمر في سيناء لعدة أيام، وأكدت الشركة تجهيزها لتلك الاحتفالات، كما قدّمت النصائح للقادمين حول سيناء وطبيعة الحياة والتنقل فيها.

يُشار إلى أنه في العام الماضي، نجحت حركة مقاطعة إسرائيل في الضغط على إدارة فندق “توليب” لمنع استضافة المهرجان، وهو ما اضطرّ إدارة المهرجان إلى نقله لفندق هيلتون نويبع.

وحركة سيناء تعني “المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات”، وهي الإجراءات الثلاثة التي تتبناها الحركة في عملها ضد إسرائيل، ضمن سلسلة تحركات محلية وعالمية تسعى بالأساس لإنهاء الاحتلال وضمان حق عودة الفلسطينيين لأراضيهم التي هُجّروا منها بعد حرب 1948.

خط طيران بين شرم الشيخ ومطار بن غوريون

تجدر الإشارة إلى أنه في مارس 2022، اتفقت مصر وإسرائيل على تدشين خط طيران مباشر بين مطار ديفيد بن غوريون في تل أبيب ومطار شرم الشيخ المصري.

وتُعدّ مصر أول دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1979، أعقبه إطلاق رحلات جوية مباشرة بينهما، وأُسِّست شركة طيران سيناء التابعة لمصر للطيران بشكل خاص لتسيير الرحلات بين البلدين.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

وكالة يهودية تزعم: الخوف من إيران أجبر سلطنة عُمان على تجريم التطبيع مع إسرائيل!

الهدهد

“ماذا بقي إلا قطع دابرهم؟”.. لمن وجه مفتي عمان رسالته في بداية 2023؟

الهدهد

سلطنة عمان ترفض الضغوط السعودية.. صحيفة إسرائيلية تثير الجدل

الهدهد

عمان: مجلس الشورى يحيل مقترح تعديل قانون مقاطعة إسرائيل للجنة التشريعية

الهدهد

مجلس الشورى العماني يناقش تعديل قانون مقاطعة إسرائيل.. هذا ما يتضمنه

الهدهد

مسلحون موالون للجيش المصري ينفذون إعدامات خارج نطاق القانون في سيناء (لقطات مفزعة)

الهدهد

هجوم سيناء الأخير .. مدى مصر يكشف تلاعب الجيش المصري بتفاصيل الحادث

الهدهد

هجوم جديد في سيناء .. تفاصيل سقوط قتلى من الجيش المصري ومن المسلحين (صور)

الهدهد

حركة مقاطعة إسرائيل: لهذا يجب مقاطعة إكسبو دبي 2020

الهدهد

مصر تمنع دخول متحولين جنسيا إلى أراضيها لأنهما “لا يبدوان إناثا”

الهدهد

شاهد وصلة رقص تجمع مجندات في جيش الاحتلال بعساكر مصريين على حدود سيناء!

الهدهد

ماذا يجري.. تنظيم الدولة يجند جزائريين للقتال ضد الجيش المصري في سيناء!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فضيحة سعودية.. الوكالة الرسمية تزيف موعد حكم إعدام نفذته “الداخلية” في رمضان (شاهد)

مستعدٌ لتخفيض راتبه.. كانسيلو يقترب من الانضمام لبرشلونة

صحيفة إماراتية: قطر تستغل عبدالمجيد تبون لتمرير سياساتها على لسانه!

هيا مرعشلي عارية تحت عباءتها الرمضانية والجمهور غاضب! (شاهد)

هذا هو حجم ثروة ميسي ورونالدو .. لكنّهما غائبين عن قائمة “المليارديرات”

ترتيب الدوري الإيطالي 2023 بعد فوز نابولي وتعثر ميلان وجاره الإنتر

ممثلة إسبانية تفجر قنبلة عن علاقة بين كريستيانو رونالدو وسونيا مونروي!

عارضة الأزياء ميرهان كيلر تصر على تأديب تامر أمين وهذا ما ستفعله!

سعيد جداد يثير الغضب بعد احتفائه بناشط متخصص في شتم سلطنة عُمان لصالح الإمارات!

كيف ساهمت إذاعة بي بي سي البريطانية في تغذية العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين؟ (تحليل)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC