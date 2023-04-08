السبت, أبريل 8, 2023
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رياضة

تجديد عقد تاليسكا مع النصر السعودي.. وهذه التفاصيل

تاليسكا البرازيلي سيحصل على 9 ملايين دولار في الموسم الواحد مع نادي النصر السعودي

كتب فارس أبو شيحة
تجديد عقد تاليسكا مع النصر السعودي watanserb.com
تجديد عقد تاليسكا مع النصر السعودي
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وطن- جدد النجم البرازيلي تاليسكا عقده مع نادي النصر السعودي، حتى صيف عام 2026، براتب يصل قيمته 9 ملايين دولار في الموسم الواحد فقط.

وقالت صحيفة “الرياضية” السعودية، بأن نجم النصر السعودي تاليسكا جدد عقده مع نادي النصر السعودي. حتى صيف عام 2026، براتب يفوق أضعاف راتبه القديم الذي كان يتقاضاه من النادي السعودي.

تجديد عقد تاليسكا مع النصر السعودي

وأضافت الصحيفة، ” عقد تاليسكا الجديد ينص على حصول البرازيلي على راتب 18 مليون يورو في الموسمين المقبلين، بواقع 9 ملايين دولار في الموسم الواحد”.

كما وتابع، ” اللاعب تاليسكا كان يحصل على 6.5 مليون يورو في الموسم الواحد في عقد القديم، ليرتفع  راتبه حوالي 2.5 مليون يورو في عقده الجديد خلال الموسم”.

تجديد عقد تاليسكا
تجديد عقد تاليسكا

ونجح نادي النصر السعودي، في تجديد عقد البرازيلي تاليسكا حتى صيف عام 2026.

تجربة تاليسكا مع النصر السعودي

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وفي السياق ذاته، نشر نادي النصر السعودي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)،  يظهر فيه حديث اللاعب تاليسكا عن تجربته مع النصر السعودي بعد موافقته على تجديد عقده حتى صيف 2026.

كما وتعاقد نادي النصر السعودي مع النجم البرازيلي تاليسكا في صيف 2021. لمدة 3 مواسم كاملة، قادماً من نادي غوانغجو إفرغراند الصيني.

وخاض البرازيلي تاليسكا منذ قدومه إلى فريق النصر السعودي، 52 مباراة في مختلف البطولات المحلية والقارية الآسيوية، أحرز فيها 39 هدفاً. وصنع 5 تمريرات حاسمة لزملائه.

النصر السعودي
النصر السعودي

ويتصدر نجم نادي النصر السعودي تاليسكا جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي. برصيد 16 هدفاً، متساوياً بذلك مع النيجيري أوديون إيغالو لاعب نادي الهلال السعودي.

مباراة النصر السعودي

وسيلتقي فريق النصر السعودي أمام نظيره الفيحاء، الأحد، في منافسات الجولة ال23 من الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.

وجاء فريق النصر في المركز الثاني من ترتيب الدوري السعودي. برصيد 52 نقطة، كما وبفارق نقطة عن المتصدر اتحاد جدة برصيد 53 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + صحيفة الرياضية السعودية + نادي النصر السعودي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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