تفاصيل مهرجان إسرائيلي في سيناء أغضب المصريين وحملة مقاطعة واسعة

- Advertisement -

وطن– أطلقت حركة مقاطعة إسرائيل في مصر “حرك”، حملةً للمطالبة بإلغاء مهرجان إسرائيلي سيقام على أرض سيناء. وذلك على وقع الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، وتحديداً بعد الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى والاعتداء على المرابطين.

وقالت الحركة في بيان: “بعد نجاحنا السنة الماضية في محاربة وإلغاء المهرجانات الصهيونية في سيناء، يزحف العدوّ الإسرائيليّ اليوم بكل وقاحة إلى أرضنا وهو على بعد أمتار قليلة يقتل بنات وأبناء الشعب الفلسطيني الصامد، حيث يرتفع عدد الشهداء كل يوم، وترتفع وتيرة الهدم والتهجير”.

وأضافت: “يدنس هذا العدوّ المقدسات الإسلامية والمسيحية بشكل يوميّ. فما الذي تحاول هذه المهرجانات والفعاليات تطبيعه والتغطية عليه سوى العنصرية ضد العرب والجرائم الوحشية بحق الشعب الفلسطيني؟”

وذكرت الحركة أيضاً: “حاولنا نتابع خلال الأسابيع الي فاتت لو فيه أخبار عن أي مهرجانات وحفلات صهيونية في سيناء، ولكننا مرصدناش أي دعاية خلال الفترة دي”.

بعد نجاحنا السنة اللي فاتت في نفس التوقيت في إفشال و تغيير اماكن مهرجانات حاول الصهاينة تنظيمها في سيناء ، حاولنا نتابع خلال الأسابيع الي فاتت لو فيه أخبار عن اي مهرجانات و حفلات صهيونية في سيناء، ولكننا مرصدناش أي دعاية خلال الفترة دي. pic.twitter.com/r2Wfv9AaqS — BDS Egypt (@BdsEgypt) April 7, 2023

وتابعت: “فوجئنا بالإعلان عن تنظيم مهرجان Indigo festival في الفترة من 7 – 11 أبريل الجاري في منتجع Time Coral resort وهو نفس المنتجع اللي له سوابق في استضافة مهرجانات بتنظيم صهيوني في السنوات الماضية”.

لحد ما فوجئنا أمبارح بالاعلان عن تنظيم مهرجان Indigo festival في الفترة من 7 – 11 ابريل الجاري في منتجع Time Coral resort وهو نفس المنتجع اللي له سوابق في استضافة مهرجانات بتنظيم صهيوني في السنوات اللي فاتت. — BDS Egypt (@BdsEgypt) April 7, 2023

- Advertisement -

وذكرت الحركة: “كان من الواضح أن الصهاينة بدءوا الإعلان عن المهرجان متأخرا جدا و بدون دعاية مماثلة للسنة اللي فاتت لتفويت الفرصة علينا في الدعوة لمقاطعته. وبمجرد نشر الأخبار علي منصاتنا أمبارح، قام المنظمون بمسح كافة البوستات الترويجية للمهرجان علي صفحاتهم، وعمل deactivation لصفحة المهرجان و صفحة المنتجع المستضيف للمهرجان و كمان عملوا بلوك لـ BDS Egypt ودا اللي بيأكد تخوف المنظمين من تكرار حملة العام الماضي ضد المهرجان”.

وكان من الواضح أن الصهاينة بدءوا الإعلان عن المهرجان متأخرا جدا و بدون دعاية مماثلة للسنة اللي فاتت لتفويت الفرصة علينا في الدعوة لمقاطعته. وبمجرد نشر الاخبار علي منصاتنا أمبارح، قام المنظمون بمسح كافة البوستات الترويجية للمهرجان علي صفحاتهم، — BDS Egypt (@BdsEgypt) April 7, 2023

وعمل deactivation لصفحة المهرجان و صفحة المنتجع المستضيف للمهرجان و كمان عملوا بلوك ل BDS Egypt.

ودا اللي بيأكد تخوف المنظمين من تكرار حملة العام الماضي ضد المهرجان. — BDS Egypt (@BdsEgypt) April 7, 2023

ودعت الحركة لمشاركةٍ فعّالة في الحملة، قائلة: “شاركونا في التعبير عن رفض المصريين للنوع ده من المهرجانات اللي بتحاول تستغل عناوين زي الموسيقي و التعايش لغسل صورة الاحتلال الدموية قدام العالم في وقت بيتعرض فيه الشعب الفلسطينى الصامد لأبشع جرائم التهجير والقتل والاعتقال”.

شاركونا في التعبير عن رفض المصريين للنوع دا من المهرجانات اللي بتحاول تستغل عناوين زي الموسيقي و التعايش لغسل صورة الاحتلال الدموية قدام العالم في وقت بيتعرض فيه الشعب الفلسطينى الصامد لابشع جرايم التهجير و القتل و الاعتقال و في وقت بيقصف فيه الصهاينة مدينة غزة، — BDS Egypt (@BdsEgypt) April 7, 2023

وذكرت الحركة: “الاحتلال بيقصف فيه الصهاينة مدينة غزة وبيتهجم على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى في القدس المحتلة و المخيمات، وبيمارس جرائمة ضد الشعب الفلسطيني في كل قري و مدن ومخيمات فلسطين. ملحوظة أصلا المصريين ممنوعين من دخول المهرجان”.

و بيتهجم جنوده علي المصليين والمعتكفين في المسجد الأقصى في القدس المحتلة و المخيمات ، و بيمارس جرائمة ضد الشعب الفلسطيني في كل قري و مدن ومخيمات فلسطين. ملحوظة : اصلا المصريين ممنوعين من دخول المهرجان! — BDS Egypt (@BdsEgypt) April 7, 2023

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة المنظمة للمهرجان، تفاصيل الفعالية في سيناء، وعنونت قائلة: “عيد فصح وعيد استقلال سعيد لجميع الأولاد والفتيات النيليين الأحباء”، وروّجت للفعاليات التي سيتمّ تنظيمها.



وطبقًا للدعوة التي نشرتها إحدى شركات تنظيم الحفلات في إسرائيل، فإن المهرجان سيستمر في سيناء لعدة أيام، وأكدت الشركة تجهيزها لتلك الاحتفالات، كما قدّمت النصائح للقادمين حول سيناء وطبيعة الحياة والتنقل فيها.

يُشار إلى أنه في العام الماضي، نجحت حركة مقاطعة إسرائيل في الضغط على إدارة فندق “توليب” لمنع استضافة المهرجان، وهو ما اضطرّ إدارة المهرجان إلى نقله لفندق هيلتون نويبع.

وفي أيام يزيد فيها الاحتلال بطشه وجرائمه اليومية في حق الشعب الفلسطيني الصامد. يجب أن تتوقف هذه المهزلة!#أوقفوا_المهرجانات_الصهيونية — BDS Egypt (@BdsEgypt) April 18, 2022

وحركة سيناء تعني “المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات”، وهي الإجراءات الثلاثة التي تتبناها الحركة في عملها ضد إسرائيل، ضمن سلسلة تحركات محلية وعالمية تسعى بالأساس لإنهاء الاحتلال وضمان حق عودة الفلسطينيين لأراضيهم التي هُجّروا منها بعد حرب 1948.

خط طيران بين شرم الشيخ ومطار بن غوريون

تجدر الإشارة إلى أنه في مارس 2022، اتفقت مصر وإسرائيل على تدشين خط طيران مباشر بين مطار ديفيد بن غوريون في تل أبيب ومطار شرم الشيخ المصري.

وتُعدّ مصر أول دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1979، أعقبه إطلاق رحلات جوية مباشرة بينهما، وأُسِّست شركة طيران سيناء التابعة لمصر للطيران بشكل خاص لتسيير الرحلات بين البلدين.