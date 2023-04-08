تجديد عقد تاليسكا مع النصر السعودي.. وهذه التفاصيل

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وطن- جدد النجم البرازيلي تاليسكا عقده مع نادي النصر السعودي، حتى صيف عام 2026، براتب يصل قيمته 9 ملايين دولار في الموسم الواحد فقط.

وقالت صحيفة “الرياضية” السعودية، بأن نجم النصر السعودي تاليسكا جدد عقده مع نادي النصر السعودي. حتى صيف عام 2026، براتب يفوق أضعاف راتبه القديم الذي كان يتقاضاه من النادي السعودي.

تجديد عقد تاليسكا مع النصر السعودي

وأضافت الصحيفة، ” عقد تاليسكا الجديد ينص على حصول البرازيلي على راتب 18 مليون يورو في الموسمين المقبلين، بواقع 9 ملايين دولار في الموسم الواحد”.

تاليسكا كان حريصا على الإستمرار مع العالمي .. والرمز خالد لا يفكر إلا في حاضر النصر ومستقبله. https://t.co/KZT9r4MUQf pic.twitter.com/kbyLsxJpS4 — مسلّي آل معمر (@musalli9) April 6, 2023

كما وتابع، ” اللاعب تاليسكا كان يحصل على 6.5 مليون يورو في الموسم الواحد في عقد القديم، ليرتفع راتبه حوالي 2.5 مليون يورو في عقده الجديد خلال الموسم”.

ونجح نادي النصر السعودي، في تجديد عقد البرازيلي تاليسكا حتى صيف عام 2026.

تجربة تاليسكا مع النصر السعودي

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وفي السياق ذاته، نشر نادي النصر السعودي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، يظهر فيه حديث اللاعب تاليسكا عن تجربته مع النصر السعودي بعد موافقته على تجديد عقده حتى صيف 2026.

كما وتعاقد نادي النصر السعودي مع النجم البرازيلي تاليسكا في صيف 2021. لمدة 3 مواسم كاملة، قادماً من نادي غوانغجو إفرغراند الصيني.

وخاض البرازيلي تاليسكا منذ قدومه إلى فريق النصر السعودي، 52 مباراة في مختلف البطولات المحلية والقارية الآسيوية، أحرز فيها 39 هدفاً. وصنع 5 تمريرات حاسمة لزملائه.

ويتصدر نجم نادي النصر السعودي تاليسكا جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي. برصيد 16 هدفاً، متساوياً بذلك مع النيجيري أوديون إيغالو لاعب نادي الهلال السعودي.

مباراة النصر السعودي

وسيلتقي فريق النصر السعودي أمام نظيره الفيحاء، الأحد، في منافسات الجولة ال23 من الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.

بدعـم من الرمـز الداعـم الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز 💛

تاليسكا .. يجدد عقـده مع #العالمي 🤩 pic.twitter.com/CFJy6Tgpo5 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 6, 2023

وجاء فريق النصر في المركز الثاني من ترتيب الدوري السعودي. برصيد 52 نقطة، كما وبفارق نقطة عن المتصدر اتحاد جدة برصيد 53 نقطة حتى يومنا هذا.